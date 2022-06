Gemeinderat Frauenfeld bewilligt Landkauf von Schulgemeinde

Bodenpolitik Erste von drei Hürden genommen: Stadt Frauenfeld kann von Primarschule Land für knapp neun Millionen Franken kaufen Die Hürde Gemeinderat ist genommen. Jetzt muss es an der Urne noch zweimal ein Ja geben. Dann hat die Stadt mit einer Parzelle im Kurzdorf Spielraum, um aktive Wirtschaftsförderung zu betreiben. Das kam grossmehrheitlich gut an am Mittwochabend an der Rechnungssitzung. Mathias Frei Jetzt kommentieren 24.06.2022, 04.30 Uhr

Grundstück im Sonnmatt-Quartier. Der vordere Teil entlang des Pflanzschulwegs (rechts) gehört der Primarschule und soll an die Stadt übergehen. Dahinter plant die Twerenbold-Gruppe einen Busterminal. Bild: Donato Caspari

30 Gemeinderäte standen für ein Ja auf, bei vier Enthaltungen war nur einer dagegen. Der Rat stimmte damit dem Erwerb der Parzelle 50986 in der Sonnmatt zu. Es handelt sich um eine 10’000 Quadratmeter grosse Parzelle (Wohn- und Arbeitszone sowie Arbeitszone) am Pflanzschulweg direkt neben dem geplanten Twerenbold-Busterminal. Verkäuferin des Landes, das 8,9 Millionen Franken kosten wird, ist die Primarschulgemeinde. Bis die Handänderung aber vonstattengehen kann, braucht es am 27. November an der Urne noch die Zustimmung der Schulbürger und der Stimmberechtigten der Stadt.

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Laut dem zuständigen Stadtrat Andreas Elliker ist der Bedarf an Gewerbeland vorhanden. Die Parzelle gebe der Stadt Flexibilität bei der aktiven Firmenansiedlung. Auf der Parzelle wären mehrere Mehrfamilienhäuser und ein Gewerbehaus möglich. Ein konkretes Projekt gibt es bei der Stadt aber aktuell nicht.

Beda Stähelin, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Alle Fraktionen waren klar oder mehrheitlich für den Landkauf. Beda Stähelin sagte für die Mitte/EVP, dass die Stadt in Sachen Wirtschaftsförderung gute Projekte aufgleisen könne, sei in ihrem Sinne. Sandro Erné (FDP) beurteilte den Kauf als «nachvollziehbar», während Hanspeter Gubler (SVP/EDU) so die Möglichkeit sieht, das Kurzdorf weiter attraktiv zu entwickeln. Einzig Elio Bohner für CH/Grüne/GLP und die SP setzte Fragezeichen, etwa betreffend preisgünstigen Wohnraum gemäss gleichnamigem Reglement.

