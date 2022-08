Blinder Fleck: Kunstinstallation im Lindenpark Frauenfeld

Kunst Blinder Fleck der Geschichte: Im Lindenpark in Frauenfeld macht eine Installation Halt über Söldnertum und Menschenzoos Die partizipative Installation «Nachdenken über das koloniale Erbe» der Berner Künstlerin Cilgia Rageth feierte am Freitagabend im Lindenpark Eröffnung. Bis 8.September kann das Werk rund um die Uhr besichtigt werden. Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm sprach bei der Eröffnung über seine Erfahrungen mit Kolonialismus. Mathias Frei 21.08.2022, 16.50 Uhr

Die Künstlerin Cilgia Rageth eröffnet am Freitagabend im Lindenpark ihre partizipative Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe». Bild: Mathias Frei

Das macht etwas mit einem und gibt ein düsteres Bild ab: An Stangen hängen schwarz eingefärbte Kleiderfetzen. Unweigerlich fragt man sich, wer sie einst getragen hat. Am Freitagabend sind sie klatschnass, als die partizipative Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» von Cilgia Rageth im Lindenpark Eröffnung feiert. Die Kleider sind nass vom Regen – und sinnbildlich sind sie getränkt vom Schweiss und Blut, die für das koloniale Gebaren der alten Welt vergossen worden ist und heute noch vergossen wird. Rageths Installation reist durch die Schweiz, Frauenfeld ist die 24. von rund 50 Stationen. In gut zwei Jahren soll die Reise zu Ende sein.