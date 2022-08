Frauenfeld: Neuer Mittagstisch im ehemaligen Restaurant Pfeffer

Seit Sommer 2021 ist das Restaurant Pfeffer geschlossen. Zuletzt gab es nebst dem Restaurantbetrieb auch einen Take-away. Der letzte Wirt hatte das Lokal 2016 übernommen, nachdem seine Partnerin und damalige Betreiberin verstorben war. Das Restaurant an der Thundorferstrasse 19 ist eines der ältesten Gasthäuser in der Stadt. Auf einem Plan von 1780 ist es als «Engel» eingezeichnet, schreibt Angelus Hux in seiner Publikation «Frauenfelder Gaststätten damals. Eine historische Beizentour». Mit dem Verkauf an die «Katholische Commun» schloss das Lokal. In der restaurantlosen Zeit wechselte der Name Engel zudem auf die andere Strassenseite. In den 1890er-Jahren ging das Lokal als «Wirtschaft zur Hoffnung» wieder auf. Mit dem Liegenschaftverkauf im Jahr 1901 an Josef Pfeffer, der aus der Region des süddeutschen Sigmaringens eingewandert war, wurde aus dem Lokal die Bierhalle Pfeffer, später das Restaurant Pfeffer. Als letzte Pfeffer-Nachkommin wirtete Josef Pfeffers Enkelin Susanne Kutter-Pfeffer bis 1989. (ma)