Humanitas: Neue Frauenfelder Verbindung hat sich gegründet

Bildung Diese Farbengeschwister eint der Wissensdurst: Im Umfeld der Frauenfelder Volkshochschule hat sich die Verbindung Humanitas gegründet Keine Mittel- oder Hochschulverbindung, sondern eine Volkshochschulverbindung: Das ist die Humanitas in Frauenfeld. Die gemischtgeschlechtliche Verbindung, die als Verein organisiert ist, verschreibt sich dem Diskurs und der gepflegten Geselligkeit. Übermässiger Bierkonsum steht nicht im Vordergrund. Deshalb sieht man sich auch nicht als Konkurrenz zu den etablierten drei Frauenfelder Kantiverbindungen, sondern vielmehr als Ergänzung. Mathias Frei Jetzt kommentieren 05.08.2022, 04.10 Uhr

Zum Wohl: Humanitas-Senior Rolf Dünki, Humanitas-Präsidentin Renata Riebli und Volkshochschulpräsident Albert Bargetzi stossen auf die neue Verbindung an. Bild: Ralph Ribi

Eine Stange muss dann doch noch sein. Zumindest fürs Bild in der Zeitung. Ansonsten steht bei der Humanitas nicht das Bier im Mittelpunkt. Albert Bargetzi v/o Skip spricht von «gepflegter Geselligkeit». Und Renata Riebli v/o Sunny sagt:

Der Zirkel der Humanitas. Bild: PD

«Uns alle eint der Wissensdurst.»

Riebli, Bargetzi und Rolf Dünki sind die Initianten der neuen Frauenfelder Verbindung namens Humanitas. Dünki (Vulgo: Aristo) meint: «Wir sind eine Hochschulverbindung, eine Volkshochschulverbindung.» Das sei sicher schweiz-, wenn nicht weltweit einmalig. Riebli ist Gründungspräsidentin des neuen Vereins Humanitas. Dünki ist Senior, also Vorsitzender des Seniorenrats, der im Verein die Verbindung inhaltlich leitet. Bargetzi indes präsidiert die Volkshochschule Frauenfeld (VHSF). Die neue Verbindung sei eine Bieridee gewesen, sagt Riebli v/o Sunny.

Drei Mittelschulverbindungen am Platz Frauenfeld In Frauenfeld gibt es drei etablierte Verbindungen, die allesamt an der Kantonsschule daheim sind. 1862 hat sich die Thurgovia (Farben: grün-weiss-grün) gegründet. Ihr Keller befindet sich im Brauhaus. Die Thurg mit der Devise «litteris et amicitiae» hat ausschliesslich männliche Mitglieder und gilt als die literarische Verbindung. Im Jahr 1868 hat sich die Concordia gegründet. Deren Aktivitas trifft sich am Keller an der Freie-Strasse. Die sportliche Verbindung (Farben: rot-weiss-grün) hat die Devise «mens sana in corpore sano». Auch bei der Conc gibt es nur männliche Mitglieder. Im Gegensatz dazu ist die Licornia eine reine Frauenverbindung. Sie ist 1992 gegründet worden, ihre Farben sind blau-weiss-grün, ihre Devise lautet «alea iacta est». Der Lic-Keller befindet sich an der Grabenstrasse. (ma)

Am Anfang war eine Bieridee

Am 30. Juni vor zwei Jahren war es. Nach einem VHSF-Referat sass man in einer grösseren Runde zusammen, wie es oft der Fall ist nach Veranstaltungen der VHSF. Da kam die Idee auf, diese Geselligkeit zu institutionalisieren. Pandemiebedingt ruhte danach nicht nur der Schulbetrieb, sondern auch das Vorhaben einer VHSF-Verbindung. Nun fand fast zwei Jahre später, am vergangenen 10. Juni, die Humanitas-Gründung statt. Riebli sagt:

Bier mit Farben: Humanitas-Senior Rolf Dünki mit den gekreuzten Bändern (als Vorsitzender) und der Couleur, der Mütze. Bild: Ralph Ribi

«Die Leute suchen diesen sozialen Moment.»

Die zehn Gründungsmitglieder gehören dem VHSF-Vorstand an oder sind Partnerinnen respektive Partner der Vorständler. Ab diesem Herbst wollen die Gründungsmitglieder die Verbindung öffnen. Willkommen beim konfessionell und politisch neutralen Verein sind Frauen und Männer. Einzige formelle Bedingung: eine VHSF-Mitgliedschaft. Ob jung oder alt, alle sind willkommen. Auf Antrag des Seniorenrats erfolgt eine Aufnahme von Neumitgliedern durch Beschluss des Mitgliederkonvents. Nach einer dreimonatigen Anwärterschaft wird man aufgenommen in die Gemeinschaft der Farbengeschwister. Weitere Hierarchien nebst dem Seniorenrat und dem Senior an dessen Spitze gibt es nicht. Farbengeschwister sei in der Verbindungslandschaft eine Wortneuschöpfung, sagen Dünki und Bargetzi. Sie müssen es wissen. Dünki war in der Frauenfelder Kantiverbindung Thurgovia, ist heute Altherr. Bargetzi gehörte im Studium der Electra am Technikum Winterthur (heute ZHAW) an.

Als Regelwerke der Bier- und der Farbencomment

«Wir sind noch am Wachsen und am Lernen», sagt Dünki v/o Aristo. Und man sehe sich auch keineswegs als Konkurrenz zu den drei bestehenden Verbindungen in Frauenfeld, ergänzt Bargetzi v/o Skip. Die Vulgos der beiden stammen übrigens aus der Thurgovia respektive Electra. Das ist bei der Humanitas statutarisch möglich. Die Statuten haben die beiden Altherren formuliert, dazu auch den Bier- und den Farbencomment. Darin ist einerseits der Betrieb des regelmässigen Stammes definiert. Andererseits finden sich im Farbencomment etwa Regeln zum Tragen der Farben, die aus der Couleur, also der Mütze, und dem Bändel bestehen.

Im Couleur: Zirkel, eigener Vulgo und Unterschriften von Farbengeschwistern. Bild: Ralph Ribi

«Unser Biercomment ist genauso scharf wie bei anderen Verbindungen.»

Das sagt Bargetzi v/o Skip. Aber man sei nicht mehr so wild wie in jungen Jahren an der Mittel- oder Hochschule. Das heisst: Es geht um den gepflegten Diskurs bei einem Glas Wein in geselliger Runde. Bierstreite gibt es nicht, man hängt sich nicht gegenseitig einen Papst an. Und für einen Toilettengang braucht es keine Anfrage beim Präsidium. Keine Kompromisse macht die Humanitas bei den Farben: rot-weiss-rot, in Anlehnung an die Farben des Stadtwappens. Dazu werden die roten Bänder golden umsäumt (die Perkussion). Da steht für die goldene Kette, an der das Fräuli das Leuli hält.

Noch gibt es keinen eigenen Verbindungskeller

Die Absicht sei es, einen regelmässigen Stamm zu institutionalisieren, sagt Dünki v/o Aristo. Einmal pro Monat sei angedacht. Weitere Veranstaltungen seien möglich. Man werde sich, was die Agenda betreffe, an die Gepflogenheiten der drei Frauenfelder Verbindungen halten. So sei beispielsweise ein Weihnachtskommers geplant. Die Humanitas sei überdies auch Zwei -, Drei- oder Vierfärblern, also Treffen mit den anderen drei Verbindungen, nicht abgeneigt. Bargetzi v/o Skip erklärt:

«Aktuell treffen wir uns regelmässig im ‹Löwen› in der Vorstadt.»

Die Gründungsmitglieder der Humanitas. Bild: PD

Betreffend Lokal sei man aber offen. Hauptsache: Man kann ungestört Canten, also Lieder, singen. Das Höchste der Gefühle wäre natürlich ein eigener Keller. Am Singen per se dürfte sich niemand stören. Humanitas-Präsidentin Riebli sagt aber, kritische Stimmen gebe es immer. Für VHSF-Präsident Bargetzi hat die Humanitas aber absolut eine Berechtigung. Die erste Volkshochschulverbindung passe zum Umstand, dass die Schweizer Bewegung der Volkshochschulbildung 1919 in Frauenfeld durch Fritz Wartenweiler ihren Anfang nahm. Ab 2016 wurde die VHSF durch eine Interessengemeinschaft getragen, 2019, pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum, erfolgte die VHSF-Vereinsgründung. Und nun wächst ein neues Pflänzchen aus diesem Topf, getreu der Humanitas-Devise «Vivat, crescat, floerat, unversitas popularis» – Sie lebe, wachse und blühe, die Volkshochschule.

