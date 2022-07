95 Maturandinnen und Maturanden haben ihre Zeugnisse erhalten

Bildung Bestnote 5,85: Maturandinnen und Maturanden erhalten in der Kanti Frauenfeld ihre Zeugnisse Am Freitagabend haben 95 Absolventinnen und Absolventen nach vierjähriger Schulzeit von Rektorin Chantal Roth ihre Maturazeugnisse erhalten. Drei besondere Leistungen wurden mit dem Jimmy-Bauer-Preis ausgezeichnet. Manuela Olgiati 03.07.2022, 14.00 Uhr

Rektorin Chantal Roth überreicht den Maturandinnen und Maturanden ihre Zeugnisse. Bild: Manuela Olgiati

95 Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Frauenfeld haben ihre vierjährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Rektorin Chantal Roth überreichte am Freitagabend Maturazeugnisse und sagte: «Wir gratulieren zur bestandenen Matura.» Der Wissensrucksack sei gut gefüllt, doch Bildung verpflichte zu Engagement. Deshalb gelte es, Potenzial zu nutzen. Mit dem Zitat von Stephen Hawking – «Der grösste Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, wissend zu sein» – ermahnte die Rektorin, auch im digitalen Zeitalter nicht alles zu glauben, sondern «verstehen zu wollen». Dies bedeute Entwicklungen zu hinterfragen, im eigenen Denken kritisch sein.

Ausbildung während der Pandemie

Das Maturazeugnis, das zu einer Ausbildung an Universitäten berechtigt, umfasste Schwerpunktfächer ganz im Sinne eines weiterführenden Studiums in Biologie, Chemie, Physik, Mathe, Wirtschaft und Recht. Sieben Absolventinnen und Absolventen haben die Maturité bilingue abgeschlossen. 16 Schülerinnen und Schüler erreichten einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3. Damit erhielten sie eine Mappe der Schweizerischen Studienstiftung mit der Einladung, sich dort zu bewerben. Nach der vierjährigen Ausbildung, die in die Zeit der Pandemie fiel, sahen viele den festlichen Abschluss als ein Geschenk.

Jimmy-Bauer-Preis für drei Personen Wie jedes Jahr erhielten die Maturanden mit dem besten Notendurchschnitt der Jimmy-Bauer-Preis. Nebst einem bunten Blumenstrauss winkten ein Gutschein von 600 Franken und eine Urkunde. Das Preisgeld wird je zur Hälfte vom Jimmy-Bauer-Fonds und den Alumni der Kantonsschule Frauenfeld offeriert. Die Rektorin verteilte am Freitagabend zwei Auszeichnungen: Nicola Stäheli erreichte einen Notendurchschnitt von 5,85 und Silvan Zünd 5,77. Zudem vergab die Kantonsschule einen weiteren Jimmy-Bauer-Preis an Anja Kündig für ihr «ausserordentliches Engagement» im Rahmen der Abschlussaktivitäten und für gezeigte Führungsqualitäten. (mao)

Rektorin Chantal Roth überreicht dem Maturanden Nicola Stäheli den Jimmy-Bauer-Preis. Bild: Manuela Olgiati

Unter dem grossen Publikum spendete auch Regierungsrätin Cornelia Komposch Applaus. Prorektor Oliver Szokody moderierte die Feier. Musikalisch umrahmten das Kanti Orchestra sowie Lorena Beadini mit Gesang und Raphael Jost am Klavier den Anlass. Mit humorvollen Worten vermittelte Mirjam Näpflin, Absolventin der Maturité bilingue ihre Gedanken zur Kanti-Zeit. In seiner Festrede ging Kantonsarchäologe Hansjörg Brem auf Unsicherheiten und Umbrüche ein. Er fragte:

«Findet mich das Glück?»

Es fehlen Fachkräfte und junge Menschen stünden zwischen Freiheit und Verantwortung. Was früher die Rolle nach einem Kanti-Abschluss für die Elite bedeute, heisse heute «Carpe Diem» und sei nicht im «chillen» gemeint, sondern darin, den Tag zu nutzen. «Denn dann schleicht sich vielleicht das Glück von hinten an Sie heran.»