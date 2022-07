Bilanz Zunahme unbewilligter Drohnenflüge, weniger Wildcamper und lärmklagende Anrufer: So resümieren Polizei, Armee und Stadt das Open Air Frauenfeld 2022 Nebst dem Veranstalter selbst sind für die Sicherheit am Open Air Frauenfeld auch die Behörden involviert. Die Kantonspolizei, Waffenplatzkommandant Felix Keller als Vertreter der Grundeigentümerin Armasuisse und Stadtpräsident Anders Stokholm nehmen Stellung zum diesjährigen Festival, dessen Auswirkungen und wie es weitergeht. Samuel Koch 10.07.2022, 18.30 Uhr

Frauenfeld, 10.07.2022, TG – das grosse Aufräumen, hinterlassene Abfallberge, was steht noch? Open Air Frauenfeld 2022. Bild: Tobias Garcia

Knapp 50'000 Menschen, 1800 Konsultationen bei der Sanität und rund 50 Anzeigen: Das sind Zahlen, die als erstes Fazit zum diesjährigen Open Air Frauenfeld zurückbleiben. Wie die Bilanz der Veranstalter fällt auch jene der involvierten Behörden und Blaulichtorganisationen positiv aus. Die intensiven Vorbereitungen sowie die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Veranstaltern während des Grossanlasses haben sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Sonntagvormittag bewährt und insgesamt zu einem reibungslosen Ablauf geführt.

Neu und auffallend: Die Polizei hat während des Festivals rund ein Dutzend unbewilligter Drohnenflüge registriert. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt auf Anfrage:

Matthias Graf, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

«Das hat stark zugenommen. Grundsätzlich braucht man für Flüge über grössere Menschenansammlungen eine Bewilligung vom BAZL, ausser bei einem Abstand von 100 Metern.»

An diese Regeln haben sich mehrere Piloten nicht gehalten, drei davon konnten von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. In den meisten Fällen der rund 50 Anzeigen ging es um Diebstähle. Sechs Personen mussten festgenommen werden, davon kamen fünf in polizeilichen Gewahrsam. «Sie haben sich renitent verhalten und die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört», sagt Graf. Nebst der Arbeit der Sanität mussten die Ärzte neun Personen zur Weiterbehandlung ins Spital überweisen. Meistens handelte es sich dabei um Alkohol- oder Drogenvergiftungen. Die Feuerwehr Frauenfeld musste wegen kleinerer Brände sechsmal ausrücken. Und bei der An- und Abreise kam es auf den Strassen in der Region zu Verkehrsbehinderungen, zumal rund 7000 Fahrzeuge auf den Parkplätzen beim Festivalgelände abgestellt wurden.

Armasuisse: Zurückhaltend diskutieren für die nächsten Jahre

Eine positive Grundstimmung herrscht auch bei der Armasuisse als Eigentümerin der Grossen Allmend, die den Veranstaltern den Boden zur Verfügung stellt. Laut Waffenplatzkommandant Felix Keller sei alles ruhig abgelaufen, es habe keine Beanstandungen oder Verstösse im angrenzenden Naturschutzgebiet gegeben. Auf dem Festivalgelände war Keller während des Open Airs nicht, dafür rund herum. Und dort habe er nicht viel herumliegenden Abfall gesichtet, auch Wildcamper habe es deutlich weniger gegeben als in Vorjahren. Keller sagt:

«Ich habe den Eindruck, die Abfallentsorgung ist wegen des Wetters und des nicht ganz gefüllten Campings besser zu bewältigen als in anderen Jahren.»

Felix Keller, Kommandant Waffenplatz Frauenfeld. Bild: Christine Luley

Was das bevorstehende Aufräumen angeht, vertraut die Armasuisse den Veranstaltern, die das Festivalgelände gemäss Rückgabeplan in zwei Wochen wieder geräumt haben müssen.

Für das Schlupfloch mit dem Out in the Green eine Woche zuvor mit derselben Infrastruktur hat die First Event AG von der Armasuisse ebenso eine Bewilligung erhalten wie für den zusätzlichen OAF-Festivaltag wegen Corona. «Wir haben klar die Haltung, dass es auf der Allmend keine zusätzlichen Grossveranstaltungen gibt», sagt Keller. Für 2023 sei bisher noch keine konkrete Anfrage für ein mögliches Out in the Green eingegangen, sagt Keller, das aus seiner Sicht nicht Jahr für Jahr stattfinden könne. Keller ergänzt:

«Wir sind zurückhaltend, stehen aber für Diskussionen gerne offen.»

Immerhin stünden die Erholung des Geländes sowie die Nutzung der Militärtruppen im Vordergrund. Und mit dem Ausbau der Kaserne werde sich Letzteres noch verstärken.

Stadt: Ausgleich für coronagebeutelte Generation

Für die Stadt ist das Open Air Frauenfeld ein Glücksfall, das wiederholt Stadtpräsident Anders Stokholm gerne. «Der Anlass hat eine grosse Ausstrahlung mit einem sehr jungen und internationalen Publikum», sagt er. Gerade während Corona sei diese junge Generation durch starke Einschränkungen leidtragend gewesen, die sich solidarisch gegenüber der älteren, vulnerableren Generation zeigen musste. Stokholm sagt:

«Die junge Generation hat coronamässig gelitten und das Versäumte jetzt nachgeholt, im Verhältnis zu den Menschenmassen ruhig und gesittet.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Jetzt sei mal die andere Waagschalenseite belastet worden, was Solidarität von der älteren Generation abverlangte. Vor lärmklagenden Anrufern aber hat das die Stadt nicht bewahrt, wie Stokholm sagt.

Nebst den täglichen Sicherheitsrapports vormittags hat er vor allem die Konzerte am Samstagabend unter anderem mit BHZ, Sido und ASAP Rocky aus dem Premium- und VIP-Bereich verfolgt. Stokholm hat ein sehr ruhiges und friedliches Open Air erlebt und windet den Veranstaltern ein Kränzchen. Nach drei kompletten Ausfällen und der Absage von Metallica vergangener Woche attestiert er dem OK volles Engagement mit einer hohen Frustrationstoleranz. Stokholm sagt: «Hut ab!»