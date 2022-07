Bezirksgericht Frauenfeld: 28-Jähriger muss 13 Monate in Haft

Bezirksgericht Frauenfeld Lange Liste an Vergehen und null Bock auf die Verhandlung: Thurgauer muss 13 Monate ins Gefängnis und in eine Klinik Er hatte geraubt und wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen. Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilt einen 28-Jährigen zu einer 13-monatigen Freiheitsstrafe. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Bezirksgericht Frauenfeld wurde der Fall eines 28-jährigen Thurgauers verhandelt. Bild: Donato Caspari

Der junge Mann sieht aus, als käme er direkt aus dem Bett. Zwei Polizisten bringen ihn zum Bezirksgericht Frauenfeld, weil er bei der erstmals angesetzten Verhandlung nicht erschienen ist. Sein amtlicher Verteidiger sieht ihn auch zum ersten Mal, einen Besprechungstermin mit dem 28-Jährigen zu vereinbaren, sei ihm nicht gelungen.

Der junge Mann hängt im Stuhl, gähnt und zeigt sich genervt bei der Verlesung der Anklagepunkte. Die Liste der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen ist lang. Er fährt unter Drogeneinfluss Auto, flüchtet vor einer Polizeikontrolle, fährt mit überhöhter Geschwindigkeit in drei parkierte Autos. Auf dem Sozialamt tritt er eine Glastür ein, weil ihm die Sozialarbeiterin kein Geld geben will und er postet, ohne zu bezahlen – in Läden, in denen er Hausverbot hat. Er fährt ohne Billett ÖV und sein Cannabis-Konsum ist beträchtlich. Die schwerwiegendste Tat, die ihm vorgeworfen wird, ist ein Raub. Er habe eines Abends, weil ihm seine Eltern kein Geld geben wollten, eine Passantin mit einem Bambusstab bedroht, sodass diese das Portemonnaie hervorholte und ihm 50 Franken gab.

Angeklagter will psychiatrische Hilfe

«Ich kann nichts dafür, das bin nicht ich, so etwas würde ich im Normalfall nicht machen», erklärte der 28-Jährige der vorsitzenden Richterin. Er habe eine Berufslehre absolviert, danach auch gearbeitet, bis er einen Unfall erlitt. «Ich war danach nicht mehr ich selbst», erzählt er. «Ich hatte physische und psychische Schmerzen, suchte Hilfe und wurde nur herum gereicht.» Eine psychiatrische Hilfe wäre schon angebracht, meinte er auf die Frage, was er von einem stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik halte.

Ein psychiatrisches Gutachten konnte nur aufgrund der Aktenlage erstellt werden, da der Mann die vereinbarten Termine nicht eingehalten hat. Er habe eine dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung, eine Schuldunfähigkeit wurde ihm nicht attestiert. «Er hat Gesetze gebrochen und er wusste von den Konsequenzen», sagte die Staatsanwältin. Man könne von Glück reden, dass bei der Verfolgungsjagd mit der Polizei keine Passanten unterwegs waren.

Staatsanwältin fordert 13 Monate Gefängnis

Bei dem Raub habe er die Frau in Angst und Schrecken versetzt. Diese relativierte vor Gericht: «Er hatte keine Strategie, ich bin ihm vermutlich einfach über den Weg gelaufen.» Die Staatsanwältin forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten, sowie eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 10 Franken und eine Busse von 300 Franken. Der Mann sei in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen, ihm fehle aber die Einsicht, er mache die Gesellschaft für seine Taten verantwortlich. Noch während des Strafverfahrens habe er erneut delinquiert: «Eine günstige Prognose sieht anders aus.»

Der Verteidiger erklärte, dass sich sein Mandant in allen Punkten für schuldig erkläre, mit Ausnahme des Raubs und der Hinderung einer Amtshandlung. Ein Bambusstäbchen sei nicht geeignet, jemandem schwere Verletzungen zuzufügen, der Raub sei höchstens als Nötigung zu werten. Dass er vor der Polizei flüchtete, sei zudem als straflose Selbstbegünstigung anzusehen. Er forderte, die Freiheitsstrafe auf eine Geldstrafe zu reduzieren und eine ambulante Therapie anzuordnen.

Gericht folgt der Forderung der Staatsanwaltschaft

Das Gericht folgte in seinem Urteil in allen Punkten den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Der 28-Jährige muss für 13 Monate ins Gefängnis, die Freiheitsstrafe wird zu Gunsten einer stationären psychiatrischen Behandlung aufgeschoben. Dazu kommt eine Busse von 200 Franken und Verfahrens- und Gerichtskosten von rund 20’000 Franken. Die Zivilforderungen der Geschädigten wurden gutgeheissen. «Es war Raub, auch mit einem Bambusstock können erhebliche Verletzungen zugeführt werden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Frau kein Geld dabei gehabt hätte», so die Richterin bei der Urteilsbegründung. Und: «Sie bekommen jetzt die Hilfe, die Sie brauchen. Wir hoffen, dass die Massnahme auch fruchtet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen