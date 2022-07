Bezirksgericht Frauenfeld Die Ehefrau bis zur unwillkürlichen Urinausscheidung stranguliert: 37-Jähriger muss für 13 Monate hinter Gitter Nach einer mehrstündigen Verhandlung spricht das Bezirksgericht Frauenfeld einen 37-jährigen Schweizer mazedonischer Herkunft schuldig, seine ausländische Ex-Frau über Jahre hinweg geschlagen, getreten und gewürgt zu haben. Zudem ist er ein notorischer Dieb und muss deshalb für 13 Monate hinter Gitter. Samuel Koch Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Gewalt in den eigenen vier Wänden: Laut einer Statistik wurden in der Schweiz alleine im Jahr 2021 über 19'000 Fälle von von häuslicher Gewalt angezeigt. Bild: Keystone/Luis Berg

Die Aussagen unterscheiden sich diametral. «Ja, er hat mich gewürgt und geschlagen», sagt sie auf Albanisch, übersetzt von einem Dolmetscher. «Nein, ich habe sie nie angefasst», entgegnet er auf Schweizerdeutsch. Das Bezirksgericht Frauenfeld musste sich am Montag mit einem Fall von häuslicher Gewalt befassen.

Die Anklage lautete auf Gefährdung des Lebens, mehrfache einfache Körperverletzung, mehrfache Drohung und Nötigung. Zudem soll der bereits vorbestrafte Dieb mehrfach rückfällig geworden sein und falsches Geld besessen sowie in Umlauf gebracht haben.

Auf der Anklagebank im Gerichtssaal nimmt ein 37-jähriger Schweizer mazedonischer Herkunft Platz, ein bulliger Typ mit Kurzhaarschnitt und Dreitagebart. «Ich wollte mich scheiden lassen, sie aber nicht», sagt er. Denn die Eheleute waren bis zur Scheidung 2019 während 16 Jahren verheiratet, er ist in der Region eingebürgert, sie aus Mazedonien und bei der Hochzeit noch keine 18 Jahre alt gewesen.

«Nach einem halben Jahr merkte ich, dass ich sie nicht wollte, wir haben eine andere Mentalität in der Schweiz, ich bin anders erzogen», sagt er. Sie habe nicht mehr gekocht, nicht mehr geputzt und sei nur noch am Handy gewesen. Um Eheproblemen aus dem Weg zu gehen, habe er mehr gearbeitet. Er sagt:

«Wenn Männer nach Hause kommen, sollte das Essen auf dem Tisch stehen.»

Streitigkeiten stellt der Beschuldigte nicht in Abrede. Handgreiflich sei er aber nie geworden, blaue Flecken hätten Mitarbeitende oder die Ärzte doch gesehen. Denn die Eheleute zeugten trotz Streits noch drei Kinder, heute allesamt fremdplatziert. Angesprochen auf Schläge, Tritte und blaue Flecken sagt der Beschuldigte: «Ich habe es nicht nötig, eine Frau zu schlagen.» Seine Ex wolle ihm eins reinwürgen.

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse 237a. Bild: Reto Martin

Strafverfahren kommt erst nach Scheidung ins Rollen

Während der Befragung seiner mazedonischen Ex-Frau muss der Angeklagte den Gerichtssaal verlassen. Die gepflegte Frau wirkt schüchtern, spricht so leise, dass sie mehrmals aufgefordert wird, sich lauter auszudrücken. Sie habe die häusliche Gewalt nicht an die grosse Glocke hängen wollen, und der Dolmetscher übersetzt:

«Bei uns sagt man: Was im Haus passiert, das bleibt im Haus.»

Die Anzeige gegen ihren Ex reichte die Privatklägerin erst nach dem Ehescheidungsverfahren 2019 ein, als sie bereits ins Frauenhaus geflohen war, nachdem der Mann mit einer neuen Freundin und deren gemeinsamem Kind plötzlich wieder in der ehelichen Wohnung einzog.

Unbestritten zu Gewalttaten kam es laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft mindestens einmal pro Monat, wobei der Beschuldigte sein Opfer jeweils «mehrmals hintereinander teilweise heftig abwechselnd mit der flachen Hand sowie mit der Faust gegen ihren Kopf, ihren Körper und ihre Arme» schlug, sie schubste und sie mit den Füssen trat.

In einem Streit um die Kinder 2018 artete es dermassen aus, dass er sie mit einer Hand am Hals gepackt habe, ihr drohte, sie umzubringen und «so fest und so lange zudrückte, dass sie währenddessen kaum atmen konnte, es ihr schwarz vor Augen sowie schwindlig wurde und sie Urin lassen musste». Die Staatsanwältin plädiert unter anderem auf einen Schuldspruch wegen Gefährdung des Lebens und sagte: «Es bestand eine unmittelbare Lebensgefahr.» Bei Strangulationen sowieso. Und weiter führt sie aus:

«Häusliche Gewalt bleibt jahrelang unbemerkt, sie existiert aber trotzdem.»

Der Beschuldigte habe skrupellos gehandelt, weshalb die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten fordert. Den Diebstahl mit der neuen Freundin in einem Selbstbedienungsladen gesteht der Beschuldigte. Dort hat er Gegenstände im Wert von fast 2000 Franken mitgenommen – ohne zu bezahlen.

Als Täuschungsmanöver steckte der Mann vier gefälschte 100-Euro-Noten in die Kasse, weshalb er sich auch wegen Umgangs mit Falschgeld verantworten müsse. «Das war ein Notizblock einer Bank, kein Falschgeld», erwidert der Angeklagte.

Rhetorischer Kampf um Glaubwürdigkeit

Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin beantragt zudem eine Genugtuung von 15'000 Franken. «Die Frau ist bis heute in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und vom Sozialamt abhängig», sagt sie. Überdies lässt sie es sich ebenso wie die Staatsanwältin nicht nehmen, die Glaubwürdigkeit der Frau zu stärken, jene des Mannes abzuwerten.

Aussage gegen Aussage: Diesen Trumpf spielt auch der Verteidiger des Angeklagten aus, indem er auf einen Freispruch in dubio pro reo plädiert. Er spricht von einer schwammigen und unklaren Anklageschrift der Staatsanwaltschaft und sagt:

«Es gilt die Unschuldsvermutung. Kann die Schuld nicht bewiesen werden, ist jemand freizusprechen.»

Unmittelbare Lebensgefahr nicht erwiesen

Nach der mehrstündigen Verhandlung spricht das Bezirksgericht den Angeklagten in den meisten Vorwürfen schuldig, wofür er 13 Monate ins Gefängnis muss. Hingegen nicht schuldig ist er wegen Gefährdung des Lebens sowie wegen des Falschgeldes. Die unmittelbare Lebensgefahr sei fürs Gericht nicht erwiesen, dass er seine Ex-Frau gewürgt habe, hingegen schon. Der Vorsitzende Richter Christian Koch sagt:

«Sie zeigten ausweichendes Verhalten. Sie waren irgendwo ganz anders, die Aussagen sind nicht stimmig.»

Die Aussagen des Opfers hingegen überzeugen die Richter. Wegen des Diebstahls attestiert Koch dem Beschuldigten ziemlich kriminelle Energie und planmässiges Vorgehen, zumal dieser vorbestraft ist. «Das ist keine Bagatelle», meint Koch.

Nebst der Freiheitsstrafe bezahlt der Mann eine Geldstrafe, eine Busse, die Verfahrens- und Gerichtskosten, die Entschädigung beider Anwälte sowie eine Genugtuung an seine Ex-Frau in Höhe von 8000 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

