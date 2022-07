Bezirksgericht Frauenfeld: Freispruch nach Schändungs-Vorwurf

Bezirksgericht Frauenfeld «Als ich aufwachte, lag er nackt auf mir»: Frau reicht Anzeige wegen Schändung ein – das Gericht glaubt ihr nicht Vor dem Bezirksgericht Frauenfeld muss sich ein 31-jähriger Thurgauer wegen des Vorwurfs der Schändung verantworten. Eine Kollegin wirft ihm vor, sie vergewaltigt zu haben, während sie bewusstlos gewesen sei. Mario Testa Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.30 Uhr

Der Angeklagte habe die sie gewaltsam auf das Sofa gedrückt, sagte die Klägerin vor Gericht. Bild: Getty Images

Ein feuchtfröhlicher Abend im Oktober 2018 endete für einen Mann mit 18 Tagen Untersuchungshaft und für eine Frau mit einem Trauma. Laut Aussagen der Geschädigtem sei sie an jenem Abend mit Freunden in die Wohnung des Beschuldigten gegangen, dort hätten sie als Gruppe gefeiert.

Als kollegial beschreibt sie das Verhältnis zum Mann. «Er hat dann aber an diesem Abend zweimal gesagt, er kriege einen Harten in meiner Gegenwart. Ich habe gesagt, ich hätte kein Interesse und würde meinen Freund nicht betrügen», schildert die 29-jährige Privatklägerin unter Tränen an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Frauenfeld.

Blackout im Schlafzimmer

Sie sei trotz der unmoralischen Avancen geblieben, weil der Abend ansonsten ganz gut verlaufen sei und auch weil ihr Baby im Nebenzimmer schon schlief. Sie hätten eine Serie geschaut auf dem Sofa des Beschuldigten, danach wisse sie nichts mehr: Blackout. «Ich schlief tief und fest, da konnte er mit mir machen, was er wollte», sagt die Frau.

«Als ich aufwachte, lag ich auf dem Sofa und hatte untenrum nichts mehr an, er lag komplett nackt auf mir drauf.»

Sie habe sich versucht zu wehren, was anfänglich nicht gelang, weil er sie gewaltsam zurück aufs Sofa gedrückt habe. «Ich war in einem Schockzustand. Nach Hilfe schreien ging einfach nicht.» Erst mit der Zeit habe sie es dann geschafft, dass er von ihr ablässt. Sie habe sich angezogen, ihr Kind aus dem Nebenzimmer geholt und sei mit ihrer Freundin nach Hause gefahren. Zwei Tage später hat sie die Anzeige bei der Polizei gemacht.

Die Frau wollte aufs Zimmer gehen

Der Beschuldigte beschreibt den Ablauf des Abends bis zur fraglichen Situation im Schlafzimmer ähnlich, sagt aber: «Wir haben auch davor an diesem Abend schon gekuschelt.» Auch seine Anmachsprüche verleugnet er nicht. Dem Hauptvorwurf der Schändung und sexuellen Nötigung – die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren – widerspricht er aber mit Nachdruck. Es sei die Frau gewesen, die unbedingt in seinem Bett habe schlafen wollen.

Im Bett habe er ihr die Hose ausgezogen. Und als sie dies geschehen liess, habe er sie zuerst oral befriedigt, wobei sie mitgemacht habe, und anschliessend sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen.

«Es war auf jeden Fall im gegenseitigen Einvernehmen, sie hat mich ja auch geküsst.»

Er hat auch einen Erklärungsversuch für das Verhalten der Frau und ihre Anzeige: «Sie wollte den Seitensprung annullieren, einfach über die Wahrheit ein Kreuz machen, als wäre nie etwas passiert.»

Die Frau habe Angst gehabt um ihren Ruf, ihre Beziehung und das Sorgerecht für ihr Kind. Das Blackout sei frei erfunden, ist er überzeugt. «Sie weiss alles noch ganz genau, sie ist aber eine gute Schauspielerin.»

«Sie wollte schlafen, nicht mehr»

Die Staatsanwältin zeichnet vom Beschuldigten das Bild eines Mannes, der sich in jener Nacht rücksichtslos holte, was er wollte. Zwar sei davon auszugehen, dass sie selber entschieden habe, bei ihm im Zimmer schlafen zu wollen.

«Aber sie wollte genau das und nicht mehr.»

Das Opfer trage keinerlei Schuld: «Sie war komplett widerstandsunfähig.» Der Anwalt der Privatklägerin fordert nebst den Schuldsprüchen eine Genugtuung von 35'000 Franken und die Übernahme aller Folgekosten aus den psychischen Verletzungen, die die Frau erlitten habe.

Zu wenig betrunken für Filmriss

Der Verteidiger zieht das Blackout der Klägerin in Zweifel. Sie habe gar nicht so viel getrunken, dass sie einen Filmriss gehabt haben könnte. «Sie weiss noch, was vorher passiert ist und was nachher passiert ist. Nur genau für das eigentliche Kerngeschehen hat sie dieses ominöse schwarze Loch.»

Da alle an der Party mitbekommen hätten, was sich im Zimmer abspielte – zumal auch zweimal jemand das Zimmer betrat, um mitzuteilen, dass das Baby im Nebenzimmer schreie –, konnte die Frau den Seitensprung nicht einfach unter den Tisch kehren. Deshalb habe sie wohl als Mittel zur Verteidigung den Angriff über die Anzeige gewählt.

«Einzig plausibler Grund, dass sie sich nicht erinnern kann, ist, dass sie sich nicht erinnern will.»

Er fordert für seinen Mandanten einen Freispruch.

In seinem Urteil spricht das Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Christian Koch den Beschuldigten frei von den Vorwürfen der Schändung und sexuellen Nötigung. Es gebe zu viele Widersprüche in den Aussagen der Privatklägerin. «Alle Zeugen sprechen von Bewegungen auf dem Bett, sie spricht vom Sofa. Und das schwarze Loch können wir uns auch nicht erklären. Es passe nicht zu den Wahrnehmungen der anderen, dass die Frau noch ‹zwäg› war», sagt der Richter bei der Urteilsbegründung.

Trotz des Freispruchs kommt der Beschuldigte nicht ungeschoren davon. Für ein Strassenverkehrsdelikt – er hatte im Dezember 2020 stark betrunken eine Sauftour im Auto unternommen und entzog sich einer Alkoholkontrolle – verurteilt ihn das Gericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten bei fünf Jahren Probezeit.

«Zum Schluss hatten sie 1,63 Promille intus. Etwas mehr und sie hätten den Zündschlüssel nicht mehr ins Schloss gebracht», sagt der Richter zum Beschuldigten. «Das ist ein relativ schweres Verschulden, keine Bagatelle mehr.» Eine Entschädigung für die Untersuchungshaft gibt es für den Beschuldigten keine und er muss zehn Prozent der Untersuchungskosten von über 30'000 Franken bezahlen.

