Frauenfeld erhält das Unicef-Label «Kinderfreundliche Stadt»

Ausgezeichnet Bereits zum dritten Mal: Frauenfeld ist und bleibt eine kinderfreundliche Stadt Am Freitagabend erhielt Frauenfeld das Unicef-Label «Kinderfreundliche Stadt» verliehen. Christof Lampart 12.06.2022, 16.21 Uhr

Unicef-Geschäftsführerin Bettina Junker überreicht Stadträtin Barbara Dätwyler Weber die Auszeichnung. Bild: Michel Canonica

Dass Frauenfeld das Unicef-Label erhalten hat, ist nichts Neues, denn die Kantonshauptstadt wurde bereits zum dritten Mal seit 2012 mit dem Gütesiegel des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Doch die Auszeichnung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Resultat einer Entwicklung, deren Anfänge schön länger zurückliegen.

Daran erinnerte Markus Kutter, Leiter des städtischen Amtes für Gesellschaft und Integration, am Freitagabend im Frauenfelder Rathaus anlässlich der Label-Übergabe durch die Geschäftsleiterin des Unicef Schweiz und Liechtenstein, Bettina Junker.

Im Jahr 2004 wollte Frauenfeld eine Testgemeinde für ein Forschungsprojekt des Bundes werden, das herausfinden wollte, was es braucht, um als Stadt junge Familien für einen Zuzug zu begeistern. Das Projekt zerschlug sich, das Interesse Frauenfelds an explizit familien- und somit auch kinder- und jugendfreundlichen Fragen war aber geweckt. Über die Jahre hinweg habe man nicht nur versucht kinder- und jugendfreundliche Strukturen zu schaffen, sondern auch diese Altersgruppe vermehrt in die politischen Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Bestes Beispiel dafür ist der Frauenfelder Jugendrat, der auf der städtischen Website unter «Politik» aufgeführt ist.

Dieser ist eine Plattform für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die in Frauenfeld wohnen. Sie erhalten im Jugendrat die Möglichkeit, ihr Zuhause mitzugestalten und mitzureden, wenn es um Belange geht, die auch die Jugendlichen betreffen.

«Ein Meilenstein für uns»

Da verwunderte es nicht, dass neben Stadträtin und aktuellen Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler Weber auch Mitglieder des Jugendrates die Feierstunde nutzten, um sich zu äussern. Die 20-jährige Maya Alberding verdeutlichte, wie wichtig das Unicef-Label hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am öffentlichen Leben sein kann:

«Dadurch war die Gründung des Jugendrates möglich, welcher ein Meilenstein für uns war, denn so bekamen wir die Möglichkeit, aktiv am Leben teilzunehmen und unsere Stimmen einzubringen.»

Und die 17-jährige Selina Stamm unterstrich, dass nicht nur Erwachsene über die Zukunft der Kinder und Jugendlichen entscheiden sollten, sondern auch die Zielgruppe selbst:

«Ältere entscheiden oft über Themen, die sie vielleicht gar nicht mehr tangieren und sehen uns, wie sie uns sehen wollen – und nicht wie wir sind.»

Barbara Dätwyler Weber erklärte, warum das Unicef-Label für Frauenfeld wichtig ist. «Die Gemeinde hat dadurch einen Blick von aussen bekommen, der uns zeigt, wie man Projekte vielleicht anders umsetzen könnte.» Zugleich mache ein Re-Audit auch den (Miss-)Erfolg einer langfristigen Strategie deutlich. Dätwyler forderte die Teens und Twens dazu auf, sich weiterhin gesellschaftlich einzubringen. «Bringt eure Meinung ein und arbeitet mit. Denn nur dadurch kann Frauenfeld eine kinderfreundliche Gemeinde bleiben», so Barbara Dätwyler Weber.