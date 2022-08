Holz für Frauenfelder Badineubau kommt aus der Region

Bauprojekt Regional und nachhaltig: Das Holz für den Frauenfelder Badineubau stammt aus dem Umkreis von gerade einmal fünf Kilometern 2000 Kubikmeter Nadelholz aus den Wäldern rund um Frauenfeld werden für den Hallenbadneubau verbaut. Mit der regionalen Holzbeschaffung will die Stadt Frauenfeld die Umwelt schonen und als gutes Beispiel vorangehen. «Das ist ein Schritt in die richtige Richtung», ist Förster Mathias Rickenbach überzeugt. 22.08.2022, 12.10 Uhr

Dieses Holz beim Heerenberg liegt für den Badineubau bereit. Bild: PD

Das neue Hallenbad in Frauenfeld wird mit Holz gebaut und verkleidet, welches aus dem Umkreis von fünf Kilometern stammt. So heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Mit der regionalen Holzbeschaffung wolle man die Umwelt schonen und als gutes Beispiel vorangehen. Gut 20 Meter lange und bis zu 70 Zentimeter dicke Fichten liegen am Waldrand im Heerenberg. Rund 85 Jahre lang sind diese Bäume in die Höhe gewachsen und warten jetzt darauf, weiterverarbeitet zu werden. Einen weiten Weg haben die Stämme nicht mehr vor sich. Mathias Rickenbach ist Förster im Forstrevier Frauenfeld und zuständig für die Lieferung der Bäume: