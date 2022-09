20-Millionen-Projekt für Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld

Bauprojekt «Eine Rieseninvestition»: Die Frauenfelder Abwasserreinigungsanlage bekommt für 20 Millionen Franken eine vierte Reinigungsstufe Die Delegierten des Abwasserverbands Region Frauenfeld haben einen Planungskredit über 1,15 Millionen Franken für bauliche Massnahmen bei der Reinigung bewilligt. Der Baukredit dürfte bei rund 20 Millionen Franken liegen. Davon übernimmt der Bund um die 11 Millionen. Wenn die Anlage bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden kann, liegt man gemäss Verband gut im Zeitplan. Mathias Frei 06.09.2022, 04.20 Uhr

Auf der Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld in der Grossen Allmend. Bild: Andrea Stalder

Bald geht's den Medis und Hormonen an den Kragen. Auf dem Weg zur vierten Reinigungsstufe für die Frauenfelder Abwasserreinigungsanlage (ARA) in der Grossen Allmend ist eine nächste formelle Hürde übersprungen. Bei dieser Reinigungsstufe geht es um die Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV). Das sind Spurenstoffe aus Medikamenten, Hormonpräparaten oder Bioziden, also Fungizide, Holzschutzmittel und anderes mehr. Die Delegierten des Abwasserverbands Region Frauenfeld (AVRF) haben an der diesjährigen Versammlung einen Planungskredit über 1,15 Millionen Franken bewilligt.

6,7 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt Nebst der Stadt Frauenfeld gehören die Politischen Gemeinden Gachnang, Felben-Wellhausen, Hüttlingen, Herdern, Hüttwilen, Warth-Weiningen und Uesslingen-Buch dem Abwasserverband an. Die ARA reinigte im vergangenen Jahr das Abwasser von 36'369 Personen. Gesamthaft waren das 6,745 Millionen Kubikmeter. Im Jahr 2020 waren es 5,773 Millionen Kubik. Im vergangenen Jahr wurden 6,974 Megawattstunden Wärme produziert und intern genutzt oder an den Waffenplatz Auenfeld geliefert. Die 640'000 Kubik Klärgas konnten im Blockheizkraftwerk zu 1,224 Megawattstunden Energie verstromt werden. Der Umsatz des Verbands lag 2021 bei 4,846 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen betrugen 780'000 Franken. Es konnte eine Fondseinlage von 373'000 Franken getätigt werden, womit das Eigenkapital per Ende 2021 auf 8,391 Millionen Franken stieg. (ma)

Auf der ARA Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Nach dem Vorprojekt kann nun also das eigentliche Bauprojekt erarbeitet werden. David Zimmerli ist ARVF-Betriebsleiter. Er geht davon aus, dass die Delegierten über einen Baukredit in der Grössenordnung von 20 Millionen Franken zu befinden haben, inklusive einiger zusätzlicher Erneuerungen an der Anlage. «Das ist eine Rieseninvestition für den Verband», sagt Zimmerli. Bis Mitte 2023 soll das Bauprojekt stehen. Danach geht es zur Prüfung an Bund und Kanton. Ob das Kreditbegehren an der Delegiertenversammlung im Sommer 2023 behandelt werden kann, ist noch offen. Wahrscheinlicher sei, dass man im Herbst 2023 zu einer ausserordentlichen Versammlung einlade, sagt Zimmerli.

ARA-Betriebsleiter David Zimmerli. Bild: Evi Biedermann

«Gebaut wird dann 2024 bis 2026.»

Wenn man die vierte Reinigungsstufe auf Ende 2026 in Betrieb nehmen könne, so sei man gut im Zeitplan. Technisch soll es das Verfahren mit granulierter Aktivkohle (GAK) im Schwebebett werden. Das ist seit der Delegiertenversammlung im Sommer 2021 bekannt. Die AVRF-Betriebskommission hatte vorgängig Anlagen besichtigt, die bereits erfolgreich mit GAK laufen.

Verband muss neun Millionen selber berappen

Auf der ARA Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Die ARA in der Grossen Allmend ist eine von vier Thurgauer Anlagen, die aufgrund der Abwassermenge und der Kapazität des Vorfluters – in Frauenfeld die Murg – auf Geheiss des Bundes eine EMV-Reinigungsstufe erstellen muss. Bis zur Inbetriebnahme muss der AVRF jährlich einen hohen einstelligen Frankenbetrag pro Verbandseinwohner nach Bern abliefern. Der Bund übernimmt dafür 75 Prozent der anrechenbaren Baukosten, die in diesem Fall bei etwa 15 Millionen Franken liegen. Damit liegt des Bundesanteil bei gut elf Millionen Franken. Der AVRF muss demnach neun Millionen aus der eigenen Kasse berappen.

Ein Erklärvideo zum 50-Jahr-Jubiläum des AVRF. Video: PD

Luftaufnahme der ARA Frauenfeld. Bild: PD/ARA-Verband Region Frauenfeld

Ungleich dringlicher ist das Blockheizkraftwerk. Es verstromt das anfallende Klärgas. Der Verband hatte sich in der jüngeren Vergangenheit Gedanken gemacht, ob man in Zukunft auf eine Klärgasaufbereitungsanlage setzen will. Mittlerweile hat die AVRF-Betriebskommission entschieden, das Blockheizkraftwerk (BHKW) zu ersetzen.

Für das neue BHKW, das eine Lebensdauer von zehn bis zwölf Jahren haben wird, haben die Delegierten nun einen Kredit von 580'000 Franken gesprochen. Ein Ersatz sei dringend nötig, sagt Zimmerli. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten könne das neue BHKW aber frühestens Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. Der Ausschlag gegen die Aufbereitung von Klär- zu Biogas war der Umstand, dass das Verfahren ser energieintensiv ist, wie Zimmerli sagt. Hinzu komme, dass man die BHKW-Abwärme zur Erwärmung der Faultürme verwerten kann.