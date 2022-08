So funktioniert Brunnenbaden in der Frauenfelder Innenstadt

Badekultur Totale Erfrischung in öffentlichen Pools: So funktioniert Brunnenbaden in Frauenfelds Innenstadt Sämannsbrunnen, Meitlibrunnen oder Pinguinbrunnen: In Frauenfeld gibt es 60 öffentliche Brunnen, wovon fast alle mit Trinkwasser gespeist werden. In der Innenstadt bietet sich die eine oder andere schöne Anlage auch zum Brunnenbaden an. Ausser: Der Trog ist zu klein oder das Wasser ist seichwarm. Auf einem Rundgang mit dem Entli-Wasserthermometer. Mathias Frei Jetzt kommentieren 05.08.2022, 18.30 Uhr

TZ-Redaktor Mathias Frei nimmt ein Bad im Sämannsbrunnen. Bild: Belinda Schmid

Eine sinnliche Offenbarung ist das. Im ersten Moment schaudert es einen. Alles zieht sich zusammen. Doch der Körper reagiert schnell und freut sich ob der Abkühlung – vor allem an einem Nachmittag, an dem das Thermometer eine Lufttemperatur von 30 Grad anzeigt. Das Badeentli mit dem Wasserthermometer zeigt derweil 24 Grad an. Passanten lachen, als sie die Badeszene sehen, geben ein «Daumen hoch». Immerhin badet da einer im Sämannsbrunnen am Rathausplatz. Das erregt Aufsehen. Bei den aktuellen Temperaturen drängt sich Brunnenbaden auf: als kurze Erfrischung mitten in der Stadt, weil die Badi wegen des Neubaus geschlossen ist und weil das Kanalbad in der Walzmühle erst auf den Sommer 2023 realisiert werden kann.

Wasserthermometer in Entliform auf dem Brunnenplan. Bild: Belinda Schmid

Wichtig zu wissen: Brunnenbaden ist in Frauenfeld erlaubt. Das haben Anfragen bei Thurplus und beim städtischen Amt für Sicherheit ergeben. Und fast alle der 60 öffentlichen Frauenfelder Brunnen werden mit Trinkwasser gespeist, was von höchster Qualität ist. Wo dies nicht der Fall ist, da findet sich eine entsprechende Beschilderung vor Ort. Das Wasser im Brunnen sollte indes nicht getrunken werden. Denn es kann verunreinigt worden sein, sei es durch Tiere oder Pflanzen.

In Winterthur, Basel oder auch Baden geht man baden

Brunnenbaden ist nichts Neues. In Winterthur sind die Brunnen in der Innenstadt, vor allem in der Steinberggasse, an heissen Tagen beliebte Treffpunkte. In Baden hat der Verein Bagni Popolari 2015 begonnen, historische Thermalquellen in Brunnen öffentlich zugänglich zu machen. Mehrere provisorische Thermalbrunnen sind entstanden. Seit November 2021 sind die «Heissen Brunnen Baden und Ennetbaden» in Betrieb. Und in Basel gibt es seit 2017 die Initiative «Brunnen gehn» des Künstlerkollektivs Hotel Regina. Es folgte – mit einem Augenzwinkern – die Gründung des Berufsverbands der Brunnenheizerinnen und Brunnenheizer. Basel Tourismus propagiert das Brunnenbaden mit einer entsprechenden Karte.

Der älteste Brunnen steht beim ehemaligen «Pfeffer» Die Stadt Frauenfeld bewirtschaftet 60 öffentliche Brunnen. Der älteste Brunnen aus dem Jahr 1828 steht in der Thundorferstrasse beim ehemaligen Restaurant Pfeffer. Fast alle Brunnen werden mit Trinkwasser gespeist, heisst es von Thurplus. Der städtische Betrieb ist für die Brunnen und deren Unterhalt zuständig. «Durchschnittlich werden die Brunnen etwa alle zwei Wochen gereinigt, im Sommer, bei stärkerem Algenwuchs, etwas häufiger, dafür im Winter etwas seltener», sagt Sacha Osterwalder, Rohrnetzmonteur bei Thurplus. Zwischen 2019 und 2021 wurden im Durchschnitt rund 40’000 Franken pro Jahr für Bau und Betrieb von öffentlichen Brunnen aus Stadtgebiet ausgegeben. Unter den 60 Brunnen gibt es auch einige Zapfstellen. Das sind einfache, eher schmucklose Wasserhähne, die zur Trinkwasserbefüllung von Flaschen oder Kanistern genutzt werden können. (ma)

Das Wasser, das in den Sämannsbrunnen fliesst, ist Trinkwasser. Bild: Belinda Schmid

Aber zurück nach Frauenfeld zum Sämannsbrunnen. Der Brunnen stammt vom bekannten Bildhauer Otto Schilt, der in Frauenfeld allerorten mit Kunst im öffentlichen Raum präsent ist. Ein Beispiel ist das Soldatendenkmal. Ende 1931 wurde der Brunnenbau aus Mägenwiler Muschelkalk mit Granitsockelplatten eingeweiht. Für die Erstellung und Lieferung des Brunnens verrechnete Schilt der Stadt 30'000 Franken. Davon stammten 22'000 Franken aus einem Legat des aus Frauenfeld stammenden Kaufmanns Asmund Kappeler, der kunstinteressiert war und an Schilts Arbeiten Gefallen hatte.

Ein Ginoni vom Restaurant Scharfes Eck

Der Sämannsbrunnen am Rathausplatz. Bild: Belinda Schmid

Der Einstieg in den Brunnen ist für ungelenke Leute vielleicht nicht der einfachste. Der zwölfeckige Trog ist doch immerhin fast einen Meter hoch. Danach ist das Bad aber umso wohltuender. Das Wasser ist sauber, klar und 75 Zentimeter tief. Aus acht Öffnungen am Mittelteil sprudelt das Wasser in den Brunnentrog. Man kann sich daruntersetzen und einen Schluck nehmen.

Alkoholfrei: ein feiner Ginoni vom Restaurant Scharfes Eck. Bild: Belinda Schmid

Aufgrund seiner Ausmasse – der Sämannsbrunnen hat einen Durchmesser von fast viereinhalb Metern – kann man im Hundeschwumm seine Längen «schwimmen». Es fühlt sich an wie in einem grossen Whirlpool. Zwölf Personen haben hier Platz. Dann ist aber nichts mehr mit Schwimmen. Das Gute am Sämannsbrunnen: dass in nächster Nähe die Gartenwirtschaft des Restaurants Scharfes Eck ist. So kann man sich an den Brunnen bedienen lassen. Zum Beispiel mit einem schmuck drapierten und leckeren Ginoni. Laut Wirt Christoph Michel hat's da alkoholfreien Gin drin.

Wasser im öffentlichen Raum muss erlebbar sein

Sie würde jetzt am liebsten auch gleich reinspringen in den Sämannsbrunnen, sagt Sabina Ruff. Sie ist beim städtischen Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung die Leiterin der Abteilung Sozialraum. An heissen Sommertagen seien öffentliche Brunnen ein sagenhaftes Angebot, sagt sie.

Sabina Ruff, Leiter Abteilung Sozialraum der Stadt Frauenfeld. Bild: Belinda Schmid

«Und wir haben so schöne Brunnenanlagen in der Innenstadt, die von Thurplus hervorragend gepflegt werden.»

Wasser trage zur Belebung des öffentlichen Raums bei. Wichtig sei dabei, dass es erlebbar sei. Brunnen hätten früher die wichtige Funktion der Wasserversorgung innegehabt. Heute dagegen seien sie in erster Linie Dekoration. Ruff kennt einige Beispiele aus anderen Städten, wo das Brunnenbaden etabliert ist. Öffentliche Brunnen könnten heute wieder zu den sozialen Treffpunkten werden, die sie einst waren, indem man sich bei ihnen treffe und in ihnen bade. Am Anfang brauche es vielleicht ein wenig Überwindung, aber dann mache das Brunnenbaden grad auch in Gruppen umso mehr Spass. Wenn in Frauenfeld eine Initiative für Brunnenbaden entstehen würde, könnte sich diese der Unterstützung von Ruff sicher sein. «Ich würde im Rahmen meiner Möglichkeiten auf jeden Fall Geburtshelferin spielen.» Solche Ideen müssten aber aus der Bevölkerung kommen.

Der Weinfelder Brunnen in der Vorstadt. Bild: Belinda Schmid

Wo es nur für Arm- oder Beinbäder reicht

Für öffentliches Brunnenbaden eignen sich in Frauenfeld einige Anlagen, aber längst nicht alle, wie ein Rundgang zeigt. Das ist zum Beispiel der Weinfelder Brunnen in der Vorstadt. Einst war es so, dass die Gemeinde Weinfelden für den Blumenschmuck des unscheinbaren Brunnens aufgekommen war. Initialer Anlass dafür war das 200-Jahr-Jubiläum des Kantons Thurgau im Jahr 2003. Es ist zu hoffen, dass heutzutage die Blumen nicht mehr vom Mittelthurgauer Marktflecken übernommen werden. Denn Weinfelden könnte sich nicht dafür rühmen. Fakt ist: Für ein Beinbad haben schon drei Personen Platz im Brunnen, der knapp 40 Zentimeter tief Wasser hat. Und dieses ist sauber sowie angenehm kühl mit 19 Grad. Um sich mit dem ganzen Körper reinzusetzen, ist es etwas zu eng.

Der Pinguinbrunnen beim Spannerschulhaus. Bild: Belinda Schmid

Noch enger ist es im Pinguinbrunnen, der in der hintersten Ecke des Spannerschulhausplatzes lauschig unter Bäumen steht. Seit 1933 steht das Kunstwerk von Bildhauer Otto Schilt an besagtem Ort. Ein Jahr zuvor hatte Schilt ein Modell für ebendiesen Brunnen bei der Stadt eingereicht. 2000 Franken veranschlagte der Künstler für den Brunnen, der mitsamt Pinguin 235 Zentimeter hoch ist. In der Stadtregierung gab es zwar Bedenken wegen des exotischen Tiers. Letztlich wurde der Brunnen doch gebaut. Zum Baden geht sich der Pinguinbrunnen nicht aus. Denn der Halbkreistrog hat lediglich einen Radius von 60 Zentimetern, das Wasser ist 20 Zentimeter tief. Bei 24 Grad Wassertemperatur bietet sich höchstens ein Armbad an, ein sogenannter Kneipp'scher Espresso.

Der Doppelbrunnen auf der Promenade. Bild: Belinda Schmid

Grosse und übergrosse Badewannen sowie ein warmes Bädli

Der Meitlibrunnen in der Altstadt. Bild: Belinda Schmid

Besser zum Brunnenbaden eignen sich die Anlagen auf der Promenade, in der Kirchgasse und im Burstelpark. Der Brunnen auf der Promenade hat zwei Becken: Das kleinere ist 42 Zentimeter tief und 25 Grad warm, das grössere 55 Zentimeter tief und ein Grad kühler. Oder anders formuliert: eine grosse und eine noch grössere Badewanne. Es sieht hübsch aus, dass im Wasser Blütenblätter schwimmen. Und auch hier wieder ist in nächster Nähe ein Lokal, nämlich der «Buume», der bekannt ist für sein Soft-Ice. In der Altstadt, keine zwei Gehminuten entfernt, ist der Meitlibrunnen in der Kirchgasse. Auch dieser Brunnentrog wirkt wie eine grosse Badewanne. Das Wasser ist knapp 40 Zentimeter tief und erfrischende 20 Grad warm. Wenn man sich klein macht, hat man auch zu zweit nebeneinander Platz. Cool anzusehen ist die Move-Art-Skulptur grad neben dem Brunnen, die seit Anfang Juli steht und zur Innenstadtbelebung beitragen soll. Dann kann man auf dem Holzobjekt sitzen, klettern, spielen, rutschen oder einfach eine Runde schlafen.

Die Brunnenanlage im Burstelpark. Bild: Belinda Schmid

Zum Schluss: der grosse Brunnen am unteren Ende des Burstelparks. Richtung Thundorferstrasse gibt es zusätzlich noch ein Wasserspiel. Der Brunnen ist zweiteilig. Der grössere Teil hat eine Wasserfläche von fast 20 Quadratmetern, ist aber nur 20 Zentimeter tief. Das und der Umstand, dass die Frischwasserzufuhr sehr gering ist, führt zu seiner Wassertemperatur von 28 Grad. Das ist seichwarm. Und das Wasser sieht auch ein wenig gruusig aus. Der kleinere Teil des Brunnens dagegen ist knapp bebadbar bei 35 Zentimeter Wassertiefe und 22 Grad. Der Brunnen war übrigens ein Geschenk der Bürgergemeinde im Jahr 1975 an die Stadt.

