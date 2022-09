Frauenfelder "Autoherbst" lockt in acht Fachgaragen

Auto Farbe oder Ausstattung? Frauenfelder «Autoherbst» lockt Besucher in acht Fachgaragen Am Freitag und Samstag hat der Frauenfelder «Autoherbst» stattgefunden. Acht Fachgaragen haben den Besucherinnen und Besucher ihre Neuheiten auf vier Rädern präsentiert. Christoph Heer 11.09.2022, 16.00 Uhr

Ein Ballon auf der Haube eines Autos anlässlich des «Autoherbsts» in Frauenfeld. Bild: Christoph Heer

Am Freitagabend war der Besucherandrang ziemlich gut, am Samstag herrschte dann zuweilen eher gähnende Leere. Das bestätigten gleich mehrere Garagenbesitzer aus Frauenfeld, unter ihnen auch Jürg Kumschik, Geschäftsführer der Emil Frey AG (Mitsubishi, Suzuki, Toyota). Er sagt: «Das stimmt. Am Freitag war es ziemlich spannend und kurzweilig. Am Samstag trafen dann nur noch vereinzelte Personen ein und informierten sich über unsere Neuheiten.»

Acht Frauenfelder Fachgaragen haben zum diesjährigen «Autoherbst» eingeladen. Namentlich waren das die Aigner AG (Opel, Kia, Isuzu), Auto Lang AG (Mercedes-Benz, Smart, Citroen, DS-Automobile, Peugeot, Fuso), Bickel Auto AG (BMW), Bütikofer Automobile AG (Ford, Seat, Cupra), Emil Frey AG (Mitsubishi, Suzuki, Toyota), Garage Engeler AG (Volvo), Garage Germann AG (Mazda, Hyundai) sowie die Hutter Auto Thomi AG (Renault, Dacia, Alfa Romeo, Jeep).

Ein Verkäufer erklärt einem Ehepaar ihr Wunschfahrzeug. Bild: Christoph Heer

Im Fokus standen dabei die Neuheiten, welche in diesem Herbst ihre Premiere feiern. So machten sich immer wieder interessierte Kundinnen und Kunden auf, um eine Probefahrt zu unternehmen. Natürlich erst, nachdem ihnen eine Fachperson der jeweiligen Garage und ­Automarke eine umfassende Erklärung des Cockpits gegeben hat. Denn ­immer öfter gibt es – und das ­ist nsbesondere bei den ­Neuwagen der Fall – viele elektronische ­Hilfsassistenten wie ­beispielsweise Lenk- und Spurführungs­assistenten.

Bei einem Gespräch zeigte sich ­indes, dass oft auch die Farbe des Wagens den Unterschied zwischen kaufen oder nicht ­kaufen ausmachen kann. Und auch, wer auf was achtet. Eine Frau mittleren ­Alters fand ­nämlich Gefallen an einem ­glänzend grünen Auto, während ihr Begleiter vielmehr auf die Komponenten im ­Inneren des Fahrzeugs achtete. Die Frage, ob die Durchführung des diesjährigen «Autoherbstes» an einem Sonntag allenfalls mehr Publikum angezogen hätte, ­verneinten die meisten der ­Befragten. Trotzdem, die ­teilnehmenden Garagen haben sich auf alle ­Fälle Mühe gegeben: Ihre Hallen und die Autos herausgeputzt, «Leckerli» bereitgelegt und ­jeden einzelnen Gast herzlich willkommen geheissen.