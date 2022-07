Frauenfeld ehrt Pink-Apple-Festival und urbane Gärtner

Auszeichnung Anerkennungs- und Förderpreis: Stadt Frauenfeld ehrt Filmfestival Pink Apple und Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld Am kommenden 2. Dezember findet die Übergabefeier für den Anerkennungs- und den Förderpreis der Stadt Frauenfeld. Begünstigte sind heuer das queere Filmfestival Pink Apple (Anerkennungspreis, 10'000 Franken) sowie der Urban-Gardening-Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld (Förderpreis, 5000 Franken). Mathias Frei 26.07.2022, 16.00 Uhr

Saisonauftakt 2022 im Gemeinschaftsgarten des Vereins Offenes Gärtnern in Frauenfeld mit den Verantwortlichen des Vereins. Bild: Andrea Stalder

Preise für den pinken Apfel und die Leute mit dem grünen Daumen. Der Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld geht dieses Jahr an das Pink-Apple-Festival. So heisst es in einer Medienmitteilung des städtischen Amts für Kultur. Die Stadt Frauenfeld ehrt mit dem Anerkennungspreis das Schaffen des Vereins Pink Apple zur Förderung queerer Emanzipation und Akzeptanz.

Am Pink Apple 2022 im Cinema Luna.

«Mit seinem national bekannten Filmfestival ist Pink Apple seit 25 Jahren sehr erfolgreich und zeigt mit rund 10'000 Besucherinnen und Besichern an den beiden Austragungsorten Zürich und Frauenfeld die grosse Nachfrage für solche Veranstaltungen.»

Das schreibt der Stadtrat. Trotz ihrem Grosserfolg in Zürich würden die Organisatoren am Cinema Luna in Frauenfeld als zweitem Veranstaltungsort festhalten, wo ihre Geschichte begonnen habe. Sie bereicherten somit auch das Ostschweizer Kulturleben und machten es sehr bunt.

Der Festivaltrailer 2022. Video: PD

Verein OGiF leistet Beitrag an Stadtentwicklung

Mit dem Förderpreis zeichnet die Stadt den jungen Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld (OGiF) aus: für seine nachhaltige und solidarische Arbeit für die Frauenfelder Bevölkerung, für den Einsatz sowohl im Garten, als auch in der ganzen Stadt und für die Integration von Menschen mit weniger Ressourcen und weniger Glück im Leben, damit alle Zugang haben zu gesundem Gemüse, zu sinnvoller Tätigkeit sowie zu Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Der Stadtrat schreibt:

Bei Saisonstart 2022: der Gemeinschaftsgarten am Kanalweg. Bild: Andrea Stalder

«Damit leistet der Verein einen Beitrag zum Zusammengehörigkeitsgefühl, zur Volksgesundheit und zur Stadtentwicklung.»

Der Festakt zur offiziellen Übergabe des Anerkennungs- und des Förderpreises findet voraussichtlich am kommenden 2. Dezember um 19 Uhr im Rathaus statt. Seit 1982 wird mit dem Anerkennungspreis (10'000 Franken für Institutionen, 5000 Franken für Einzelpersonen) ein jahrelanges Engagement geehrt. Mit dem zusätzlichen Förderpreis wird seit 2017 eine neue überzeugende Idee, ein neues förderungswürdiges Projekt oder eine aktuelle besondere persönliche Leistung ausgezeichnet (5000 Franken). (red)