Michael Siegenthaler zeigt im Kunst-Raum Frauenfeld Fotografien

Ausstellung Wo man genau hinsehen sollte: Mit seiner Fotografie zeigt Michael Siegenthaler im Kunst-Raum Frauenfeld eine «ungefähre Wirklichkeit» Der Frauenfelder Fotograf Michael Siegenthaler, der im anderen Leben Hausarzt ist, bestreitet bei Stefan Rutishauser im Kunst-Raum Frauenfeld seine erste Einzelausstellung. Zu sehen sind 25 Fotografien, die unter der Oberfläche etwas zu verbergen haben. Es braucht immer den zweiten Blick. Vernissage ist am 16. September. Die Schau dauert bis 2. Oktober. Mathias Frei 14.09.2022, 16.39 Uhr

Michael Siegenthaler in seiner Ausstellung «Ungefähre Wirklichkeit». Bild: Mathias Frei

Irgendetwas stimmt da nicht. Der Basketballkorb in der Ecke hängt doch eigentlich viel zu tief. Was ist im Auenwald-Brackwasser in der Grossen Allmend Wirklichkeit und was Spiegelung? Oder vor allem: Die Bohrinsel im Golf von Biskaya sieht aus wie eine Ameise, ist aber keine. Das ist die «ungefähre Wirklichkeit», wie sie Michael Siegenthaler in seiner Fotografie darstellt. So heisst auch seine erste Einzelausstellung. Nach einer Gruppenausstellung in der Stadtgalerie Baliere ist er nun bei Stefan Rutishauser im Kunst-Raum Frauenfeld zu Gast. Die Ausstellung dauert bis 2. Oktober. Teil des Rahmenprogramms ist auch ein Konzert von Siegenthalers Acoustic-Rock-Trio Kryffo am 30. September.

In der Ausstellung «Ungefähre Wirklichkeit». Bild: Mathias Frei

«Man muss dafür die Musse haben.»

Das sagt Siegenthaler, Jahrgang 1967 und als Hausarzt in Frauenfeld tätig. In der Freizeit, eben auch in den Ferien, hat er diese Musse, ist passionierter Spaziergänger und begibt sich auf die Suche nach Konstellationen, die vielfach für mehr Irritationen sorgen als für Klarheit. Sie sind Teil des Alltags und werden nicht gesehen, wenn Siegenthaler nicht das besonders Unspektakuläre hervorheben würde. Mittel seiner Wahl sind dabei das Spiel von Licht und Schatten oder auch Spiegelungen und Reflexionen jedwelcher Natur. So will er einen in die Irre führen.

Ungemein poetisch und sehenswert

Fotografien von Michael Siegenthaler im Kunst-Raum Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Siegenthaler ist Autodidakt und fotografiert seit der Kantizeit. Vorhandene Bildinformationen passt er geringfügig an, mehr nicht. Er zeige in den 25 Fotografien das, was ist – in genau diesem Moment. Er bannt einen Ausschnitt der Wirklichkeit auf ein Bild. Das wirkt trotz des vagen Moments immer wieder ungemein poetisch und vor allem sehenswert.

Vernissage: Freitag, 16. September, 19 Uhr. Bis 2. Oktober. Sa/So: 14 bis 17 Uhr. Freitag, 23. September: Gespräch bei Brot und Wein. Freitag, 30. September: Kryffo (Acoustic-Rock) live in concert.

Kunst-Raum Frauenfeld, Marktstrase 6.

www.kunstraum-frauenfeld.ch

Die aktuelle Schau im Kunst-Raum Frauenfeld. Bild: Mathias Frei