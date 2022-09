Personal der Stadt Frauenfeld: SVP-Gemeinderat fordert PUK

Antrag «Mutmassliche Missstände»: SVP-Gemeinderat fordert Untersuchung der Personalsituation der Stadt Frauenfeld Eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) soll «mutmassliche Missstände oder Unregelmässigkeiten» in Bezug auf das Personal der Stadt Frauenfeld untersuchen. Den entsprechenden Antrag auf Einsetzung stellt SVP-Gemeinderat Kurt Sieber an der Parlamentssitzung vom 5. Oktober. Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat aus verschiedenen Gründen, den Antrag abzulehnen. Mathias Frei 10.09.2022, 05.50 Uhr

Stadt Frauenfeld als vielfältige Arbeitgeberin: im Rathaus, in der Schlossmühle (Departement Bau und Verkehr), an der Rheinstrasse (Soziale Dienste) oder an der Gaswerkstrasse (Thurplus). Bilder: Donato Caspari, Andrea Stalder, Reto Martin

Das ist starker Tobak: SVP-Gemeinderat Kurt Sieber beantragt in der Parlamentssitzung vom 5. Oktober die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Thema: städtisches Personal. Bei einer PUK geht es gemäss Geschäftsreglement des Gemeinderats um die Untersuchung von «mutmasslichem Missständen oder Unregelmässigkeiten». Sieber hatte Ende 2020 eine Einfache Anfrage eingereicht, in welcher er Fragen stellte nach Gründen für Personalabgänge und der Stimmung unter den Stadtangestellten.

Sieber zeigte sich unzufrieden mit der Beantwortung. Er forderte in dieser Zeitung eine Personalombudsstelle. Durch die mediale Aufmerksamkeit meldeten sich nach Siebers Angaben mehrere unzufriedene Stadtangestellten. Sieber schreibt nun in seinem Antrag, da vom Stadtrat keine konziliante und echte Aufarbeitung der Causa Stadtpersonal ersichtlich sei und lediglich auf Zeit und Schönreden gesetzt werde, sei er zu diesem Vorgehen gezwungen. Und weiter:

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP. Bild: Donato Caspari

«Nun hatte ich sehr lange Geduld, aber sie geht langsam zu Ende.»

Die PUK solle alle ihm gemeldeten «Unzufriedenheiten» abklären sowie in allen Departementen die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und der internen Weisungen untersuchen. Ebenfalls sollten alle Neuanstellungen der vergangenen Jahre auf korrekte Ausschreibung und Besetzung sowie vorgenommene Arbeitspensenerhöhungen unter die Lupen genommen werden.

Weiter solle die PUK bei Neuanstellungen der vergangenen drei Jahre beurteilen, ob nur durch persönliche Beziehungen Stellen besetzt wurden. Alle Leistungsprämien und Lohnzulagen der vergangenen drei Jahre sollen ebenso auf ihre Korrektheit untersucht werden wie alle Austrittsgespräche. Auch verlangt Sieber mit der PUK die Überprüfung städtischer Fahrzeuge und Infrastruktur, ob diese in den vergangenen drei Jahren ausschliesslich zu dienstlichen Zwecken verwendet wurden.

29 Personen melden sich bei einem Gemeinderat

Der Gemeinderat wird am 5. Oktober über die Einsetzung der PUK entscheiden, erteilt den Untersuchungsauftrag, bewilligt ein Budget und bestimmt die Art der Berichterstattung. Auf Anfrage dieser Zeitung sagt Sieber, er werden sich erst an der besagten Sitzung äussern. Er schreibt aber im Antrag:

«Ich stufe es als sehr erstaunlich und aussergewöhnlich ein, dass 29 Personen sich bei einem Gemeinderat melden.»

Er erachte diese Meldungen nicht ausschliesslich als Meldungen von «frustrierten Personen», sondern auch als Meldungen von «sehr besorgten Personen». Es seien überdies auch schon einige Verbesserungen beschlossen, jedoch noch nicht kommuniziert worden, stellt Sieber fest.

Offiziell gingen sieben Meldungen ein

Der Stadtrat schreibt zum Antrag, man anerkenne das Anliegen von Sieber, dass Mitarbeitende der Stadt ihre Sorgen, Bedenken und Anliegen geschützt und vertrauensvoll äussern können, und nehme solche Meldungen auch ernst. Man bedauere, dass einzelne Mitarbeitende sich in der Vergangenheit offensichtlich nicht genug angehört gefühlt haben. Wie der Stadtrat in der Stellungnahme aufzeigt, fanden zur besagten Thematik diverse Gespräche und Diskussionen statt, zwischen Sieber und Stadtpräsident Anders Stokholm, zwischen Stokholm und ehemaligen Stadtangestellten, aber auch in zwei Geschäftsprüfungskommissionen.

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Donato Caspari

Offiziell gingen sieben Meldungen, aus denen sich zwei Themenkreise herauskristallisierten: zum einen Unzufriedenheit mit Restrukturierungen und daraus folgenden neuen Zuordnungen von Aufgabenfeldern, was zu einem schlechten Betriebsklima führe; zum anderen Kritik an der Führung, Arbeitsweise, dem Rekrutierungsvorgehen und dem Umgang mit gesetzlichen Vorgaben einer bestimmten Führungsperson. In der Stellungnahme des Stadtrats heisst es:

«Der Stadtrat und die involvierten Gremien des Gemeinderats haben die Meldungen, soweit sie ihnen bekannt gemacht wurden, ernst genommen.»

Es fanden in den Geschäftsprüfungskommissionen Anhörungen statt. Und seitens des Stadtrats seien Massnahmen im Bereich der Führungsarbeit, der Mitarbeitendenberatung und der Kommunikation ergriffen worden.

Stadtpräsident Stokholm verspricht absolute Vertraulichkeit

Mit der Einführung der externen Mitarbeitendenberatung Movis gebe es eine weitere Anlaufstelle ausserhalb der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe. Zudem hat Stadtpräsident Anders Stokholm wiederholt, auch gegenüber dieser Zeitung, kommuniziert, Anliegen von Mitarbeitenden absolut vertraulich zu behandeln. Nach Abwägung von Chancen und Risiken, Aufwand und Nutzen komme der Stadtrat zum Schluss, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Antrag auf eine PUK abzulehnen. Aus Sicht des Stadtrats stehe dem grossen Aufwand kein auch nur annähernd verhältnismässiger Nutzen gegenüber. Sollte der Gemeinderat sich dennoch für eine PUK entscheiden, werde der Stadtrat aber selbstverständlich mit dieser zusammenarbeiten, heisst es in der Stellungnahme.

Nebst geschätzten Kosten von 100'000 Franken führt der Stadtrat auch den Zeitaufwand für die Verwaltung und den möglichen Reputationsschaden für die Stadt als Arbeitgeberin ins Feld, wenn eine PUK zu dieser Thematik eingesetzt werde. Der einzige Grund für den Stadtrat für eine PUK: «Dass sie ein faires Verfahren garantieren würde, in welchem neben den gegenüber der PUK aus der Anonymität hinaustretenden Meldungsgeberinnen und -gebern auch die von den Anschuldigungen direkt Betroffenen zu Wort kommen könnten.» Den Werten «offen, tatkräftig, persönlich» könnte, so schreibt der Stadtrat, auf diese Weise wieder auf allen Seiten nachgelebt werden.