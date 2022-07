Aktion «Ihr seid alle voll heftig»: 34 waghalsige Open-Air-Fans marschieren von Bern in die Hip-Hop-Stadt Frauenfeld Nach fast zehn Jahren Pause pilgerten 34 junge Frauen und Männer über 150 Kilometer von Bern ans Open Air Frauenfeld. Wir haben sie am Sonntag vor dem Abmarsch auf dem Bundesplatz getroffen und sie am Mittwoch auf der Grossen Allmend in Empfang genommen. Viola Stäheli, Samuel Koch Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.20 Uhr

Die 100-Miles-Teilnehmer vor dem Abmarsch in Bern. Bild: Viola Stäheli

«Ich komme direkt von einer Party, geschlafen habe ich nicht», sagt der 27-jährige Alisson Da Costa Martins aus Basel. «Ich habe ein bisschen geschlafen, verkatert bin ich aber auch», antwortet der gleichaltrige Fabian Maurer aus dem aargauischen Bütikon. Joness Ngoah lacht. «Es sieht so aus, als wäre ich der Einzige, der geschlafen hat», sagt der 25-jährige Basler. Und Ngoah ist auch der Einzige, der bereits eine lange Wanderung unternommen hat – er ist ganze 2165 Kilometer durch Südamerika marschiert. «Ich bin bereit für das Open Air. Den Kopfbändel habe ich auch schon an, der ist mein Must-have an Festivals», sagt Ngoah.

Zuversichtlich sind aber alle drei, dass sie die über 150 Kilometer von Bern ans Open Air Frauenfeld (OAF) schaffen. 2013 hat die letzte vom OAF organisierte Pilgerreise stattgefunden, nun wird «100 Miles» erstmalig wieder mit 34 Teilnehmenden durchgeführt. Wer bereit ist, diese Distanz zu wandern, erhält kostenlose Verpflegung, Unterkunft, Campingausrüstung und ein Gratis-VIP-Ticket fürs Festival.

Langer Anreiseweg aus Deutschland

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr haben sich die Pilger auf dem Bundesplatz in Bern versammelt. Die Ankunft in der Hip-Hop-Stadt ist am Mittwochnachmittag geplant. Bereits einen sehr langen Anreiseweg nach Bern hatte Sandra Stalder. Die 20-Jährige ist mit dem Bus aus München angereist und bereits seit Samstagabend unterwegs. Auch früh los ging‘s bei der 22-jährigen Jenny Beck aus dem deutschen Wolfsgreut. Sie sagt grinsend:

«Ich habe nicht wirklich trainiert, aber das wird schon. Und sonst haben wir starke Männer dabei.»

«Ich freue mich auf das Erlebnis. Und aufs Kennenlernen von neuen Leuten», sagt die 22-jährige Anina Oehninger aus Zürich. Dem pflichtet die 25-jährige Jasmin Witschi aus Luzern bei: «Und überhaupt wieder an einem Festival sein zu können und die Stimmung zu geniessen ist grossartig.» Irgendwie könne sie sich immer noch nicht ganz vorstellen, dass bald so viele Leute auf einem Haufen sein werden, ergänzt Beck. «Aber ich bin bereit. Meine Adiletten sind eingepackt, die passen sowohl bei Regen als auch bei Sonne.»

Zum Schluss war es eine Qual, sagt Jenny Beck in Frauenfeld wenige Kilometer vor dem Festivalgelände. Aber die Erleichterung ist ihr und der Gruppe anzusehen. Denn nicht alle haben es bis in den Thurgau geschafft. Oehniger sagt:

«An unseren Füssen haben wir Blasen unter bereits bestehenden Blasen.»

Sie wisse nicht, wie sie das geschafft habe, ergänzt sie stolz. Der erste Tag mit rund 44 Kilometern sei hart und anstrengend gewesen. Am zweiten Tag aber sei eine richtige Gruppendynamik entstanden. Am Dienstagabend hätten sie auf einem Bauernhof übernachtet, ein Pool und Duschen waren eine Wohltat, kulinarisch sei die Gruppe regelrecht verwöhnt worden, meint Wintschi. Und Stalder bleibt vor allem das Adrenalin in Erinnerung, das sie am Mittwoch für die letzten 35 Kilometer beflügelt habe.

Kurz vor der Ankunft auf dem OAF-Gelände gibt's für alle einen Shot Berliner Luft, Ngoah trinkt nicht mit. Dafür hat er gute Sprüche auf Lager. «Ihr seid alle voll heftig», schreit er zur Gruppe. Der gegenseitige Respekt vor der vollbrachten Leistung ist allenthalben zu spüren. Maurer pflichtet ihm bei und sagt:

«Dieses Erlebnis schweisst schon richtig zusammen.»

Da Costa Martins spricht von gegenseitiger Motivation und zeigt die vom Veranstalter organisierten Gadgets wie das gelbe, unübersehbar leuchtende T-Shirt, ein Böxli und eine Trinkflasche. Auf dem Gelände angekommen bezieht die Gruppe ihre bereits aufgestellten Zelte, die VIP-Bändel tragen sie längst um ihre Arme. Geschafft sind sie allemal, bevor das OAF überhaupt richtig in Fahrt kommt. Und wie halten sie die kommenden Tage auf dem Festivalgelände aus? Oehniger sagt im Namen aller: «Solange die Stimmung gut ist, mögen wir schon noch.»

