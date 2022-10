Frauenfeld: Auch ohne Weihnachtsbeleuchtung wird's besinnlich

Advent «Hoffe auf umso mehr leuchtende Herzen»: Stadtpräsident Anders Stokholm erklärt, wie der Frauenfelder Advent auch mit weniger Lichtern besinnlich wird Im Gegensatz zu anderen Schweizer Städten hat Frauenfeld bereits vor einem Monat beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung auf ein Minimum zu reduzieren. Was bedeutet das für die Gemütslage der Einwohnerinnen und Einwohnern? Und findet das beliebte Weihnachtsspiel trotzdem statt? Mathias Frei Jetzt kommentieren 19.10.2022, 16.45 Uhr

Am ersten Adventwochenende 2021 bei der Eröffnung der Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung: Das Bild an der evangelischen Stadtkirche strahlt heuer als einziges. Bild: Benjamin Manser

Er wird dunkler als in den vergangenen Jahren, der kommende Advent. Stadtpräsident Anders Stokholm hofft denn auch, dass die Frauenfelderinnen und Frauenfelder umso mehr aus ihren Herzen leuchten.

Denn die weitherum bekannte Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung «Geschichtenlichter» wird heuer fast kein Licht in die Innenstadt bringen. Das hat der Stadtrat vor einem Monat bekannt gegeben. Die Gründe sind dieselben wie andernorts auch. Eine mögliche Strommangellage im Laufe des Winters soll vermieden werden.

Frauenfeld gehörte zu den ersten Städten in der Schweiz, die sich zu diesem Entscheid durchgerungen haben. Die Weihnachtslichter vom Bahnhof bis zur Promenade bleiben aus. Einzig die «Geschichtenlichter»-Projektion mit der Krippe an der Fassade der evangelischen Stadtkirche wird leuchten. Zürich, Bern, St.Gallen, Lausanne und Fribourg halten – Stand heute – an ihren Weihnachtsbeleuchtungen fest, jedoch in reduzierter Lichtstärke oder Betriebsdauer.

Die Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2020. Bild: Donato Caspari

Bereits seit März besteht Taskforce zur Energiekrise

Anders Stokholm ist seit Ende August Präsident des Schweizerischen Städteverbands. Der Entscheid des Frauenfelder Stadtrats habe keinen Zusammenhang mit der besagten Amtsübernahme gehabt, sagt er.

In Frauenfeld sei bereits vergangenen März eine Taskforce betreffend Auswirkungen des Ukrainekriegs eingesetzt worden und im Rahmen dieser ab April eine Fachgruppe Energie. Überlegungen im Stadtrat in Sachen Weihnachtsbeleuchtung habe es schon vor den Sommerferien gegeben.

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

«Uns war es wichtig, den Entscheid zur öffentlichen Beleuchtung mit der Weihnachtsbeleuchtung zu koppeln.»

So erklärt es Stokholm. In der öffentlichen Wahrnehmung möge der Beschluss, fast komplett auf die «Geschichtenlichter» zu verzichten, verfrüht erscheinen. Aber das Aufgleisen der aufwendigen Weihnachtsbeleuchtung brauche eine gewisse Vorlaufzeit.

Zudem war es dem Stadtpräsidenten, der bekanntlich ein Freund des Frauenfelder Weihnachtsspiels ist, wichtig, den Veranstalterinnen ebendieser weihnachtlich-besinnlichen Stadtführungen im Advent frühzeitig Planungssicherheit geben zu können.

Die Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2020. Bild: Donato Caspari

Es ist auch ein symbolischer Akt

«Strom sparen müssen wir», sagt Stokholm. Indem man nur ein Bild der Weihnachtsbeleuchtung einschalte, leiste man einen Beitrag an diese wichtigen Bemühungen. Zweifellos sei der Einspareffekt bei der öffentlichen Beleuchtung aber ungleich grösser als bei den «Geschichtenlichtern». Er stellt fest:

«Die Weihnachtsbeleuchtung auf ein Minimum zu reduzieren, ist denn auch ein symbolischer Akt.»

Stokholm spricht von einem Zielkonflikt. Denn grad in der dunkleren Jahreszeit brauche es auch Licht. Umso mehr, weil die Quartiervereine ebenfalls auf ihre Weihnachtsbeleuchtungen verzichten würden. Betreffend Schaufensterbeleuchtung sei der Entscheid den Detaillisten überlassen. Zumindest von den Frauenfelder Grossverteilern sei aber zu erfahren, dass sie wohl auch stark reduzierten.

Das Frauenfelder Weihnachtsspiel «Ein Esel packt aus!» aus dem Jahr 2020. Bild: Donato Caspari

Ob es nun von Vereinen oder den beiden Kirchgemeinden Veranstaltungen oder Aktionen gibt, um trotz weniger Licht Besinnlichkeit in den Frauenfelder Advent zu bringen, weiss Stokholm nicht. Jedenfalls würde er sich solche Initiativen wünschen. «Und die Stadt würde im Rahmen ihrer Möglichkeit auch unterstützen.»

Ein Laternenumzug im Advent

Ein Adventsangebot ist das von Stokholm angesprochene Weihnachtsspiel, das eine theatrale Stadtführung entlang der «Geschichtenlichter» darstellt. Caroline Stoiber verantwortet als Geschäftsleiterin von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus das Weihnachtsspiel.

Sie sagt, man sei erprobt im Finden von Lösungen, das habe man in den vergangenen zwei Pandemiejahren bewiesen. Es steht fest: Dieses Jahr ist «Maria, Maria!» zu sehen, eine überarbeitete Wiederaufnahme des ersten Weihnachtsspiels aus dem Jahr 2016.

Caroline Stoiber, Geschäftsleiterin Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus. Bild: PD

«Für uns stand nicht zur Debatte, ob wir dieses Jahr spielen, sondern wie. Wir wollen dem Publikum den Advent in Frauenfeld zeigen.»

Stoiber hat sich gemeinsam mit den Führerinnen Claudia Koch und Barbara Megert sowie mit Schauspielerin Susanne Odermatt, die Maria spielt, «überlegt, was wir ‹zeigen› können, wenn es keine Weihnachtsbeleuchtung gibt». Es gebe immerhin das grosse Lichtbild bei der evangelischen Kirche, wo auch die Schlussszene des Weihnachtsspiels stattfinde.

Unterwegs erzähle die Stadtführerin Anekdoten und Wissenswertes rund um die klassische Weihnachtsgeschichte. Und Licht bringe man mit Laternen, welche die Teilnehmenden während der Führung tragen dürften, in die Stadt.

