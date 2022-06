Degustation und Versammlung in einem: Guggenhürli Frauenfeld

Abschluss Wein trägt wesentlich zu schwarzen Zahlen bei: Genossenschaft Guggenhürli Frauenfeld feiert in Uesslingen-Buch Die Genossenschafter des Frauenfelder Guggenhürli haben ihre Generalversammlung nach zwei Jahren Pandemie wieder vor Ort durchgeführt. Die Jahresrechnung schliesst positiv ab und auch die beiden letzten Jahrgänge des Guggenhürlemer scheinen bei der Verkostung gut anzukommen. Christof Lampart 09.06.2022, 16.10 Uhr

Die Genossenschafter des Frauenfelder Guggenhürli probieren den Guggenhürlemer. Bild: Christof Lampart

Nach zwei Jahren haben sich die Genossenschafter des Frauenfelder Guggenhürli am Mittwochabend wieder zur Generalversammlung und zur Degustation des neuen Guggenhürlermers getroffen. Eingefunden haben sie sich beim Guggenhürlermer-Kelterer Engelwy in Uesslingen.

An der Generalversammlung wird der Eigenbau Guggenhürlemer ausgeschenkt. Bild: Christof Lampart

Präsident Reto Brunschweiler freute sich, nach zwei schriftlichen Abstimmungen in den Vorjahren, die Versammlung live durchführen zu können. So positiv die Stimmung auch war – im Jahr 2021 verlief in der Genossenschaft Guggenhürli nicht alles nach Wunsch. So konnte das ehemalige Reb- und Sommerhaus von Johann Konrad Kern letztes Jahr nur 14-mal für Hochzeiten vermietet werden, was rund der Hälfte an Vermietungen in einem seuchenfreien Jahr entspricht. Trotzdem schloss die Jahresrechnung 2021 positiv ab.

Keine Flasche mehr übrig

Der ehemalige Präsident Urs Frankhauser schenkt der Genossenschaft eine Lithografie. Bild: Christof Lampart

Wesentlich zu den schwarzen Zahlen trug der Verkauf des 2020er Guggenhürlermers bei. Der aus 950 Kilo Trauben gewonnene Rebensaft war innert kurzer Zeit komplett ausverkauft. «Der Rebberg hat uns sehr viel Freude bereitet», sagte Brunschweiler strahlend. Wie es sich zeigte, scheint auch der 2021er gut anzukommen, waren doch von allen Seiten her lobende Worte zu hören. Was auch Winzer Markus Frei freute. Er erläutert die Idee, welche hinter dem Guggenhürlemer steckt:

«Wir legen Wert darauf, dass unsere Müller-Thurgau-Weine etwas Restsüsse haben. Denn wir wollen ein Wein machen, der den Menschen schmeckt.»

Potenziell: Präsident Reto Brunschweiler bedankt sich bei Sonja Hollenstein für die Organisation des Anlasses. Bild: Christof Lampart

Gemäss Präsident Brunschweiler soll nicht nur der eigene Wein zukünftig «modern, rund und frisch» daherkommen, sondern auch der Auftritt der Genossenschaft. Gegenwärtig sei er daran, eine neue Website zu erstellen. Auch schloss sich das Guggenhürli im Jahr 2021 dem Verein «Muse. TG» an. Dadurch könne man online eine höhere Präsenz erzielen, werde leichter gefunden und erhalte Zugang zu einem professionellen Inventarisierungsprogramm, erklärte Brunschweiler.

Ebenso wolle man es künftig den Leuten ermöglichen, Weine und Dienstleistungen der Genossenschaft online buchen zu können. Zu guter Letzt wurden mit der abwesenden Kathrin Schlaginhaufen, die für den Weinverkauf zuständig ist, und Urs Fankhauser, dem ehemaligen Präsidenten, zwei langjährige Vorstandsmitglieder mit warmen Worten und Präsenten verabschiedet. Beide waren während der Pandemie zurückgetreten und konnten so erst jetzt geehrt werden.