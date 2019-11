Stadler-Verwaltungsrat empfiehlt Alt-Bundesrätin Doris Leuthard zur Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Stadler nominiert Doris Leuthard und empfiehlt sie zuhanden der Generalversammlung vom 30. April 2020 zur Wahl in den Verwaltungsrat. Sie wäre damit die zweite Frau in dem Gremium, welches heute acht Mitglieder zählt.

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard kandidiert für den Stadler-Verwaltungsrat. (Bild: Alexandra Wey/Keystone)



(pd/dh) Die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard stellt sich zur Wahl in den Verwaltungsrat von Stadler. Das teilt der Hersteller von Schienenfahrzeugen am Donnerstagmorgen mit. Der bestehende Verwaltungsrat unterstütze die Kandidatur der langjährigen Verkehrsministerin einstimmig und empfiehlt sie zuhanden der Generalversammlung am 30. April zur Wahl.

«Wir freuen uns sehr, dass sich Doris Leuthard bereit erklärt hat, uns im Verwaltungsrat zu verstärken», wird Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler zitiert. Sie sei dank ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz in Verkehrs- und Infrastrukturfragen sowie ihrer politischen Erfahrung als ehemalige Bundesrätin und Verkehrsministerin ein grosser Gewinn für den Verwaltungsrat und für Stadler.

Karenzfrist wird eingehalten

Mit ihrer Kandidatur für nächstes Jahr hält Doris Leuthard die politisch geforderte Karenzfrist von einem Jahr ein. Doris Leuthard war von 2010 bis im Dezember 2018 Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Zuvor war sie vier Jahre lang Vorsteherin des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes. 2010 und 2017 war sie Bundespräsidentin.

Von 1999 bis zu ihrer Wahl in den Bundesrat war sie Mitglied des Nationalrates für die CVP. Die CVP führte sie ab 2001 erst als Vize-Präsidentin, dann als Präsidentin. Ihre berufliche Karriere startete Doris Leuthard als Juristin und Anwältin im Kanton Aargau. Nach ihrem Austritt aus dem Bundesrat wurde Doris Leuthard 2019 in die Verwaltungsräte von Coop, Bell Food Group und Transgourmet gewählt.

Dem Stadler-Verwaltungsrat gehören weitere namhafte Persönlichkeiten an. Zuletzt wurde Barbara Egger-Jenzer, ehemalige Regierungsrätin des Kantons Bern, anlässlich der diesjährigen Generalversammlung im März als erste Frau in den Stadler-Verwaltungsrat gewählt.