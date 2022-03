Muss Stadler Rail raus aus Weissrussland? Was Politiker sagen

Stadler Rail und Co. «Firmen sollen sich zurückziehen»: Was Ostschweizer Politikerinnen und Politiker zur Lage in Weissrussland sagen Weissrussland steht Putin beim Krieg gegen die Ukraine zur Seite. Müssen Schweizer Firmen wie Stadler Rail jetzt ihre Standorte in Belarus aufgeben? Ostschweizer Bundesparlamentarier sind sich nicht einig. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 04.03.2022, 18.22 Uhr

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

Weissrussland lässt russische Armeeverbände über sein Gebiet in die Ukraine einmarschieren. Und während der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko öffentlich betont, sein Land nehme am Krieg nicht teil, berichtet die ukrainische Seite, Weissrussland sei bereits auch mit eigenen Truppen in den Nachbarstaat eingedrungen.

Damit ist die Situation für Schweizer Unternehmen wie Stadler Rail, die in Weissrussland tätig sind, noch heikler, als sie vor dem Krieg schon war. Bereits im vergangenen Herbst verlangten Menschenrechtsorganisationen eine härtere Gangart der Schweizer Politik und Wirtschaft gegenüber dem Regime von Lukaschenko. Die St.Gallerin Natallia Hersche befand sich damals noch in weissrussischer Haft, wie mehrere Hundert weitere politische Gefangene. Die NGOs und auch SP-Parlamentsmitglieder riefen Schweizer Unternehmen – etwa Nestlé und Stadler – dazu auf, einen Rückzug aus Belarus in Betracht zu ziehen.

«Nicht mehr tragbar»

Jetzt erwartet die St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl von den Firmen erst recht Konsequenzen: Das «Geschäftsmodell Belarus» sei für unbestimmte, aber lange Zeit vorbei. Wenn ein Land Krieg führe, sei ein Festhalten am Standort endgültig nicht mehr tragbar: «Schweizer Firmen sollen sich aus Belarus zurückziehen.» Für Friedl ist ausserdem klar:

«Wenn die EU weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus ergreift, muss die Schweiz diese übernehmen.»

Schwierige Situation für Stadler

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Was sagen andere Ostschweizer Parlamentarier dazu? Christian Lohr (Die Mitte/TG): «Der Handel mit Weissrussland ist zu einer sehr heiklen Angelegenheit geworden, da die politische Führung dieses Landes den kriegerischen Angriff mehr als nur indirekt unterstützt.» Mittels Sanktionen Haltung gegenüber Belarus zu zeigen, sei deshalb konsequent. Natürlich sei die Situation für Unternehmen wie Stadler Rail gerade jetzt überhaupt nicht einfach, so Lohr. Jedoch:

«Letztlich werden klärende Schritte beispielsweise auch Peter Spuhler mittel- und langfristig nur dienlich sein – dies wohl in Form eines Rückzugs.»

Negative Folgen für Bevölkerung vor Ort?

Andere Bürgerliche äussern sich noch zurückhaltender. So sagen Benedikt Würth (Die Mitte/SG), Andrea Caroni (FDP/AR), Roland Rino Büchel (SVP/SG) und Manuel Strupler (SVP/TG), die Unternehmen hätten sich an die internationalen Sanktionen zu halten, alles Weitere sei ihre eigene Sache.

Manuel Strupler, Thurgauer SVP-Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Strupler gibt allerdings zu bedenken, dass die Schliessung eines grossen Betriebs wie des Stadler-Werks in Belarus auch negative Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung hätte.

Und wie soll es mit den Sanktionen der Schweiz gegen Weissrussland weitergehen? Caroni: «Die schärferen Sanktionen gegen Aggressoren sollten nun auch auf Belarus ausgeweitet werden. Dazu muss die EU vorangehen, da die Schweiz keine rechtliche Grundlage hat für Solo-Sanktionen.» Würth sagt: «Vorab muss die Situation geklärt sein, ob Belarus integraler Teil der russischen Invasion ist und in gleichem Mass das Völkerrecht verletzt. Wenn das so ist, muss das schweizerische Sanktionspaket in Abstimmung mit der EU auf Weissrussland ausgeweitet werden.»

