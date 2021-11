St.Galler Sparpaket: Finanzkommission will zugleich Steuesenkung

Staatskasse «Komplett das Mass verloren»: St.Galler Finanzkommission will sparen und zugleich Steuern senken – SP steigt auf die Barrikaden Der Finanzkommission ist nicht zufrieden mit den Sparvorschlägen der St.Galler Regierung - verlangt zugleich aber eine Steuerfusssenkung um 5 Prozent. Die Linke ist empört. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 17.11.2021, 10.03 Uhr

Sparen und gleichzeitig die Steuern senken? Um diese Grundfrage geht es in der bevorstehenden Finanzdebatte im St.Galler Kantonsrat. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Das St.Galler Kantonsparlament berät übernächste Woche das Budget für das kommende Jahr - samt einem Entlastungspaket im Umfang von rund 75 Millionen Franken. Die Finanzkommission (Fiko) ist mit dem Entwurf der Regierung allerdings nicht einverstanden. Das Paket entspreche insgesamt nicht den Erwartungen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst:

«Aus Sicht der Finanzkommission sind zu wenige nachhaltige und strukturelle Massnahmen enthalten.»

Sie will der Regierung deshalb zwei Folgeaufträge erteilen. Die Regierung soll überprüfen, «welche Staatsaufgaben noch erfüllt werden müssen und durch welche Staatsebene diese erfüllt werden sollen». Daneben sollen Doppelspurigkeiten im Bereich von betriebsunterstützenden Leistungen wie Rechnungswesen, Personal, IT und Facility Management ermittelt und Anpassungen vorgeschlagen werden.

Einverstanden ist die Kommission mit einigen prioritären Entlastungsmassnahmen, welche die Regierung präsentiert hat. So begrüsst die Fiko die Senkung der Staatsbeiträge an die Universität St.Gallen, die Pädagogische Hochschule und die Ostschweizer Fachhochschule. Bei der Lehre dürfe jedoch nicht gespart werden. «Vielmehr sollen auch die vorhandenen Eigenkapitalien der Hochschulen aktiver genutzt werden.»

Polizeistationen nicht abbauen

Auch lehnt die Fiko die Sparmassnahmen bei der Besoldung der Lehrkräfte an den Mittel- und Berufsfachschulen ab. Die Regierung sieht die Abschaffung des automatischen Lohnanstiegs vor, was 750'000 Franken Entlastung bringen soll. Die Fiko will zwar ebenfalls keinen Automatismus für Lohnerhöhungen mehr, der Systemwechsel solle aber ohne Einsparungen vollzogen werden.

Widerstand leistet die Fiko etwa auch gegen den Abbau von kleinen Polizeistationen im Kanton und gegen die Übertragung der Finanzierung der Behindertenfahrdienste an die Gemeinden. Streichen will sie auch die vermehrten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei und die entsprechend höheren Busseneinnahmen.

Steuersenkung trotz allem

Trotz Sparpaket schlägt die Finanzkommission zudem eine «moderate Steuerfusssenkung» um fünf Prozent vor. Die Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank sowie die solide Eigenkapitaldecke würden dies ermöglichen, heisst es im Communiqué. «Der Kanton soll gerade mit Blick auf die Standortattraktivität ein Zeichen setzen.»

Das operative Ergebnis verschlechtert sich mit den Vorschlägen der Finanzkommission um 61,3 Millionen Franken. Um die Schuldenbremse einzuhalten, sei darum ein zusätzlicher Bezug aus dem freien Eigenkapital von 60 Millionen Franken notwendig, schreibt die Fiko.

SP: «Kommission hat komplett das Mass verloren»

Empört über die Entscheide der Fiko ist die SP: «Die rechts-bürgerliche Mehrheit der Finanzkommission hat an ihren Sitzungen von vergangener Woche das Mass komplett verloren: Sparpaket, Steuersenkungen und ein weiterer Auftrag zum Staatsabbau.» Das ganze Vorgehen sei mehr als entlarvend, schreiben die Sozialdemokraten:

«Wer sich ernsthaft um die Staatsfinanzen sorgt, kann nicht gleichzeitig eine Steuersenkung beschliessen.»

Noch im Frühjahr hätten FDP und die Mitte-EVP eine Steuersenkung auf das Jahr 2022 hin klar abgelehnt, so die SP. Jetzt vollzögen sie eine Kehrtwende. Die SP kündigt vehementen Widerstand an.