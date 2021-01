Staatsfinanzen «Eine Steuererhöhung ist nicht ausgeschlossen»: Der St.Galler Finanzchef Marc Mächler erwartet für die kommenden Jahre tiefrote Zahlen Die St.Galler Regierung will den Staatshaushalt mit einem 60-Millionen-Sparpaket entlasten. Eine Steuersenkung liege bis auf weiteres nicht drin, sagt Finanzchef Marc Mächler. Die bürgerlichen Parteien fordern, dass der Kanton beim Sparen rasch vorwärts macht. Die SP wehrt sich – und bringt eine Sonderabgabe für Reiche ins Spiel. Adrian Vögele 06.01.2021, 10.14 Uhr

Marc Mächler, St.Galler Finanzchef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Die finanziellen Aussichten für den Kanton St.Gallen haben sich verschlechtert. Im neuen Aufgaben- und Finanzplan rechnet die Regierung für die kommenden drei Jahre mit operativen Defiziten im dreistelligen Millionenbereich. Schon vor der Coronapandemie hatte sich eine Durststrecke abgezeichnet – unter anderem wegen der Unternehmenssteuerreform und Änderungen beim Bundesfinanzausgleich. Mit der Coronakrise hat sich die Lage nun noch verschärft. Für das laufende Jahr ist ein Minus von 243 Millionen Franken budgetiert, für die kommenden drei Jahre werden operative Defizite von 221, 186 und 159 Millionen Franken erwartet.

Inhalt des Sparpakets noch offen

Um den Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen, plant die Regierung Sparmassnahmen. Noch dieses Jahr wird sie ein 60-Millionen-Entlastungspaket vorlegen. «Wir werden den Projektauftrag für dieses Paket im Februar erteilen», sagt Finanzchef Marc Mächler (FDP). Wo die Massnahmen konkret ansetzen sollen, sei aktuell noch nicht bestimmt – die Regierung habe sich erst über den finanziellen Umfang des Programms verständigt. Nebst Sparmassnahmen würden auch Massnahmen auf der Einnahmenseite geprüft, so Mächler. Die konkreten Vorschläge werde die Regierung voraussichtlich nach den Sommerferien vorlegen, das Kantonsparlament soll dann bei der Beratung des Budgets 2022 darüber beschliessen. Und: Falls sich zeigen sollte, dass dieses Entlastungspaket nicht ausreicht, will die Regierung ein zweites nachlegen.

Der Kanton hat drei Sparpakete hinter sich. Gibt es genügend Potenzial für weitere Einsparungen? Zumindest für die erste Etappe gelte das auf jeden Fall, sagt Mächler. «Diese 60 Millionen zur Entlastung des Haushaltes werden wir finden.» Das letzte Sparpaket liege im Übrigen bereits sieben Jahre zurück. «Das ist eine lange Zeit. Seither hat sich die finanzielle Situation stark verändert.»

Steuersenkung auf Eis gelegt

Der Auftrag für eine Steuerfusssenkung, welchen FDP und SVP noch Anfang des vergangenen Jahres im Parlament durchgebracht hatten, wird bis auf weiteres nicht umgesetzt. «In den kommenden zwei bis drei Jahren ist das nicht realisierbar», sagt Mächler. Es sei beispielsweise auch unklar, welche finanziellen Auswirkungen die zweite Coronawelle noch haben werde. Müssen die St.Gallerinnen und St.Galler im Gegenteil sogar mit einer Steuererhöhung rechnen? «In manchen europäischen Ländern bricht die Konjunktur stark ein – teilweise sinkt das Bruttoinlandprodukt um sieben bis zehn Prozent», sagt der Finanzchef.

«Falls sich auch bei uns ein dramatischer Einbruch ereignet, dann ist eine Steuerfusserhöhung nicht ausgeschlossen; sie ist aber aus Sicht der Regierung eine Ultima Ratio.»

Im Budget 2021 sind die Steuererträge wegen der Coronakrise und der Unternehmenssteuerreform stark gesunken, für 2022 bis 2024 geht die Regierung momentan von einer gewissen Erholung aus. Die erwarteten operativen Ergebnisse sind dennoch tiefrot. Ohne Entlastungsmassnahmen wird das Eigenkapital laut Regierung rasch schrumpfen - auf etwa 540 Millionen Franken im Jahr 2024. Heute verfügt der Kanton über rund 1,3 Milliarden Franken Eigenkapital.

Aufwand und Staatsbeiträge steigen an

Der finanzielle Aufwand des Kantons nimmt nach wie vor zu – in den kommenden drei Jahren um durchschnittlich 0,8 Prozent. Dieser Wert liege zwar unter dem erwarteten Wirtschaftswachstum, schreibt die Regierung. Die Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung seien jedoch «ausserordentlich hoch».

Auch die sogenannten Staatsbeiträge steigen weiterhin. Im Jahr 2024 etwa wird eine Zunahme um 124 Millionen Franken erwartet. Die Hauptgründe hierfür sind steigende Kosten für Hospitalisationen inner- und ausserhalb des Kantons, Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und Hochschulen.

«Solidaritätsabgabe» statt Sparpaket: SP will Reiche zur Kasse bitten

Bei den Parteien stossen die finanzpolitischen Pläne auf Kritik. Die Regierung schüre Unsicherheit, anstatt ein Signal der Zuversicht zu senden, schreibt die SP. Die Partei wehrt sich gegen das angekündigte Entlastungspaket. «Dieses würde wiederum jene treffen, die bereits jetzt um ihre finanzielle Existenz kämpfen.» Während jedoch untere Einkommensschichten in der Coronakrise mit Existenzproblemen kämpften, würden viele Reiche die finanziellen Auswirkungen höchstens in Form tieferer Finanzerträge und Börsengewinne spüren, heisst es in der Mitteilung. Die SP überlegt sich deshalb, eine zeitlich begrenzte «Solidaritätsabgabe» auf hohe Einkommen und/oder Vermögen zu beantragen – zur Finanzierung der Coronapandemie. Die längerfristigen Aussichten im Aufgaben- und Finanzplan seien aber weniger düster, als von der Regierung dargestellt.

Das Gegenteil sagt die CVP: Die Regierung betreibe im «Schönfärberei». Gerade die Prognose bei den Steuererträgen sei «mehr als optimistisch», der Erholung der Konjunktur werde sich verzögern. Der Kanton müsse jetzt rasch handeln – «bevor grosse Sparpakete nötig sind». Das Ausgabenwachstum müsse gebremst, das strukturelle Defizit behoben werden. Eine Steuererhöhung ist aus Sicht der CVP keine Option.

FDP hält an Forderung nach tieferen Steuern fest

Auch aus Sicht der FDP ist die finanzielle Perspektive des Kantons «mehr als düster». «Die geplanten Defizite sind enorm und das Eigenkapital schmilz nur so dahin.» Die FDP begrüsst darum das Vorhaben der Regierung, die Beseitigung des strukturellen Defizits anzugehen.

Das Thema Steuersenkung ist für die Freisinnigen dennoch nicht vom Tisch. Die FDP betont, dass der Kanton im Steuerwettbewerb schlecht dastehe – und fordert rasche Verbesserungen. «Allfällige Steuersenkungen müssen durch weitere Sparmassnahmen kompensiert werden.» Sparpotenzial ergebe sich etwa dank der Digitalisierung. «Digitalisieren heisst aber auch, tatsächlich auf dadurch nicht mehr benötigtes Personal zu verzichten.»