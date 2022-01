Staatsanwaltschaft St.Gallen Er wollte ein neunjähriges Mädchen «mieten»: Ex-Gemeindeschreiber von Steinach soll vier Jahre in Haft wegen diverser Delikte gegen sexuelle Integrität Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat die Untersuchung gegen den 54-jährigen ehemaligen Gemeindeschreiber von Steinach abgeschlossen. Er wird angeklagt wegen mehrfacher Pornografie, mehrfacher versuchter Pornografie, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, versuchtem Menschenhandel und versuchter Anstiftung zu Menschenhandel. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine vierjährige Freiheitsstrafe sowie ein Tätigkeitsverbot. 13.01.2022, 09.19 Uhr

Der Beschuldigte bewegte sich vorwiegend im Internet und suchte dort nach jungen Mädchen. Bild: Fotolia

Der Beschuldigte wurde gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft St.Gallen Ende 2019 von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hatte zuvor Hinweise von einer österreichischen Staatsanwaltschaft erhalten und darauf ein eigenständiges Strafverfahren eröffnet. Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen, bestätigt auf Anfrage, dass es sich beim Beschuldigten um den ehemaligen Gemeindeschreiber von Steinach handelt.

Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen Bild: pd

Der damals 52-Jährige wurde Ende November 2019 festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Der Mann habe sich danach für 52 Tage in Untersuchungshaft befunden, ehe das Zwangsmassnahmengericht das Haftentlassungsgesuch des Beschuldigten entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft gutgeheissen und ihn unter Anordnung von Ersatzmassnahmen in Freiheit entlassen hatte.

Im Internet Kontakt zu Mädchen gesucht

«Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, ab Frühjahr 2017 während knapp zwei Jahren im Internet Kontakt zu Mädchen gesucht zu haben, um mit diesen seine sexuellen Fantasien auszuleben», heisst es in der Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang habe der Mann mit rund 20 Personen konversiert, weshalb ihn der Vorwurf der mehrfachen Pornografie, der mehrfachen harten Pornografie und der mehrfachen versuchten harten Pornografie treffe.

Weil dem Beschuldigten darüber hinaus zur Last gelegt werde, wiederholt unter 16-jährige Chat-Partnerinnen verleitet zu haben, an sich selber sexuelle Handlungen vorzunehmen, treffe ihn zusätzlich der Vorwurf der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind.

Neunjähriges Mädchen für sexuelle Handlungen «mieten»

Sogenannte «Hands-on-Delikte» werden dem Beschuldigten gemäss Mitteilung nicht zur Last gelegt. Indes müsse er sich wegen versuchten Menschenhandels und versuchter Anstiftung zu Menschenhandel in Bezug auf eine minderjährige Person verantworten.

Dies, weil der Beschuldigte über das Internet Kontakt mit einer Organisation aufgenommen haben soll, in der Absicht, ein neunjähriges Mädchen zwecks sexueller Ausbeutung für einige Stunden zu «mieten». Auch hier sei es aber zu keinem persönlichen Kontakt zwischen dem Beschuldigten und einem Kind gekommen. Der Beschuldigte weise die Vorwürfe in Bezug auf den Menschenhandel überdies von sich.

Lebenslanges Verbot

Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen im Communiqué weiter festhält, ist die aufwendige Strafuntersuchung mittlerweile abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft klagt den Beschuldigten beim Kreisgericht St.Gallen an und beantragt für ihn eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungshaft, eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 100 Franken sowie ein lebenslanges Verbot betreffend Tätigkeiten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfassen. Wann es zur Verhandlung kommen wird, ist gemäss Auskunft von Mediensprechern Beatrice Giger noch ungewiss.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Finanzielle Probleme und persönliche Differenzen

Der Ex-Gemeindeschreiber wurde von Polizisten im Gemeindehaus Steinach festgenommen. Bild: Lisa Jenny

(14. November 2019)

Der Beschuldigte wurde am Morgen des 13. November 2019 von der Kantonspolizei direkt vom Arbeitsplatz abgeführt – der Gemeinderat zeigte sich damals bestürzt ob der Vorwürfe, die gegen den Mann vorlagen. Der ehemalige Steinacher Gemeindeschreiber musste in Steinach nicht das erste Mal einen Arbeitsplatz Knall auf Fall verlassen. Nach seinem HSG-Studium stieg der Beschuldigte beim Rechtsdienst der St.Galler Staatskanzlei ein und war ab 2001 dort Leiter der Koordinationsstelle für Aussenbeziehungen sowie Sekretär der Ostschweizer Regierungskonferenz. 2008 führte er die Staatskanzlei ad interim. Wie Recherchen unserer Zeitung nach dem Bekanntwerden des Falles Ende 2019 zeigten, kämpfte der Festgenommene während dieser Zeit mit massiven finanziellen Problemen. Gleichzeitig ist es zwischen ihm und mehreren Mitarbeitern zu schweren persönlichen Differenzen gekommen, worauf der Kanton ihn zum Abgang zwang. In der Folge blieb er während elf Monaten ohne feste Anstellung.

Auf Anfang 2013 fand er eine neue Stelle als Gemeindeschreiber von Romanshorn. Dort blieb er nicht lange. Ende 2014 gab er dem Stadtrat seine Kündigungsabsichten bekannt. Die Rede war von persönlichen Differenzen mit dem damaligen Stadtpräsidenten David H. Bon.

Im Sommer 2015 wechselte er schliesslich nach Steinach als Gemeindeschreiber. Er versuchte es zwischenzeitlich auch mit einer politischen Laufbahn: Von 2000 bis 2004 präsidierte er die CVP der Stadt St.Gallen, 2016 kandidierte er für das St.Galler Stadtparlament. Gewählt wurde er nicht. Der Beschuldigte ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.(sks/chs)