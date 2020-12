staad Galliker Transport bringt den Impfstoff in die Ostschweiz: «Ich habe im richtigen Moment die Spezialkühlschränke bestellt – darauf bin ich schon etwas stolz» Das Logistikunternehmen Galliker AG mit Niederlassung in Staad bringt im Januar die Erlösung für viele: Die ersten Ampullen mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus. Janina Gehrig 17.12.2020, 21.01 Uhr

Peter Galliker, CEO der Galliker Transport AG, ist stolz darauf, vom Kanton beauftragt worden zu sein, die ersten Ampullen mit dem Corona-Impfstoff in der Ostschweiz zu vertreten. Bild: Philipp Schmidli/Neue Luzerner Zeitung

Warum hat gerade die Galliker Transport AG den Auftrag des Kantons erhalten, den Impfstoff gegen das Coronavirus in der Ostschweiz zu verteilen?

Wir bieten seit über 20 Jahren sogenannte Healthcare Logistics für viele weitere Pharmafirmen. Unsere Aufgabe wird es sein, den Impfstoff zu lagern, der bei uns in Staad angeliefert wird. Sobald wir Bestellungen von Spitälern und Impfzentren erhalten, rüsten wir die Impfstoffe und liefern diese direkt aus. Die Auslieferung erfolgt bei fünf Grad, sodass die Impfstoffe bereit sind für den Verbrauch.

Hat es auch mit dem Flughafen und der Grenznähe zu tun, dass Ihre Firma einen Standort in Staad-Altenrhein hat?

Nicht unbedingt. Wir sind ein Luzerner Unternehmen. Die Niederlassung in Staad hat aber grosse Bedeutung für die Ostschweiz. Wir geniessen das Vertrauen zu den Kantonsapotheken vor Ort. Auch für die Lieferrouten ist die Niederlassung in Staad von Vorteil.

Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen für den Auftrag?

Man muss dafür die Normen von Swissmedic erfüllen. Wir sind zertifiziert und arbeiten nach genau definierten Prozessen. Interessant ist sicher, dass wir einerseits die entsprechende Fahrzeugequipe, nämlich Lieferwagen mit gekühltem Aufbau, stellen können. Andererseits bieten wir als Lagerort alle Temperaturbereiche an, die nun für die Lagerung der verschiedenen Impfstoffe nötig sind: einen Kühlbereich von zwei bis acht Grad, einen Tiefkühlbereich bis minus 25 Grad und einen Bereich bis zu minus 75 Grad. Vor einer Woche habe ich diese Spezialkühlschränke für minus 75 Grad beschafft. Sie wurden erst heute in Betrieb genommen. Darauf bin ich schon etwas stolz, dass ich mich just im richtigen Moment zur Bestellung entschieden habe.

Wie sehen diese Geräte aus?

Eigentlich nicht anders als normale Kühlschränke, aber die Geräte verfügen über ein stärkeres Kühlaggregat, sind robuster und bieten 600 Liter Platz. Auch Impfzentren oder Spitäler verfügen über solche Geräte.

Ab Mitte Januar werden Sie den Impfstoff ab Ihrem Lager an die 20 bis 30 St.Galler Impfstellen verteilen. Wie viele Lastwagen und Mitarbeiter sind dafür im Einsatz?

Gesamtschweizerisch verfügen wir über etwa 1300 Fahrzeuge, am Standort Staad sind es rund 35. Wir können den Auftrag des Kantons St.Gallen gut mit den bestehenden Kapazitäten abwickeln. Man darf das nicht überschätzen. Die Transportmenge ist überschaubar, die Tausenden Ampullen sind in wenigen Kartonschachteln verpackt. Aber es ist ein spannender Auftrag.

Welches sind die grössten Herausforderungen?

Ich bin erstaunt, wie gross das Interesse jetzt ist. Für uns aussergewöhnlich ist, dass wir zur Lagerung des Impfstoffes nun Temperaturen von minus 75 Grad anbieten können. Bei diesem Auftrag sind Doppelkontrollen notwendig, da wir ein top Qualitätsniveau anbieten wollen und keine Fehler passieren dürfen. Dafür schulen wir nun unsere Mitarbeitenden. Ausserdem mischen wir die Ware nicht mit anderen Gütern, wir werden pro Fahrt einzig mit Impfstoffen beladen sein.

Führen Sie oft ähnliche Aktionen durch?

Ja, das gehört zu unserem Kerngeschäft. Wir hoffen, dass wir auch für andere Kantone diese Dienstleistung erbringen können. Wir sind stolz darauf, der Schweizer Bevölkerung damit einen Dienst im Kampf gegen das Coronavirus erbringen zu dürfen.

Wie heikel ist der Auftrag? Werden Sie für den Transport polizeilich begleitet?

Nein. Für uns ist es unproblematisch. Wir machen solche Transporte schon lange. Bei den Mengen, die wir transportieren müssen, wird es nicht so interessant sein, eine solche Schachtel voller Ampullen zu entwenden. Zudem wollen sich ja viele Leute bis jetzt gar nicht impfen lassen. Der Sicherheitsaspekt ist eher ein Thema auf grossen Flughäfen oder Umschlagszentren, wo containerweise Fracht ankommt.

Welche Substanzen lagern oder transportieren Sie sonst noch?

Der grösste Teil ist Pharma Healthcare, also Produkte wie Salben, Verbandsmaterial, Tabletten. Wir lagern aber auch Lebensmittel und andere Produkte, etwa für Frisco Findus, weshalb wir in der Ostschweiz gut verankert sind.