St. Galler Staatshaushalt ab 2021 mit schlechten Vorzeichen Für den St. Galler Staatshaushalt zeichnen sich in den nächsten Jahren hohe Defizite ab. Dies zeigen der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2021 bis 2023 und ein Bericht über die langfristigen Finanzperspektiven. Negativ wirken sich die immer höheren Staatsbeiträge aus. 06.01.2020, 13.56 Uhr

Nach einem voraussichtlich ausgeglichenen Ergebnis für 2020 sieht der AFP für 2021 ein operatives Defizit von rund 160 Millionen Franken vor. (Bild: Christian Beutler, KEYSTONE)

(sda) Die Regierung informierte am Montag über den von ihr verabschiedeten Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023 sowie einen Bericht über die Perspektiven der nächsten zehn Jahre. Neben den steigenden Staatsbeiträgen wirken sich die Ertragsausfälle aus der Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf) negativ aus.

Die Regierung rechnet mit Ausfällen von 68 Millionen Franken, wie es im Communiqué heisst. Hinzu kommt noch eine Anpassung des Bundesfinanzausgleichs, die ebenfalls auf die St. Galler Staatsfinanzen drückt.

Nach einem voraussichtlich ausgeglichenen Ergebnis für 2020 sieht der AFP für 2021 ein operatives Defizit von rund 160 Millionen Franken vor. 2022 und 2023 dürfte das Minus 173 Millionen und 167 Millionen betragen. Die Defizite sollen durch Bezüge von jeweils 30,6 Millionen Franken aus den Reserven gemildert werden.

Wachsende Staatsbeiträge

Die Staatsbeiträge werden jährlich um rund zwei Prozent steigen, was bis ins Jahr 2023 einen Nettoanstieg von knapp 100 Millionen Franken bedeutet. Hauptgründe sind steigenden Beiträge an Spitalaufenthalte, höhere Ergänzungsleistungen, Beiträge an Behinderteninstitutionen, die Universität St. Gallen (HSG) und die Fachhochschulen.

Mehr Geld wird der Kanton auch zur Verbilligung der Krankenkassenprämien ausschütten. Zudem nehmen die Abschreibungen ab 2021 zu. Der bereinigte Aufwand dürfte 2021 bis 2023 um jährlich 1,5 Prozent wachsen. Dies entspreche den neusten Prognosen für das Wirtschaftswachstum, heisst es. Die Staatsquote bleibe damit stabil.

Angesichts der zu erwartenden Defizite sei die robuste Eigenkapitalbasis des Kantons umso wichtiger. Die Reserven betragen Ende 2020 gemäss Budget 1,37 Milliarden Franken, aufgeteilt in 910 Millionen «freies», 264 Millionen «besonderes» und 198 Millionen «weiteres» Eigenkapital.

Solide Reserven

Bis Ende 2023 dürften die Reserven um über eine halbe Milliarde schrumpfen, aber noch einen «soliden Bestand» von gut 500 Millionen aufweisen, wie die Regierung schreibt. Es müsse gelingen, die Herausforderungen zu meistern, andernfalls drohten Steuererhöhungen oder Sparpakete. «Beides will die Regierung nicht.»

Aus dem Bericht über die längerfristigen Perspektiven geht hervor, dass Aufwände und Erträge auch ab 2024 weiter auseinanderdriften und den Haushalt in die roten Zahlen drücken dürften. Der Kantonsrat wird den Bericht sowie den Aufgaben- und Finanzplan im kommenden Februar behandeln.