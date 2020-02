St. Galler Regierung verteidigt Festspiele auf dem Klosterplatz In einer Motion hat der St. Galler Kantonsrat Erwin Böhi verlangt, dass Anlässe wie die Festspiele nicht mehr auf dem Klosterplatz stattfinden dürfen. Die Regierung, die das Verfahren für die Freiluft-Opernaufführungen festgelegt hat und auch Bewilligungsinstanz ist, weist die Forderung zurück. 04.02.2020, 17.57 Uhr

Die Regierung des Kantons St.Gallen verteidigt die Festspiele auf dem Klosterplatz. Bild: Benjamin Manser

(sda) Die baulichen Strukturen für die jeweils im Sommer stattfindenden Festspiele auf dem Klosterplatz in St. Gallen seien «ein massiver, störender Eingriff» in den Stiftsbezirk und «unvereinbar» mit dem Status als Unesco-Weltkulturerbe, schrieb SVP-Kantonsrat Erwin Böhi im Juni in seinem Vorstoss.