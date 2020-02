St. Galler Kantonsrat erhöht seine eigenen Sitzungsgelder Der St. Galler Kantonsrat hat am Dienstag eine Erhöhung seiner eigenen Sitzungsgelder beschlossen. Auch die Fraktionen sollen mehr Geld erhalten. Die Anpassung kostet den Kanton pro Jahr 860'000 Franken. 18.02.2020, 17.12 Uhr

Das St.Galler Kantonsparlament während der Februarsession.

Bild: Regina Kühne

(sda) Die Vorlage war im Rat in erster Lesung unbestritten. So sollen die Taggelder für die Parlamentsmitglieder von 250 auf 400 Franken pro Sitzung und von 350 auf 600 Franken (zwei Sitzungen am gleichen Tag) erhöht werden. Die jährliche Grundentschädigung wird auf 2000 Franken pro Mitglied verdoppelt.