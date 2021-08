Impfzertifikat Einzelfall oder einer unter vielen? St.Galler erschleicht Impfzertifikat ohne Impfung Ein Mann konnte sich das eidgenössische Impfzertifikat dank einer speziellen Funktion auf der St.Galler Impfplattform erschleichen – und kommt nun ungestraft davon. Dem St.Galler Gesundheitsdepartement sind 37 weitere Personen bekannt, welche von derselben Funktion Gebrauch machten. Pascal Keel 18.08.2021, 12.12 Uhr

Ein St.Galler wurde nie gegen Covid-19 geimpft und erhielt das eidgenössische Impfzertifikat trotzdem. Bild: KEYSTONE

Seit Beginn der nationalen Impfkampagne verwendet der Kanton St.Gallen eine eigene Impfplattform. Auf wir-impfen.ch soll sich ein Mann Zugang zum eidgenössischen Impfzertifikat verschafft haben, ohne je eine Impfdosis erhalten zu haben.

Der Mann, der anonym bleibt, habe sich über wir-impfen.ch zu einem ersten Impftermin in einem St.Galler Impfzentrum angemeldet. Diesen konnte er später aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen, wie «stgallen24.ch» schreibt. Da er vergessen hatte, den Impftermin im Voraus zu annullieren, erhielt er von wir-impfen.ch eine Mitteilung, welche ihn auf das Versäumnis aufmerksam machte. Dazu wurde er aufgefordert, dem Support mitzuteilen, falls es sich dabei um eine Falschmeldung handle und er den Termin doch wahrgenommen habe. «Aus Spass» gab er dann an, dass er den Termin tatsächlich wahrgenommen habe und geimpft worden sei. Daraufhin stellte ihm wir-impfen.ch ohne weiteres die Bescheinigung zur ersten abgeschlossenen Modernaimpfung zu.

«Falsche Angaben – keine Sicherheitslücke»

Auch den zweiten Impftermin versäumte der Mann. Erneut bestätigte er dann auf der St.Galler Impfplattform, den Termin wahrgenommen zu haben. Als er die offizielle Impfbestätigung des Kantons St.Gallen nicht sofort erhielt, wandte er sich nochmals an den Support, der es ihm kurze Zeit später zustellte. Der Mann erzählte daraufhin seinen Bekannten von seinem Streich: «Alle meine Kollegen, die sich nicht impfen, aber auch nicht einschränken lassen möchten, wollen nun nach diesem System vorgehen.»

Das St.Galler Gesundheitsdepartement betont auf Anfrage dieser Zeitung, dass das Impfsystem von wir-impfen.ch grundsätzlich sehr sicher sei, dies habe ein «Stresstest» kürzlich bewiesen. Dass eine Sicherheitslücke im System Schuld daran sei, dass der Mann das eidgenössische Impfzertifikat erschleichen konnte, verneint das St.Galler Gesundheitsdepartement:

«Die ‹Erschleichung› des Zertifikats ist keine Sicherheitslücke, sondern dem Umstand geschuldet, dass Personen falsche Angaben gemacht haben.»

Übeltäter kommt ungestraft davon

Die Funktion, die es dem Mann ermöglichte, das eidgenössische Impfzertifikat ohne Impfung zu erschleichen, existiere seit einem Systemupdate im Juni nicht mehr. Sie sei ursprünglich geschaffen worden, um erfolgte, aber nicht korrekt erfasste Impfungen im Nachhinein zu bestätigen.

Obwohl gemäss Gesundheitsdepartement rechtliche Schritte gegen den Übeltäter möglich sind, kommt er nun offenbar ungestraft – und mit gültigem Impfzertifikat – davon: «Da die Person nur der Redaktion von ‹stgallen24.ch› namentlich bekannt ist, können keine weiteren Schritte unternommen werden.»

Weitere potenzielle Impfpasserschleicher

Das Gesundheitsdepartement offenbart zudem, dass bis zur Systemumstellung im Juni insgesamt 37 weitere Personen im System aufgeführt gewesen seien, die eine Impfung zweimal manuell bestätigt und ein Zertifikat erhalten hätten. In diesen 37 Fällen sollen in der Zwischenzeit Abklärungen stattgefunden haben. Ob diese Abklärungen weitere Impfpasserschleicher enthüllt haben, kommuniziert das Gesundheitsdepartement nicht. Stattdessen appelliert es an das Wohlwollen der Bürger und spielt die Anzahl an potenziell illegal erworbenen Zertifikaten herunter: «Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich Personen impfen lassen wollen, um vor einer Covid-19-Infektion geschützt zu sein und nicht, um sich ein Covid-19-Zertifikat zu erschleichen.» Und:

«Die 38 Fälle müssen in Relation gesetzt werden zur Gesamtzahl der geimpften Personen: aktuell sind 263'000 Personen geimpft.»

Auch die Frage, wie viele Personen lediglich einen Impftermin manuell bestätigt hätten und somit möglicherweise eine Impfung erschlichen haben könnten, beantwortete das Gesundheitsdepartement nicht. Es versicherte lediglich, dass man von sämtlichen manuellen Bestätigungen schon vor Anfrage der Medien gewusst habe, da man im Kanton St.Gallen über ein sehr gutes Monitoring verfüge.