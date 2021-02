KANTONSRAT St.Galler Bürgerliche fordern den Ausstieg aus dem Lockdown Fragen über Fragen: Mit dringlichen Vorstössen fordern die Kantons-Parlamentarier rasche Antworten der St.Galler Regierung zur Coronapandemie. Regula Weik, Christoph Zweili 15.02.2021, 20.34 Uhr

Die bürgerlichen Parteien im St.Galler Kantonsrat forden die Öffnung von Gastronomie und Detailhandel. Bild: Pius Amrein

Die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament will raus aus dem Lockdown, zu schwerwiegend seien die wirtschaftlichen Nebenwirkungen. Die aktuell geltenden Massnahmen gefährdeten zahlreiche wirtschaftliche Existenzen. Die Fraktion legt der Regierung nahe, den föderalistischen Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Massnahmen zu nutzen. Sie will wissen: «Ist die Regierung bereit, die unverzügliche Öffnung von Gastronomie, Detailhandel sowie der Kultur- und Tourismusbranche zu gewährleisten, sobald dies durch übergeordnetes Recht wieder möglich ist?»

Ähnlich tönt es bei den Freisinnigen. Die Fraktion ist besorgt darüber, dass der Bundesrat bisher keine Strategie für den Ausstieg aus dem Lockdown angekündigt hat. Und so fragt die FDP: Welchen Spielraum für Öffnungen hat die Regierung? Und will sie diesen nutzen? Für die Freisinnigen ist klar: «Die Menschen und Unternehmen brauchen jetzt eine Perspektive.»

Bereits vergangene Woche hatte die Fraktion von CVP und EVP die Aufhebung der Schliessungen im Gastrobereich und im Detailhandel gefordert: Die verhängten Massnahmen seien unnötig, beruhten nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und hätten «bei strikter Umsetzung der Schutzkonzepte zu keinen Mehransteckungen geführt». Und so fragen CVP und EVP: Setzt sich die Regierung beim Bundesrat umgehend für eine Lockerung ein?

Die Fehler vom Herbst nicht wiederholen

Für die SP ist klar: Es darf nicht erneut, wie im Herbst, zu einem ungebremsten Wiederanstieg der Fallzahlen kommen. Die Fraktion fragt deshalb, ob die Regierung darauf vorbereitet ist, ob sie eine klare Strategie hat und ob sie bereit ist, sich in den kommenden Wochen fachlich beraten zu lassen.

«Die Hürden für das Testen sind zu hoch»

SVP-Kantonsrat Michael Götte. Bild: Benjamin Manser

SVP-Kantonsrat Michael Götte macht zusammen mit zwei Mitstreitern wirtschaftliche Massnahmen zum Thema, um die Covid-19-Pandemie durchzustehen. Im Vorstoss wird auch das Testen thematisiert

«Viele Unternehmen wollen hier Hand bieten, wollen testen, wollen Teil der Lösung sein. Aber die Hürden sind zu hoch.»

Dahinter steht die drängende Frage: Wie kann die Regierung einen möglichst barrierefreien Zugang zu Testmöglichkeiten für Unternehmen sicherstellen?

Ein weiterer Vorstoss aus GLP-Kreisen wirft die Frage auf, ob sich die Regierung ein breites Testen – analog zu Graubünden – vorstellen kann.

Meinrad Gschwend, Kantonsrat Grüne. Bild: Benjamin Manser

Meinrad Gschwend schliesslich will erfahren, ob die Pandemie in St.Gallen zu mehr Kindsmisshandlungen führt. Zürcher Fachleute hatten dies kürzlich in ihrem Kanton festgestellt. Der Grüne Kantonsrat will wissen, wie der Kanton Kinder vor den Corona-Auswirkungen schützen will und ob zusätzliche Präventionsmassnahmen getroffen worden sind.

Das Kantonsparlament entscheidet am Dienstag, welche Vorstösse die Regierung noch in der laufenden Session beantworten muss.