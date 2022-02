Benno Jud schreibt ein Buch über seine tragische Kindheit

Spurensuche Seine Zwillingsschwester wurde am helllichten Tag in Maseltrangen getötet – nun schreibt der St.Galler Benno Jud ein Buch über seine tragische Kindheit Im Juni 1977 wurde Benno Juds Zwillingsschwester in Maseltrangen getötet. Der St.Galler schreibt nun seine Lebensgeschichte nieder. Wann das Buch veröffentlicht wird, ist noch unklar. Caroline Mohnke Jetzt kommentieren 23.02.2022, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benno Jud verlor seine Zwillingsschwester und wurde als Kind missbraucht. Bild: Caroline Mohnke (8. Februar 2022)

«Wir feiern am heutigen Donnerstag unseren achten Geburtstag. Lisabeth und ich stehen uns sehr nahe, ob beim Spielen, Lachen oder Streiten.» So steht es auf Seite acht in Benno Juds Buchmanuskript. Das war der letzte gemeinsame Geburtstag von Benno Jud und seiner Zwillingsschwester Elisabeth am 12. Mai 1977. Was bald danach im idyllischen Maseltrangen am helllichten Tag im Dunkel des Waldes passierte, war fatal und veränderte sein Leben von einer Sekunde auf die andere.

«Früher gab es nur in grösseren Städten Schulpsychologen, Care-Teams kannte man nicht», erzählt der 52-jährige, heute in Luzern wohnhafte Benno Jud, der durch seine Tätigkeit als Küchenchef im Luzerner Restaurant Galliker oder im Gasthof Badhof im Golfclub Meggen bekannt ist. Dabei hätten er und seine Familie damals diese Hilfe gebraucht.

Am 18. Juni 1977 wurde seine Zwillingsschwester grausam getötet. Nun verarbeitet Benno Jud die Erlebnisse, indem er sie in einem Buch niederschreibt. Wann dieses erscheint, ist noch unklar.

Als der Dorfpfarrer nachts anklopfte

«Mamis Gesicht wird kreidebleich, sie hält sich die Hand vor den Mund und ihre Tränen fliessen wie ein Rinnsal auf den Boden. Ihre Beine können sie nicht mehr tragen, sie knickt einfach ein. Das Licht in ihren Augen ist gerade erloschen.»

Mit diesen Worten beschreibt Benno Jud, wie er als Achtjähriger seine Mutter erlebt hat nach der Todesnachricht. Diese wurde mitten in der Nacht von Dorfpfarrer Fritschi und Dorfpolizist Keller überbracht.

Der Autor Benno Jud. Bild: Caroline Mohnke

«Lisabeth war ein Kind und wurde quasi von einem Kind ermordet», erzählt er. Auf dem Schulweg von einem fast 17-jährigen Burschen. Auf brutalste Art und Weise, wie er im Manuskript beschreibt. «Wir hatten einen Schulweg von einer halben Stunde hinunter nach Maseltrangen. Er führte uns von unserem Elternhaus Bergli hinunter durch den Wald.»

An jenem verhängnisvollen Morgen sei er krank gewesen. Die Eltern hätten ihr noch angeboten, sie mit dem Auto ins Dorf zu fahren, aber sie lehnte ab. Sie fiel einem Sexualverbrecher in die Hände und musste ihr Leben lassen.

Der Kinderwunsch der Mutter war nach dem tragischen Ereignis noch immer da und sie nahm ein Pflegekind im Vorschulalter auf. Zu allem Unglück verging sich der gewalttätige Vater des Pflegekindes sexuell an Benno Jud und einer seiner beiden älteren Schwestern, als er zehn Jahre alt war.

Nach der Lehre folgte der Umzug nach Luzern

Später erlernte Jud in Amden den Kochberuf. Nach der Lehre zog er nach Luzern. «Ich hatte den Wunsch, aus dem öden Landleben auszubrechen, meine Kindheit hinter mir zu lassen.» Seit einem Jahr sei er nun am Verarbeiten seines Lebens. «Das Schreiben ist heilsam», erzählt Jud, der verheiratet ist, zwei erwachsene Kinder sowie ein Grosskind hat und nun im Restaurant Rosengarten in Cham tätig ist. Er sagt:

«Ich habe mein Schicksal 44 Jahre verdrängt. Ich arbeitete sehr viel, hatte kaum Zeit für die Familie. In einem Jahr schaffte ich es auf drei Monate Überzeit.»

Das ging nicht spurlos am Familienleben vorüber. Er fiel in ein tiefes Loch. «Ich hatte einen Tunnelblick», sagt er mit einem nachdenklichen Blick. «In dieser Krise begann ich mit dem Schreiben. Seit einem Jahr bin ich auf Spurensuche und das tut mir gut.»

Er habe grosses Glück und sei dankbar, dass ihn seine Familie aufgefangen habe in dieser schwierigen Zeit und nach wie vor zu ihm stehe. «Durch die Verarbeitung meiner Kindheit kann ich nun nach Maseltrangen fahren und spüre eine innere Ruhe, weil ich mit dem Geschehen, dem Dorf und den Menschen dort endlich Frieden geschlossen habe.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen