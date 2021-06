Bund will 8,25 Millionen für Ostschweizer Sportanlagen ausgeben

Sportförderung Millionenbeiträge für Gründenmoos und Co.: In diese Ostschweizer Sportanlagen will der Bund in den nächsten Jahren investieren Mit über acht Millionen Franken will der Bundesrat den Ausbau wichtiger Sportanlagen in der Ostschweiz unterstützen. Die Chancen stehen gut, dass das Parlament das Geld freigibt. Ein prominentes St.Galler Vorhaben fehlt allerdings im Paket. Adrian Vögele 30.06.2021, 05.00 Uhr

Im Gründenmoos in St.Gallen-West soll in den kommenden Jahren ein Leistungszentrum für über 30 Sportarten entstehen. Bild: Ralph Ribi

Es sind gute Nachrichten für den Sport in der Ostschweiz: Das Bundesparlament verabschiedet demnächst das fünfte Finanzpaket zur Förderung der «Sportanlagen von nationaler Bedeutung» – abgekürzt «Nasak 5». Es ist 67 Millionen Franken schwer. Auch mehrere St.Galler und Thurgauer Standorte sind in der Botschaft für die Jahre 2022 bis 2027 enthalten, insgesamt sollen rund 8,25 Millionen Franken in die Ostschweiz fliessen.

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat und Vizepräsident der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

In Bundesbern stehen die Ampeln auf Grün: Momentan befasst sich die zuständige Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Ständerats mit der Vorlage. Der abschliessende Entscheid fällt im August. «Doch die Ostschweizer Vorhaben scheinen unbestritten zu sein», sagt Benedikt Würth, St.Galler Ständerat (Die Mitte) und Vizepräsident der Kommission. Im Parlament zeichne sich kein Widerstand ab, «die Chancen stehen gut».

St.Gallen soll in die Liga von Magglingen und Tenero aufsteigen

Das grösste Ostschweizer Projekt im Paket ist das «Sportzentrum Ostschweiz» im Gründenmoos in der Stadt St.Gallen. Dort sollen zusätzliche Trainings- und Wettkampfanlagen entstehen, vor allem für Pferdesport, Badminton, Handball, Fechten, Turnen, Tennis und Boxen. Ziel ist ein Campus für über 30 Sportarten. Vorgesehen sind drei Trakte, dazu gehören eine Sechsfachturnhalle mit Platz für bis zu 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Sportschule, ein Fecht- und ein Kampfsportzentrum und weitere Anlagen.

Die Kosten für das Vorhaben werden auf 60 Millionen Franken geschätzt, der Bundesrat will maximal fünf Millionen Franken beisteuern. Laut Stadtrat Mathias Gabathuler (FDP) könnte das Gründenmoos nach dem Ausbau dereinst eine ähnliche Bedeutung erlangen wie die bekannten Leistungssportzentren in Magglingen im Kanton Bern und in Tenero im Kanton Tessin.

Eine Million für Eishockey in Rapperswil-Jona

Rapperswil-Jona ist mit zwei Projekten vertreten: Erstens ist in der Nähe des bestehenden Eisstadions eine neue Eishockey-Trainingshalle geplant, die den Normen der National Hockey League (NHL) in den USA und in Kanada entspricht. Das kostet rund 15 Millionen Franken, der vorgesehene Beitrag des Bundes beträgt eine Million. Zweitens soll das Kanu-Leistungszentrum am See ausgebaut werden, damit es auch für Wettkämpfe genutzt werden kann. Dafür sind eine Erweiterung des Bootshauses und zwei zusätzliche Wasserbahnen nötig. An die Investition von 2,5 Millionen steuert der Bund voraussichtlich 300'000 Franken bei.

In Frauenfeld geht es um Beachvolleyball. Momentan klärt der Verband Swiss Volley ab, ob dort ein neues Leistungszentrum für den Nachwuchs entstehen soll. Dafür müsste eine neue Halle für das Wintertraining gebaut werden. Der Bundesrat sieht dafür einen Beitrag von 450'000 Franken vor, bei einer Gesamtinvestition von 3,8 Millionen.

Ostschweiz als neues Wasserball-Mekka?

Die Ostschweiz ist ausserdem im Gespräch für ein Wasserball-Leistungszentrum. «Projekte existieren in den Städten Kreuzlingen, St.Gallen und Schaffhausen», heisst es in der Botschaft des Bundesrats. Für Trainings und internationale Spiele müsse das Wasserbecken mindestens 25 mal 33,3 Meter gross sein. Welcher Standort die Anforderungen erfüllt, ist noch offen, ebenso die Kosten. Geplant ist eine Bundesunterstützung von maximal 1,5 Millionen Franken.

Noch kein Geld für Indoor-Schneesportanlage im Sarganserland

Allerdings: Ein Ostschweizer Grossvorhaben fehlt in der Sportförderungsbotschaft. Im vergangenen Herbst präsentierte der Kanton St.Gallen die «Sportvision Ost», mit dem Ziel, «Sporttalenten und Leistungssportlerinnen und -sportlern aus verschiedenen Sportarten innovative Infrastrukturen in Verbindung mit ergänzenden Kompetenzzentren und massgeschneiderten Bildungsangeboten anzubieten».

Nebst dem Gründenmoos in der Stadt St.Gallen stand dabei auch das Sarganserland im Fokus: Die Idee, im Versuchsstollen Hagerbach bei Flums eine Indoor-Schneesportanlage für den Leistungssport und den Breitensport zu realisieren, machte Schlagzeilen. Auch ein Sport-, Bildungs- und Forschungszentrum im Raum des Verkehrsknotenpunkts Sarganserland ist angedacht. Momentan läuft eine Machbarkeitsstudie für die «Sportvision Ost», die Resultate sollen im kommenden Herbst vorliegen. Der Kanton hatte jedoch angekündigt, auch für das Sarganserländer Projekt Bundesgelder zu beantragen. Was ist passiert?

Das Vorhaben sei keineswegs vergessen gegangen, sagt Ständerat Würth. Doch es sei noch zu wenig weit entwickelt, um in die aktuelle Nasak-Botschaft aufgenommen zu werden. «Mit den Initianten ist abgesprochen, dass sie sich beim nächsten Förderschritt auf Bundesebene bewerben.»