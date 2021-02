Sportferien «Gäste meiden Menschenansammlungen und geniessen die Abgeschiedenheit»: So verbringt die Ostschweiz ihre Sportferien In St.Gallen, dem Thurgau und Appenzell Ausserrhoden haben die Sportferien begonnen. Vor Corona waren die Skiferien für viele Familien Pflicht. Nun haben sich die Bedürfnisse bei manchen verändert. Alain Rutishauser 01.02.2021, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sportferien werden von vielen Familien genutzt, um Schneesport zu betreiben, wie hier am Flumserberg. Bild: Michel Canonica

Diese Woche bleiben die Schulen in der Ostschweiz geschlossen: Die Sportferien stehen an. Normalerweise ist die Woche zwischen Weihnachten und Ostern in vielen Kalendern dick angestrichen. Viele Familien gehen seit Jahren an diesen Tagen in die Skiferien. Doch bleiben die Ski und Snowboards dieses Jahr wegen Corona im Keller verstaut? Oder machen sich die Skigebiete und Hotels auf einen Ansturm an Gästen gefasst?

«Wir erwarten eine gute Auslastung, aber keinen Ansturm», sagt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizol Bergbahnen. Man erwarte nicht mehr Gäste als an einem normalen Wochenende mit gutem Wetter. «Somit ist auch die Umsetzung der Schutzmassnahmen gewährleistet», versichert er. Auch die Toggenburg Bergbahnen bereiten sich auf die Schneesportler vor: «Mit der Eröffnung der Ostabfahrt in den nächsten Tagen und dem schönen Wetter ab Donnerstag gehen wir davon aus, dass vermehrt Gäste einen Ausflug ins Chäserrugg Gebiet machen werden», sagt Mediensprecher Alex Singenberger.

Bedürfnisse der Gäste seit Corona anders

Von mehreren Hotels und Herbergen im Toggenburg weiss Singenberger, dass sie gut ausgelastet sind. «Auch die Skischule Chäserrugg ist sehr gut gebucht», fügt Singenberger an. Ebenfalls seinen nach Nussbaumer die Hotels in der Umgebung der Pizol Bergbahnen gut besucht. Urs Gantenbein, CEO der Wildhaus Bergbahnen, fügt an:

«Die Ferienwohnungen scheinen gut ausgelastet zu sein.»

Alexandre Spatz, Präsident von Hotellerie Ostschweiz, der ein Hotel in Lipperswil betreibt, stellt hingegen fest, dass sich bei einigen Gästen seit Corona die Ferienbedürfnisse verändert haben. «In der Ostschweiz kann ich eine Verschiebung feststellen, von Action und Erlebnis hin zu Entspannung und Zeit für sich selbst», sagt Spatz.

«Anhand meines Betriebs kann ich feststellen, dass die Gäste derzeit weniger in Skigebiete reisen, sondern eher die Abgeschiedenheit suchen und geniessen.»

Alexandre Spatz, Präsident von Hotellerie Ostschweiz. Bild: Andrea Stalder

So würden sich die Gäste mit sehr wenig zufriedengeben und Menschenansammlungen meiden, stattdessen das Hotelangebot mit Wellness und gutem Essen nutzen. «Davon profitieren Hotels, die abgeschieden im Grünen sind, hingegen haben es Hotels in der Stadt derzeit schwer», sagt Spatz.

«Abhängigkeit von Skigebieten eine Herausforderung»

Die Genossenschaft der Schweizerischen Reisekasse (Reka) zieht für das Jahr 2021 bisher ein gutes Fazit für ihre Reka-Dörfer, die mit Wildhaus und Urnäsch auch zwei Mal in der Ostschweiz vertreten sind. «Die Buchungslage in Wildhaus und Urnäsch ist sehr erfreulich. Es zeichnet sich ein sehr starkes Sommerhalbjahr ab», sagt Damian Pfister, Leiter von Reka-Ferien. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Buchungen in Wildhaus um 20 Prozent, im Reka-Dorf in Urnäsch gar fast 50 Prozent zugenommen.

Airbnb verrät die Reisetrends 2021 Eine repräsentative Umfrage unter Nutzern aus den USA des Reiseportals Airbnb zeigt, welche Reisetrends sich für das Jahr 2021 abzeichnen werden. So bevorzugt die Hälfte der Befragten eine eher isolierte Destination ausserhalb eines Touristenmagnets. Nur 21 Prozent gaben an, lieber ins Ausland zu reisen. Noch 2019 waren die meisten Buchungen auf Airbnb für grössere Städte. Vergangenes Jahr nahmen Buchungen für kleinere Destinationen zu, die mit dem Auto zu erreichen sind. 56 Prozent der Befragten gaben an, eine Destination innerhalb des Landes gegenüber dem Ausland zu bevorzugen. Die Hauptgründe für eine Reise sind bei den Befragten die Nähe zur Familie (32%), um eine neue Erfahrung zu machen (31%) oder um ein präferiertes Reiseziel erneut zu besuchen (25%). Hingegen haben Geschäftsreisen stark an Beliebtheit verloren. 36 Prozent der Befragten erwarten, in Zukunft weniger geschäftlich zu verreisen. (alr)

Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien. Bild: PD

Derzeit geht es noch eher gemütlich zu an den beiden Standorten: «Die erste Februarwoche ist in Urnäsch nie sehr gut besetzt, da viele Kantone noch keine Ferien haben im Gegensatz zu einigen Ostschweizer Kantonen», sagt Pfister. Dort habe man aktuell eine Auslastung von 40 Prozent, in Wildhaus sind immerhin drei Viertel der Wohnungen besetzt. «Ab nächster Woche sind beide Standorte bis Ende Februar ausgebucht.» Dann beginnen in den Kantonen Bern, Luzern, Nid- und Obwalden sowie Solothurn und Zug die Sportferien, eine Woche später dann auch in Appenzell Innerrhoden oder Zürich.

Aktuell würden an den beiden Standorten in Urnäsch und Wildhaus mehrheitlich Gäste aus dem Thurgau (50 bis 60 Prozent) ihre Ferien geniessen, sagt Pfister. «Rund 20 Prozent sind aus dem Kanton St.Gallen, weitere 20 Prozent aus anderen Kantonen.» Anders als in den Vorjahren ist die Anzahl Gäste, die einfach nur Winterferien ohne Skifahren machen wollen, zurückgegangen. «Die Abhängigkeit von Skigebieten ist aktuell eine Herausforderung. Dies ist vor allem in Wildhaus klar zu spüren.»