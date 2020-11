Spitzmarke Weinende Witwe, hustendes Kind, rettendes Codewort: Wie die Ausserrhoder Corona-Hotline die zweite Welle meistert Seit 4. November ist die kantonale Hotline Appenzell Ausserrhoden wieder in Betrieb. Zivilschützer und Medizinische Praxisassistentinnen nehmen die Anrufe entgegen. Sie wissen Rat auf ganz unterschiedliche Fragen und vereinbaren Termine im kantonalen Testzentrum. Mea McGhee 14.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Medizinischen Praxisassistentinnen Heidi Steiner (vorne) und Rita Imoof beantworten Fragen rund um die Gesundheit. Und sie buchen die Termine im kantonalen Testzentrum in Teufen. Bild: Mea McGhee

«Darf ich fünf Kollegen auf ein Bier einladen?», «Mein Kind ist erkältet, darf es zur Schule?», «Ein Kind aus meiner Klasse hustet, soll ich es nach Hause schicken?», «Jemand aus meiner Turngruppe ist positiv, muss ich mich jetzt testen lassen?» Nur eine kleine Auswahl an Fragen, welche die Mitarbeitenden der Ausserrhoder Hotline dieser Tage oft hören.

Sobald die Leitungen morgens um halb neun offen sind, kommen die Anrufe rein. 125 waren es am Montag, 9. November: Rekord. Durchschnittlich sind es um die 75 Anrufe täglich, seit die Hotline am 4. November wieder in Betrieb genommen worden ist. Bereits während der ersten Welle gab es das Angebot.

Telefonzentrale in der Chälblihalle Herisau

Michael Federer ist Teamleiter der kantonalen Hotline. Bild: Mea McGhee

Die Telefonzentrale der Hotline ist in Räumlichkeiten der Chälblihalle in Herisau eingerichtet. An der Türklinke hängt ein Piktogramm mit der Aufschrift «Psst, bitte leise eintreten». Ein blickdichter Zaun schirmt den Aussenbereich von der Strasse ab. Michael Federer ist Teamleiter der Hotline. Er wurde durch die Coronakrise arbeitslos und war bereits während der ersten Welle für die Ausserrhoder Hotline tätig. Danach gehörte er bis Ende Oktober dem Contact-Tracingteam des Kantons St.Gallen an, das auch die Betroffenen aus dem Appenzellerland betreut. Die gemachten Erfahrungen halfen Federer nun beim Aufbau der Strukturen der Hotline.

Für Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich gibt es im Notfall ein Codewort

Grundlage sind vier Module: Allgemein, Test-Indikation, MPA sowie das Notfall-Modul. Letzteres wurde in der zweiten Welle noch nicht benötigt. Es sieht vor, dass sämtliche Mitarbeitenden in Gesundheitsinstitutionen oder Heimen in einer starken Belastungssituation beim Anruf der Hotline ein Codewort nennen können. Sie werden dann sofort betreut und bei Bedarf wird das Careteam des Kantons aufgeboten. Dessen Leiter ist Samuel Signer, Chef Zivilschutz, und damit auch Federers Vorgesetzter. Signer sagt:

«Wir sind gut aufgestellt, wissen aber nicht, was noch alles kommt.»

Sicher bis Ende Jahr ist die Hotline in Betrieb. Signer will beim Aufbieten der Zivilschützer Rücksicht auf die Situation ihrer Arbeitgeber nehmen.

Acht Arbeitsplätze eingerichtet

Zivilschützer wie Joël Gemperle nehmen die Anrufe entgegen und erfassen die Kontaktdaten sowie wichtige medizinische Punkte. Bild: Mea McGhee

Mit Stellwänden ist die Telefonzentrale in acht Arbeitsplätze unterteilt: Telefon, Laptop, Infomaterial, Notizblock und Anmeldeformular sind das Werkzeug der Mitarbeitenden. Informationsmaterial ist an die Stellwände gepinnt, wiederkehrende Themen werden im Team diskutiert, Lösungen gesucht, Abläufe optimiert.

«Die Situation ist dynamisch», sagt Michael Federer. Ihm ist wichtig, dass die Mitarbeitenden emphatisch auf die Anrufer eingehen. Alle sind motiviert, die Stimmung ist gut, trotz Krise darf auch gelacht werden. Immer wieder klingelt eines der Telefone, wieder hat jemand die Nummer 071 353 67 97 gewählt. «Kantonale Hotline Appenzell Ausserrhoden, Gemperle», grüsst einer der Zivilschützer. Je nach Thema beantwortet er die Fragen selbst. Geht es um gesundheitliche Themen, füllt er das «Erfassungsformular Triage» aus. Erfragt werden Personaldaten, Symptome, Kontakte mit positiv Getesteten. Wichtig ist das Kreuzchen bei: Risikoperson mit Symptomen, Risikoperson ohne Symptom, Person mit oder ohne Symptom. Mit dem Hinweis, dass bald jemand von der Hotline zurückrufe, wird das Gespräch beendet.

Sechs Zivilschützer und zwei Medizinische Praxisassistentinnen (MPA) nehmen seit Anfang November während der Betriebszeiten die Anrufe der Bevölkerung entgegen. Joël Gemperle leistet seine zweite Woche Dienst. «Am Anfang war ich etwas unsicher, hatte Respekt davor, etwas falsch zu machen», sagt der Sachbearbeiter Verkauf. Die Mitarbeitenden der Hotline hätten eine verantwortungsvolle Aufgabe, findet Gemperle und bringt ein ausgefülltes Erfassungsformular zum Tisch der MPA’s. Die Zahl der Anrufer mit Krankheitssymptomen hat in der zweiten Betriebswoche zugenommen, stellen diese fest. MPA Heidi Steiner sagt: «Den Stimmen ist anzuhören, dass die Leute krank sind.»

Personen, deren Hausarzt keine Coronatests vornimmt, gelangen an die Hotline. Die Medizinischen Praxisassistentinnen klären mit gezielten Fragen ab, ob ein Schnelltest, ein PCR-Test oder kein Test angebracht ist.

«Haben Sie auch Kopfschmerzen? Fieber? Ich höre Kinder im Hintergrund, wie geht es denen? Arbeitet ihr Mann auswärts. Gab es dort Fälle?»

Die MPA versucht ein möglichst gutes Bild der Situation zu erhalten. In der zweiten Woche werden viele Testtermine vereinbart. Die MPA’s vereinbaren die Termine im kantonalen Testzentrum, das im Zeughaus Teufen betrieben wird. «Ohne Termin kann sich dort niemand testen lassen», betont Michael Federer.

Vier Testkammern stehen in Teufen zur Verfügung. Anrufer um Anrufer erhält einen Termin. «Geht es ihnen heute um 15.10 Uhr?» und «Haben Sie ein Auto, um nach Teufen zu fahren?», klärt Heidi Steiner ab. Die Rehetoblerin hat an diesem Tag mit Rita Imhoof aus Teufen Dienst. Immer wieder müssen die beiden Frauen den Anrufern den Weg zum Testzentrum erklären: «Ja, dort gibt es Parkplätze», «gehen sie dem Bahngleis entlang, in Fahrtrichtung des Zuges, mit dem sie anreisen. Und nicht vergessen: Krankenkassenkarte mitbringen und Mundschutz tragen.»

Einer der Zivilschützer öffnet derweil die Fenster. Regelmässiges Lüften ist nebst dem Tragen von Masken und dem Desinfizieren von Oberflächen Standard in der Zentrale der Hotline.

Schwierige Gespräche übernimmt der Teamleiter

Die meisten Anrufenden seien froh, mit jemandem reden zu können. «Wir nehmen uns Zeit, gehen empathisch auf sie ein», betont Michael Federer. Bei manchen Leuten sei eine «Grundfrustration» zu spüren. Schwierige Gespräche können zum Teamleiter durchgestellt werden. Joël Gemperle beschreibt die eindrückliche Situation, als er eine weinende Frau am Telefon hatte. Sie war an Corona erkrankt und konnte nicht zur Beerdigung ihres Mannes, da sie auch nach Ablauf der Quarantäne noch Symptome aufwies. Solche bewegenden Themen sind nicht alltäglich für die Zivilschützer.

Bei vier Gemeinden gilt es, besonders achtsam zu sein

An einer Stellwand hängt eine Landkarte des Kantons. Bei Wolfhalden, Trogen, Rehetobel und Urnäsch stecken rote Fähnchen, bei Schwellbrunn und Stein sind sie blau. Die Gemeinden mit den roten Fähnchen weisen momentan eine erhöhte Fallzahl auf. Dies wurde der Hotline durch den kantonsärztlichen Dienst mitgeteilt. Für Anrufende aus diesen Gemeinden sind die Testindikationen tiefer angesetzt. Sie werden speziell ermahnt, Kontakte zu vermeiden und sich besonders gut an die Schutzmassnahmen zu halten. Blau bedeutet, dass die Fälle abnehmen, gelb würde auf eine Zunahme hinweisen.

Leute sind froh, müssen sie nicht lagen warten

MPA Heidi Steiner wurde durch einen früheren Arbeitgeber auf die Stelle bei der Hotline aufmerksam. Sie versucht zu spüren, wie es den Anrufern geht. «Wir können handeln, und den Leuten helfen, das wird geschätzt», sagt die Rehetoblerin. Sie habe festgestellt, dass die Menschen froh sind, nicht lange auf einen Testtermin warten zu müssen, dass sie schnell Gewissheit haben. Und weiter: «Es ist schön, dass wir diese Infrastruktur und diese Kapazität haben.» Dann wählt Heidi Steiner die Nummer, die auf dem obersten Erfassungsformular in der Kartonbox an ihrem Arbeitsplatz liegt. «Kantonale Hotline, Appenzell Ausserrhoden, Steiner. Sie warten auf einen Rückruf…»