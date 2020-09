Spitzenreiter Appenzellerland: So viele Blitze entluden sich diesen Sommer über der Ostschweiz Rund 210'000 Blitze haben sich in diesen Sommermonaten über der Schweiz entladen. Am meisten Blitze pro km2 kamen im Appenzellerland vom Himmel. Die Kantone St.Gallen und Thurgau waren weniger betroffen. Woran das liegt und wie man sich bei einem Gewitter verhalten sollte, erklärt Meteorologe Stefan Scherrer. Natascha Arsić 07.09.2020, 05.00 Uhr

Vor allem anfangs Sommer kommt es zu vielen Blitzentladungen. Hier im Bild ein Gewitter über Herisau. Leserbild: Michael Haeberli (20. Mai 2020)

Dunkle Wolken, ein kurzes Aufleuchten am schwarzen Himmel und dann ein lauter Knall. An heissen Sommertagen zieht abends oft ein Gewitter mit Platzregen und Blitzen auf. Diesen Sommer haben sich in der Schweiz über 210'000 Blitze entladen, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Dabei war der Juli mit 95'705 Entladungen der blitzreichste Monat, gefolgt vom August (78'155) und dem Juni (36'701). Mit insgesamt 17'351 Blitzen liegt der Kanton St.Gallen schweizweit auf Platz vier, hinter den Kantonen Bern (29'175), Graubünden (27'606) und dem Tessin (21'011).

Im Vergleich der Kantone mit der grössten Blitzdichte ist hingegen das Appenzellerland Spitzenreiter. In Ausserrhoden haben sich zwischen Anfang Juni und Ende August 19 Blitze pro km2 entladen, in Innerrhoden waren es 14,52 pro km2. Der stärkste Blitz in der Ostschweiz mit 271 Kiloampere wurde am 26. Juni in der Schwende gemessen. Im Kanton St.Gallen gab es hingegen nur 8,57 Blitze pro km2, im Kanton Thurgau waren es mit 7,34 Blitzen pro km2 noch weniger.

Weniger feuchte und sehr warme Luftmassen

Meteorologe Stefan Scherrer. Bild: PD

Weshalb unterscheiden sich die Blitzentladungen in den Ostschweizer Regionen so stark? «Blitze entstehen in Zusammenhang mit Gewittern, und diese wiederum bilden sich bevorzugt über dem Relief», erklärt Meteorologe Stefan Scherrer von Meteonews. Je nach Windrichtung können die Gewitterzellen dann ins Flachland ziehen. Vor allem bei Wärmegewittern sei es aber auch möglich, dass sie bereits vorher wieder in sich zusammenfallen. «Deshalb ist die Anzahl an Blitzeinschlägen im Appenzellerland und im Toggenburg tendenziell höher als am Bodensee.»

Im Gegensatz zum letzten Jahr (über 336'000 Blitze) fiel die Anzahl in diesem Sommer deutlich geringer aus. «Das hängt stark von der Wetterlage ab», so Scherrer. Eine typische Gewitterlage sei die sogenannte Südwestlage, bei der feuchte und sehr warme Luftmassen aus dem Südwesten in die Schweiz gelangen. Das habe dieses Jahr vor allem im Juni nicht häufig stattgefunden. Normalerweise komme es anfangs Sommer zu deutlich mehr Blitzentladungen. Scherrer sagt:

«Blitze gehören zum Sommer.»

Viele Schadensmeldungen wegen Blitzeinschlägen

Solches Wetter birgt viele Gefahren in sich. Blitze suchen sich auf dem Weg zum Erdboden den geringsten Widerstand aus. Manchmal schlagen sie dabei in ein Dach ein und verursachen einen Brand. Die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelten in diesem Jahr bei drei Bränden Blitzschläge als Ursache. Die Kantonspolizeien Thurgau und Appenzell Innerrhoden hatten je zwei Einsätze wegen Blitzeinschlägen. Die Kantonspolizei Ausserrhoden hingegen verzeichnete keinen solchen Einsatz.

Nicht immer führt der Einschlag zu einem Feuer. «Die meisten Schäden entstehen an Elektroinstallationen, wenn ein Blitz in den Boden einschlägt», sagt Beat Räber, stellvertretender Leiter Schadendienst bei der Gebäudeversicherung des Kantons St.Gallen (GVA). Von Anfang Juni bis Ende August wurden bei der GVA 114 Schadensmeldungen aufgrund von Blitzschlägen gemeldet. Davon seien bis dato 93 Fälle mit einer Schadensumme von insgesamt rund 293'000 Franken anerkannt. «Schäden am Mobiliar sind ausgenommen», erklärt Räber. Die Gebäudeversicherung Thurgau registrierte während dieser Zeit 67 Schäden aus Blitzeinschlägen mit einer Schadensumme von zirka 205'000 Franken.

Wenn sich Personen an exponierter Stelle aufhalten und es zu einem Blitzschlag kommt, könne das im schlimmsten Fall tödlich enden, sagt Meteorologe Stefan Scherrer.

«Zudem sollte man während eines Gewitters Gewässer meiden, denn das Wasser leitet den Blitzstrom.»

Es empfehle sich, bei Gewitter die Situation zu beobachten und beispielsweise unter einem Dach Schutz zu suchen.