«Für das Kantonsspital sind die beiden Aussenstandorte Rorschach und Flawil finanziell eine Fussfessel»: Der Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde im Interview

Pädiater im Unruhestand

Seit Sommer 2018 präsidiert Felix H. Sennhauser den Verwaltungsrat der St. Galler Spitalverbunde – ein 40- bis 50-Prozent-Job. Dem Gremium gehört er seit 2006 an. Zuvor hatte er das Universitäts-Kinderspital Zürich als CEO Medizin geleitet. 1996 war er nach Zürich gewählt worden, als ärztlicher Direktor des Kinderspitals und als Professor für Pädiatrie an der Universität Zürich. Davor hatte er acht Jahre als Chefarztstellvertreter am Ostschweizer Kinderspital gearbeitet. Der 67-Jährige wohnt in St. Gallen und ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen. (rw, cz)