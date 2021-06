Spital Appenzell schliesst Ende Monat seine Türen

Spitalschliessungen Ende Monat schliessen die Türen im Spital Appenzell Innerrhoden – Firma Medgate übernimmt neu das Notruftelefon Die Bettenstation und die Notfallstation des Spitals Appenzell werden Ende Juni geschlossen. Das kantonale Notruftelefon wird neu von Firma Medgate übernommen. Die Rettungsdienste behalten ihren Stützpunkt. Auch Hausärztinnen und Hausärzte stellen die Notfallversorgung sicher. 18.06.2021, 10.16 Uhr

Die Bettenstation und die Notfallstation am Spital Appenzell sind bald Geschichte.

Bild: Benjamin Manser

(pd/mas) Am 30. Juni 2021 um 18 Uhr ist es soweit: Die Bettenstation und die Notfallstation am Spital Appenzell Innerrhoden werden geschlossen. Die medizinische Notfallversorgung im Kanton Appenzell Innerrhoden bleibt auch danach durch den Rettungsdienst, den hausärztlichen Notfalldienst und die Spitäler in der Region zuverlässig gewährleistet, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst.

Hausärztlicher Notfalldienst und kantonales Notfalltelefon

Mit der Schliessung der Notfallstation des Spitals Appenzell wird in Absprache mit der appenzellischen Ärztegesellschaft das kantonale Notruftelefon nicht mehr durch das Spital Appenzell, sondern durch Medgate betreut, heisst es weiter in der Mitteilung. Medgate ist ein schweizweit tätiger Telemedizinanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung und sichert ab dem 30. Juni 2021 für die Innerrhoder Bevölkerung mit ihren 130 Ärztinnen und Ärzten rund um die Uhr den telefonischen Notfalldienst. Medgate kann telefonisch über 071 788 73 34 oder über deren App via Notfallbutton kontaktiert werden. Die Kosten für die ärztliche Beratung und Behandlung am Telefon werden analog einer Behandlung und Beratung in einer Arztpraxis oder Notfallstation über die Krankenversicherung abgerechnet. Rein administrative Beratungen sind für die Anruferin und den Anrufer kostenlos.

Bei kleineren, nicht lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen bleiben während den Praxisöffnungszeiten die Hausärztinnen und Hausärzte die erste Anlaufstelle. Ausserhalb der Praxisöffnungszeiten wird wie bisher über die Nummer 071 788 73 34 medizinische Beratung angeboten.

Als Ergänzung zum kantonalen Notfalltelefon bieten die Ärztinnen und Ärzte der appenzellischen Ärztegesellschaft wie bisher ihren Notfalldienst täglich von 17.00 bis 22.00 Uhr in der hausärztlichen Notfallpraxis ANOS am Spital Herisau an.

Für die Oberegger Bevölkerung steht ausserhalb der Praxisöffnungszeiten nach wie vor der regionale hausärztliche Notfalldienst über die Nummer 0844 00 11 22 zur Verfügung.

Rettungsdienst bleibt am gleichen Stützpunkt

Weiterhin bleiben auch die Notfalltelefonnummern 071 788 73 34 für den inneren Landesteil und 0844 00 11 22 für den äusseren Landesteil in Betrieb.

Der Rettungsdienst behält seinen Stützpunkt am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell und steht unverändert über die Nummer 144 rund um die Uhr zur Verfügung. Die Anrufe auf die Notrufnummer 144 werden von ausgebildeten Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern entgegengenommen. Sie triagieren jede hilfesuchende Person situationsgerecht und bieten in medizinischen Notfällen den nächstgelegenen Rettungsdienst oder die Rega auf, welche die Patientinnen und Patienten medizinisch erstversorgt und wenn nötig in ausserkantonale Notfallstationen überführt.

Es empfiehlt sich im Zweifelsfall, immer die 144 zu kontaktieren. Die Anrufe sind kostenfrei. Den Anrufern entstehen keine Nachteile, wenn anschliessend kein Einsatz ausgelöst werden muss. Im Gegenzug ist aber jede betroffene Person in einer akuten Notsituation froh, wenn möglichst rasch professionelle Hilfe aufgeboten wird.