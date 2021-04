Spitalschliessungen «Die kleinen Spitäler schliessen sich praktisch selber»: St.Galler Gesundheitsökonom über ihre Not, unsinnige Grenzen und eingeredete Probleme Nach St.Gallen hat Anfang Woche auch Appenzell Ausserrhoden eine Spitalschliessung verkündet: Das Spital Heiden wird nur noch bis Ende Jahr betrieben. Kleine Spitäler seien in einer Negativspirale, sagt der Gesundheitsökonom Tilman Slembeck. Interview: Regula Weik und Christoph Zweili 28.04.2021, 05.00 Uhr

Der St.Galler Gesundheitsökomon Tilman Slembeck über die Situation kleiner Spitäler. Bild: Michel Canonica

Die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden schliessen in der Pandemie Spitäler. Ein Irrsinn?

Tilman Slembeck: Das ist Panikmache von Leuten, die ihre regionalpolitisch motivierten Besitzstände wahren wollen. Es ist nachvollziehbar, dass dies versucht wird. Die Spitalschliessungen und die Pandemie haben an sich wenig gemeinsam. Nehmen wir das Spital Heiden: Es nähme mich wunder, wie viele Covid-Patienten da heute behandelt werden.

Dann zeigt die Pandemie, dass es die kleinen Spitäler nicht braucht?

Die Pandemie hat nichts Derartiges gezeigt. Bei den Spitalstandorten geht es um Hardware – um Häuser, Betten, allenfalls Beatmungsgeräte. Das knappe Gut bei zunehmenden Hospitalisierungen ist das gut ausgebildete Personal.

Es gibt viel zu wenig Pflegende. Wo sollen sie denn ausgebildet werden, wenn Spitäler geschlossen werden?

Das ist ein eingeredetes Problem: Im internationalen Vergleich haben wir nicht zu wenig Pflegende. Wir haben extrem hohe Pflegestandards. Wenn das Pflegepersonal an einem zentralen Ort ausgebildet wird, braucht es die kleinen Spitäler nicht. Man muss dies in grösseren Einheiten organisieren – dann ergeben sich viel mehr Möglichkeiten für die Weiterbildung.

Weshalb sind die kleinen Spitäler derart unter Druck geraten?

Da gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist, wie grad besprochen, das Personal: Sie finden für die kleinen Landspitäler kaum mehr Personal, weil viele junge Ärztinnen und Ärzte weniger aufs Land wollen. Und sie finden keine Spezialisten mehr – und wenn sie welche finden, sind sie zu teuer. Das andere ist die Qualität: Kleine Spitäler haben kleine Fallzahlen. Die Menge der Behandlungen führt in der Regel zu besseren Behandlungen für die Patienten.

Das Spital Heiden soll nur noch bis Ende Jahr betrieben werden – eine weitere Spitalschliessung in der Ostschweiz. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Ist die Zeit der Landspitäler vorbei?

In der klassischen Form, ja. Was es immer noch braucht, ist eine Notfallversorgung. Das sind die neuen Landspitäler – in anderer Form und Funktion. Das ist wichtig für die Bevölkerung: Wenn es mir schlecht geht, möchte ich schnell gut versorgt werden. Wenn ich aber einen Wahleingriff habe, weil der Meniskus defekt ist, kann ich dorthin gehen, wo die besten Spezialisten sind. Das muss man unterscheiden.

Und dafür nehmen Sie eine gewisse Reisezeit in Kauf?

Durchaus. Die Schweizer nehmen fünfeinhalb Stunden für den reinen Freizeitverkehr pro Woche in Kauf. Daher ist es nicht absurd anzunehmen, dass jemand bereit ist, eine Stunde oder mehr für einen Wahleingriff beim Spezialisten zurückzulegen, wenn es um seine Gesundheit geht.

Ist die freie Spitalwahl der alleinige Grund für die Not der Landspitäler?

Nein, aber einer und ein gewollter. Die freie Spitalwahl fördert den Wettbewerb um die Qualität zwischen den Spitälern. Dass kleinere Häuser unter diesem Regime schliessen oder sich anders orientieren müssen, ist gewollt.

Sind alle kleinen Spitäler in der Schweiz in derselben Situation wie Rorschach, Flawil oder Heiden?

Gesundheitsökonom Slembeck: «Dieses Problem haben alle.» Bild: Michel Canonica

Jedes Spital ist anders, manchmal ist die Bausubstanz wie in Rorschach marode. Aber das Grundproblem, dass die Leute merken, dass sie in kleinen Spitälern nicht mehr die beste Qualität bekommen und dass in den kleinen Spitälern das spezialisierte Personal fehlt – dieses Problem haben alle.

Die Patientinnen und Patienten trauen ihrer Qualität nicht mehr?

Ja, soweit sie diese einschätzen können. Das Problem ist: Wir haben heute sehr wenig Transparenz im Bereich der Qualität medizinischer Leistungen. Die Leute sind schon bereit, nach Qualität zu suchen – wenn man ihnen die nötigen Daten zur Verfügung stellt.

Es brechen die Patienten weg und damit die Finanzen ein. Haben die kleinen Spitäler überhaupt noch eine Überlebenschance?

In den kleinen Spitälern gibt es eine Negativspirale. Wenn weniger Patienten kommen, sinkt die Auslastung und die Finanzen werden knapp. Gleichzeitig wird das Spital für die Ärzteschaft weniger attraktiv und sie wandert ab. Neues Personal ist schwer zu finden, wenn eine Schliessung droht. Und dann kommen noch weniger Patienten. Man muss diese Spitäler gar nicht schliessen, sie schliessen sich praktisch selber.

Sind die Kantone nicht in der Pflicht, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen?

Das Problem im Schweizer Gesundheitswesen ist: Es ist zu viel Geld da. Damit haben wir ein Wettrüsten der Kantone – etwa die Hälfte davon nennt sich Gesundheitskantone. Das hören die Bürgerinnen und Bürger natürlich sehr gerne. Irgendwann kommt aber die Rechnung – mit Millionenverlusten, wie sie St.Gallen und Ausserrhoden präsentieren mussten.

Ist es eine realistische Vorgabe, dass Spitäler sich und ihre Investitionen selber finanzieren müssen?

Das ist ein Prinzip, um die Spitäler nicht dauerhaft subventionieren zu müssen. Natürlich kann man überlegen, ob Spitäler nicht auch eine regionalpolitische Aufgabe haben und man sie zusätzlich finanzieren will. Wenn die Bevölkerung unbedingt ein Spital erhalten will, muss sie es auch selber bezahlen.

Spitäler zählen nicht zum Service public?

Die Bevölkerung darf sagen, ob sie ein Schulhaus, ein Theater, ein Spital oder ein Schwimmbad bauen will. Das ist schweizerisch gelebte Demokratie. Sie kann das entscheiden, muss es aber auch bezahlen.

Die Zukunft des Spitals Wattwil entscheidet sich Mitte Juni an der Urne. Bild: Ruben Schönenberger

Im Kanton St.Gallen tobt ein Kampf um das Spital Wattwil. Können Sie das verstehen?

Regionalpolitisch schon. Wenn man das Spital will, sollen es aber auch jene bezahlen, die das wollen – und nicht alle anderen auch.

Sind die Toggenburger ohne das Spital Wattwil und die Appenzeller aus dem Vorderland ohne das Spital Heiden schlechter versorgt?

Primär ist eine gute Rettungs- und Notfallversorgung notwendig. Und sie müssen bei einem Wahleingriff einen guten Zugang zu Spezialisten haben. Dafür ist eine Anreise von einer Stunde oder mehr zumutbar.

Die Ostschweizer Kantone wollen bei der Spitalplanung enger zusammenarbeiten. Werden dadurch einzelne Spitäler zusätzlich unter Druck geraten?

Gesundheitsökonom Slembeck: «So gesehen gibt es natürlich mehr Druck.» Bild: Michel Canonica

Sie werden sich bewegen müssen. Sie waren medizinisch nicht schlecht, aber sie bewegten sich in einer Wohlfühloase, solange das Geld floss. Es wird jetzt rund zehn Jahre gehen, bis sie sich neu sortiert haben und hoffentlich eine Gesundheitsregion Ostschweiz entstanden ist. So gesehen gibt es natürlich mehr Druck.

Kann eine Spitalliste über mehrere Kantone funktionieren?

Zweifellos. Ich bin in einer Fachkommission beider Basel dabei. Wir haben jetzt gerade eine gemeinsame Spitalliste verabschiedet. In der Ostschweiz mit sechs Kantonen wird es komplizierter – aber auch das ist machbar, wenn der politische Wille da ist.

Und dieser fehlt?

Der politische Wille ist dann da, wenn es dem Bürger ans Portemonnaie geht. Die Zeichen deuten in diese Richtung.

Müssen sich die Ostschweizer Kantone vorwerfen lassen, die Zeichen der Zeit zu spät erkannt zu haben?

Das Ganze ist eine 30-jährige Leidensgeschichte: Es gibt alte Gutachten, in denen fast das Gleiche stand wie in den heutigen. Wenn man schon vor Jahrzehnten auf die Gesundheitsökonomen gehört hätte, hätte man sich manches erspart. Man muss sich also schon vorwerfen lassen, die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig gelesen zu haben.

Spitalplanung muss in grösseren Räumen gedacht werden?

Unbedingt. Die Ostschweiz ist ein derartiger Raum.

Wie viele Spitäler werden in den nächsten Jahren noch bankrott gehen?

Die Anzahl der Spitalstandorte ist irrelevant. Darüber soll, kann und muss man keine Prognosen machen. Es geht darum, die stationäre Versorgung effizient und qualitativ hochstehend zu organisieren – und das kantonsübergreifend.

Sie wagen keine Prognose, wie viele Spitäler es in zehn Jahren in der Ostschweiz noch geben wird?

Das ist keine relevante Frage. Es wird viele neue Formen der stationären und ambulanten Versorgung geben. Die alte Zählweise passt da nicht mehr.