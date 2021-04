Spitalschliessungen Die kleinen Ostschweizer Spitäler geraten zunehmend unter Druck – Ausserrhoder Gesundheitsdirektor: «Werden sie geschlossen, droht keine Unterversorgung» Erst schliesst St.Gallen vier Landspitäler – und nun betreibt Appenzell Ausserrhoden das Spital Heiden nur noch bis Ende Jahr. Kleine Spitäler seien für die Grundversorgung im Ballungsraum St.Gallen nicht mehr relevant, begründet der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor den Schliessungsentscheid. Diese Zahlen und Entwicklungen stehen hinter den Problemen der kleinen Spitäler. Regula Weik 26.04.2021, 19.00 Uhr

Das Spital Heiden wird geschlossen – die Beschriftung Ende Jahr abgehängt. Bild: Benjamin Manser

Das Spital Heiden ist Ende Jahr Vergangenheit. Hatte das Vorderländer Spital keine Chance mehr? «Nein», sagt der Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer ohne Zögern.

«Jetzt nicht zu handeln, wäre verantwortungslos und würde die Zukunft des gesamten Ausserrhoder Spitalverbunds gefährden.»

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitsdirektor. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Spitalverwaltungsrat und Regierung hätten sich den Entscheid keineswegs einfach gemacht. Es sei mehr als ein Versuch unternommen worden, um das Spital Heiden zu retten. Aber es sei nicht gelungen. Die kleinen Spitäler stünden überall unter grossem Druck, sagt Balmer.

«Ihre schwierige Situation ist kein Ausserrhoder Problem, es ist ein schweizweites.»

St.Gallen ging voran – die Proteste dauern an

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Das zeigt sich bereits beim Blick über die Kantonsgrenze. St.Gallen schliesst vier Landspitäler. Altstätten, Flawil und Wattwil werden bald ohne Spital dastehen. In Rorschach war bereits Lichterlöschen. Den Spitalschliessungen waren emotionale Diskussionen vorausgegangen. Doch schliesslich war der Entscheid des Kantonsparlaments Ende November eindeutig und klar.

Allerdings: Nicht alle sind damit einverstanden. Das Toggenburg protestierte laut und heftig. Sein Unmut dauert bis heute an. SP, Gewerkschaften und lokale Gruppierungen kämpfen für den Erhalt des Spitals Wattwil. Sie haben erfolgreich Unterschriften gesammelt. Mitte Juni kommt die Frage an die Urne.

Die Spitaleuphorie der Innerrhoder erlitt Dämpfer

Auch das Spital Appenzell wackelt gehörig. 41 Millionen wollte die Innerrhoder Regierung in einen Neubau stecken – und die Bevölkerung stimmte vor drei Jahren an der Landsgemeinde freudig zu. In der übrigen Schweiz rieb man sich verwundert die Augen – über den mutigen oder, je nach Sichtweise, übermütigen Entscheid.

Doch die Spitaleuphorie der Innerrhoder erlitt schon bald erste Dämpfer. Der erhoffte Aufschwung nach dem Ja zum Neubau blieb aus, die Fallzahlen brachen ein, das Spital geriet in finanzielle Schwierigkeiten und schliesslich kündigte auch noch der Ausserrhoder Spitalverbund den Zusammenarbeitsvertrag für die Innere Medizin.

Monika Rüegg Bless, Innerrhoder Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin. Bild: Gian Ehrenzeller

Die Innerrhoder Regierung ging über die Bücher. Nun wird die Bettenstation in Appenzell Ende Juni geschlossen. Patientinnen und Patienten mit schwierigen Eingriffen, die einen stationären Aufenthalt nötig machen, müssen ab Sommer ausserkantonal behandelt werden. Und: Die Regierung will auf den Neubau verzichten. Das letzte Wort hat das Volk – am Muttertagssonntag an der Urne; dies, nachdem die Landsgemeinde wegen Corona ausgefallen ist.

Die freie Spitalwahl kam – und der Druck nahm zu

Auch im Spital Heiden sind die Fallzahlen eingebrochen – schon vor Corona. Gut 2400 Fälle waren es vor der Pandemie gewesen, bereits dies ein deutlicher Rückgang gegenüber 2016. Damals hatten sich noch knapp 3200 Patientinnen und Patienten in Heiden behandeln lassen. Das Vorderländer Spital ist kein Einzelfall. Ein Blick in die Statistik des Bundes zeigt: Auch die Fallzahlen der St.Galler Landspitäler wie auch des Spitals Appenzell sind rückläufig.

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor sagt:

«Der Druck auf die kleinen Spitäler begann 2012 mit der Einführung der freien Spitalwahl.»

Und weiter:

«Der Sogeffekt grösserer Zentrumsspitäler hat sich in den vergangenen drei, vier Jahren nochmals verstärkt.»

Das sei an den beiden Ausserrhoder Spitälern Herisau und Heiden – «beide im Ballungsraum der Stadt St.Gallen» – deutlich spürbar. Das Kantonsspital St.Gallen wie auch die Hirslanden Klinik Stephanshorn hätten an Patienten zugelegt. Genauso wie die privaten Spezialkliniken in Ausserrhoden.

Diese Konkurrenz bekam der Kanton in Heiden bitter zu spüren. Im Spätsommer hatte er den gemeinsamen Betrieb einer orthopädischen Abteilung am Spital Heiden von Berit Klinik und Spitalverbund angekündigt – nicht zuletzt, um das Vorderländer Spital besser auszulasten. Kam der Rettungsversuch zu spät? Balmer winkt ab:

«Er lief gar nicht erst an.»

Es hätten sich keine Orthopädinnen und Orthopäden gefunden, die mitmachten. Renommierte Spezialistinnen und Spezialisten seien gefragt, die meisten fix an einer Privatklinik tätig oder als Belegärzte unter Vertrag. Es sei mit der zunehmenden Spezialisierung schwierig, gutes Personal für Landspitäler zu finden, geschweige denn Spezialisten.

«Kleine, öffentlich-rechtliche Grundversorgungsspitäler sind für sie uninteressant, da sie dort nicht auf eine anständige Anzahl Operationen kommen.»

Diese Entwicklung stellen auch andere Kantone fest. Die Folgen davon bringt Balmer nüchtern auf den Punkt:

«Die lukrativen Fälle, mit denen sich Geld verdienen lässt, verlieren die kleinen Landspitäler an die grossen und an Spezialkliniken. Es bleiben ihnen Brosamen wie Blinddarmoperationen oder Gallensteine.»

Dieser schlechte Mix der Fälle schlage auch auf die Finanzen durch. Strukturelle Defizite belasten zahlreiche Landspitäler – «die Spirale der Negativentwicklung dreht sich und dreht sich für die Kleinen immer weiter», sagt Balmer.

Müssen Ostschweizer Patienten um ihre Versorgung bangen?

Um im Grossraum St.Gallen als kleines Spital bestehen zu können, sei eine Mindestfallzahl von 3000 notwendig, ist Balmer überzeugt. «Eine für Heiden unerreichbare Grösse.» Denn die Patientinnen und Patienten stoppten nicht an der Kantonsgrenze. Selbst wenn der Kanton weiter Geld schütten würde, wäre die Mindestgrösse ausser Reichweite.

«Ewig so weiterzumachen, können wir uns nicht leisten. Das sage ich auch als Sozialdemokrat.»

Balmer plädiert deshalb für eine Ostschweizer Spitalversorgung, die den effektiven Patientenströmen entspreche.

Heute lässt sich ein Drittel der Ausserrhoder aus dem Vorderland im Kantonsspital St.Gallen oder in der Hirslanden Klinik Stephanshorn behandeln. Etwa gleich viele gehen ins Spital Heiden, der Rest nach Herisau oder in Spezialkliniken. Der Ausserrhoder Gesundheitschef macht ihnen dies nicht zum Vorwurf. «Es ist die Realität.» Mit der freien Spitalwahl – und das sei bei Abstimmung klar gewesen – sei auch eine Bereinigung der Spitallandschaft angestrebt worden. Da stecke man nun mittendrin. Müssen Patientinnen und Patienten in der Ostschweiz bald um ihre Versorgung bangen? Balmer verneint:

«Kleine Spitäler sind für die Grundversorgung im Ballungsraum St.Gallen nicht mehr relevant. Werden sie geschlossen, droht keine Unterversorgung.»

Das gelte auch für Heiden.