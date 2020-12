Spitalschliessungen Das Lichterlöschen beginnt: Bereits im Januar wird das erste St.Galler Spital geschlossen – doch die Gegner des Abbaus stehen in den Startlöchern Der Kanton St.Gallen schliesst vier Landspitäler. Erste Unterschriftensammlungen sind angekündigt – das Volk soll mitreden können. Das Kantonsparlament wollte davon nichts wissen und schmetterte sämtliche Anläufe dazu ab. Regula Weik 02.12.2020, 22.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das St. Galler Kantonsparlament an der Arbeit - und es hält an den Spitalschliessungen fest. Bild: Benjamin Manser

Die Meinungen waren längst gemacht. Das Verdikt längst gefällt. Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil stehen bald ohne Spital da. So will es die Regierung. So will es das Kantonsparlament. Dass an diesen Entscheiden kaum mehr zu rütteln ist, wussten auch die Kritikerinnen und Kritiker der Spitalschliessungen. Und so ging es am letzten Tag der Novembersession vor allem um die Frage: Darf das Parlament derart bedeutende Entscheide fällen, ohne dass sich das Volk dazu äussern kann?

Erwin Böhi, SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Das Volk fühle sich zu Recht getäuscht, fand etwa SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. Es habe vor sechs Jahren 800 Millionen Franken für den Ausbau und die Erneuerung mehrerer Spitäler im Kanton überdeutlich zugestimmt – und nun sollen zwei davon, Altstätten und Wattwil, geschlossen und die beschlossenen Bauvorhaben nicht umgesetzt werden. Er stehe hinter der neuen Spitalstrategie, stellte Böhi klar, aber:

«Es ist ein grosser Schönheitsfehler, dass das Volk dazu nichts zu sagen hat».

Der Wiler fand in der eigenen Fraktion einen Mitstreiter, den Toggenburger Ivan Louis.

Walter Gartmann, Kantonsrat und SVP-Parteipräsident. Bild: Benjamin Manser

SVP-Parteipräsident Walter Gartmann hielt mit seinem Ärger über das Ansinnen der beiden Kollegen nicht zurück. Er, der auch die vorberatenden Spitalkommission präsidiert, wetterte:

«Ich bin enttäuscht. Ich will Klarheit in diesen wichtigen Spitalfragen, und zwar jetzt. Ich will es jetzt zu einem Abschluss bringen. Es wurde lange genug diskutiert.»

Volksentscheide einfach auszuhebeln?

Auch der SP war es unwohl beim Gedanken, dass das Volk komplett aussen vor bleibt. «Dürfen wir klare Volksentscheide einfach aushebeln?», fragte etwa der Toggenburger SP-Kantonsrat Martin Sailer. Und er gab die Antwort gleich selber:

«Wenn wir das tun, dann nehmen wir uns zu ernst.»

Für ihn und seine Fraktion war klar: Die Schliessung der Spitäler Altstätten und Wattwil sei ein «Affront für das Volk». SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagte denn auch klipp und klar:

Bettina Surber, Kantonsrätin und SP-Fraktionspräsidentin. Bild: Benjamin Manser

«Es ist unsere Pflicht, das Volk nochmals dazu zu befragen. Wir dürfen nicht für das Volk entscheiden.»

SVP-Kantonsrat Karl Güntzel konterte postwendend:

«Es kann doch nicht sein, dass wir beim Volk um Rückdeckung für unsere Entscheide nachfragen.»

Der Versuch von Böhi wie auch jene der SP-Fraktion blieben denn auch erfolglos.

Nun werden Unterschriften gesammelt

Das letzte Wort ist freilich noch nicht gesprochen. Im Rheintal wie auch im Toggenburg stehen Kämpfer für die beiden Landspitäler parat, um auf der Strasse Unterschriften zu sammeln – auf dass das Volk sich trotz der ablehnenden Haltung des Parlaments an der Urne äussern kann. Auch die SP liess am Abend verlauten: «Wir stehen mit allen relevanten Partnerorganisationen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen in den Regionen in Kontakt.» Sailer hatte am Nachmittag festgehalten:

Martin Sailer, SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

«Heute sind wir Demokratinnen und Demokraten im Parlament unterlegen. Morgen gehen wir vielleicht den Weg über das Volksreferendum.»

Bringen die SP und ihre Mitstreiter die notwendigen Unterschriften zusammen, dürften die St.Galler Stimmberechtigten noch nächstes Jahr an die Urne gerufen werden.

Rorschach wird Anfang Jahr aufgeboten

Mit der Spitalstrategie hängen verschiedene Fragen zusammen. Das Parlament bestimmte am Mittwoch deshalb nicht über eine einzige Vorlage, sondern über ein Paket von neun Geschäften. Völlig unbestritten waren die Finanzspritzen von insgesamt 88 Millionen Franken für die Spitalregionen Fürstenland Toggenburg und Rheintal Werdenberg Sarganserland. Sie sind notwendig, damit die Spitäler überhaupt liquid bleiben.

Zwei Beschlüsse müssen dem Volk vorgelegt werden – der Sanierungsbeitrag für die Spitalregion Fürstenland Toggenburg und die höheren Kantonsbeiträge an die Notfallversorgung von jährlich gut 10 Millionen Franken. Diese Volksabstimmungen finden voraussichtlich im Juni oder September 2021 statt.

Die ersten Umsetzungsschritte der neuen Spitalstrategie lassen nach den Entscheiden des Parlaments nicht lange auf sich warten. Bereits Anfang nächsten Jahres werden die stationären Angebote von Rorschach nach St.Gallen verschoben. Etwa Mitte des kommenden Jahres ist dann Flawil an der Reihe.

Einig war sich das Parlament von links bis rechts: Die Spitaldebatte ist noch lange nicht abgeschlossen. Es werden weitere Schritte folgen müssen – Walenstadt hat einen Aufschub erhalten, Wil ist noch lange nicht gebaut und die interkantonale Zusammenarbeit darf kein Lippenbekenntnis bleiben.