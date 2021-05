Spitalschliessung Knatsch um Vorkaufsrecht für Spital Wattwil: Gemeinde ist an Kauf interessiert – St.Galler Regierung will davon nichts wissen Der Streit um die Zukunft des Toggenburger Landspitals geht in die nächste Runde: Die Gemeinde Wattwil will den Verkauf der Liegenschaft an Private verhindern und pocht auf ihr Vorkaufsrecht. Wenn das Spital wie geplant geschlossen werde, sei dieses erloschen, hält der Kanton dagegen. Regula Weik 05.05.2021, 05.00 Uhr

Steht vor einer ungewissen Zukunft: das Spital Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger

Verscherbeln – das Wort ist derzeit im Toggenburg häufig zu hören. Immer dann, wenn es um die Zukunft des Spitals Wattwil geht. Für 10 Millionen Franken wolle die Regierung dieses an ein privates Pflegeunternehmen verscherbeln. «Warum kann Volksvermögen unter Wert an einen privaten Investor abgegeben werden, nicht aber an die Gemeinde?» Das fragt sich der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner schon länger. Und er fährt fort:

«Die Gemeinde hat ein Vorkaufsrecht.»

Doch der Kanton ignoriere dieses komplett. Was hat es mit diesem Vorkaufsrecht der Gemeinde auf sich? Besteht ein solches? Und ist es noch gültig?

Das wurde im Abtretungsvertrag festgelegt

110 Jahre war das Spital Wattwil im Eigentum der Gemeinde – bis Ende 2002. Damals fasste der Kanton mehrere Spitäler in Verbunde zusammen, es entstanden die heutigen vier Spitalregionen. Doch ganz so einfach ging das nicht. Wattwil und Wil waren Gemeindespitäler. Für sie musste eine Übernahmeregelung getroffen werden. Die beiden Gemeinden sollten sie gratis an den Kanton übertragen – wie dies zuvor in den Jahren 1987 bis 1991 bereits Flawil, Rorschach und Altstätten mit ihren Spitälern getan hatten. Damit, so heisst es in der damaligen Botschaft der Regierung, gäben die beiden Gemeinden allerdings auch «die Einflussnahme auf ihr Regionalspital aus der Hand». Deshalb sei denkbar, den Abtretungsvertrag mit einer «Heimfallbestimmung» zu versehen – für den Fall, dass der Spitalbetrieb dereinst aufgehoben werden sollte.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: PD

Knapp 20 Jahre später ist dies nun eingetroffen. Kantonsparlament und Regierung wollen das Spital Wattwil schliessen. «Der Rechtsanspruch der Gemeinde ist vertraglich verbrieft», sagt Gunzenreiner.

«Die obligatorische Rückübertragungspflicht des Kantons gilt für eine Dauer von 20 Jahren. So steht es im damaligen Vertrag.»

Dass damals eine Verpflichtung festgehalten worden sei, besage ja bereits, dass der Kanton «rechtlich, moralisch und nach Treu und Glauben angehalten ist, mit der Gemeinde in Verhandlung zu treten». Bloss davon sei heute weit und breit nichts zu spüren.

Der Gemeinderat Wattwil habe deshalb die ganze Sache durch einen Rechtsexperten prüfen lassen – «und wir haben daraufhin unser Interesse fristgerecht deponiert. Damit ist sichergestellt, dass unser Anspruch nicht verfällt».

Wenn die Frist abläuft, ist das Spital noch in Betrieb

Die Regierung dementiert nicht, dass eine solche Rückübertragungsverpflichtung besteht. Sie laufe noch bis Ende 2022. Doch:

«Das Spital Wattwil wird mindestens bis Mitte 2023 betrieben.»

Allenfalls auch länger. Denn bevor der Spitalbetrieb von Wattwil nach Wil gezügelt werden kann, müssen dort die Kapazitäten erweitert werden. Geplant ist ein Modulbau als vorübergehendes Provisorium. Falls es bei dessen Realisierung zu Verzögerungen kommen sollte, würde das Toggenburger Spital entsprechend länger offen bleiben, möglicherweise bis ins Jahr 2024 hinein, heisst es auf Anfrage.

Die Regierung hält denn auch klipp und klar fest:

«Da in Wattwil über 2022 hinaus ein Spital betrieben wird, ist die Bedingung für die verpflichtende Rückübertragung nicht erfüllt.»

Heute ist der Kanton nicht mehr Besitzer der Spitalimmobilien. Er hat diese vor gut vier Jahren an die Spitalverbunde übertragen. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf die damalige Abmachung, denn: Das Spital sei ja weiter betrieben worden. «Es hat Anfang 2017 keine Aufhebung des Spitalbetriebs stattgefunden.» Und so betont die Regierung nochmals: «Die Voraussetzung für die Ausübung der Rückübertragungsoption durch die Gemeinde Wattwil ist nicht gegeben.»

Die Regierung hält daher am geplanten Vorgehen fest. Sie wird aber vor der Volksabstimmung Mitte Juni – das Komitee «Nein nur Schliessung» hat erfolgreich Unterschriften für den Erhalt des Toggenburger Spitals gesammelt – keine Verträge unterzeichnen. Das habe sie der Gemeinde versichert.

Gemeinde schliesst Rechtsweg nicht aus

Erst kürzlich hat Gunzenreiner an der Medienkonferenz des Komitees «Nein zur Schliessung» das Interesse der Gemeinde an der Spitalliegenschaft bekräftigt. Wie ernst es Wattwil mit dem Rückkauf ist, zeigt sich an seiner nächsten Aussage:

«Der Gemeinderat schliesst den Rechtsweg nicht aus, um den Anspruch der Gemeinde zu verteidigen.»

Und mit Blick ins Sarganserland fügt er an: «Weshalb soll es in Walenstadt möglich sein, die Spitalimmobilie an die Gemeinden zu verkaufen, aber in Wattwil soll das nicht funktionieren?»

Vergangene Woche wurde öffentlich, dass acht Sarganserländer Gemeinden den Kauf des Spitals Walenstadt prüfen; betreiben soll es künftig das Kantonsspital Chur. Gunzenreiner sagt:

«Der Staat tut gut daran, die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Gleichbehandlung einzuhalten.»

Würde die Gemeinde Wattwil das Spital selber betreiben wollen? «Bei der Rückübertragungsverpflichtung geht es lediglich um die Liegenschaft», antwortet der Gemeindepräsident, «völlig unabhängig davon, ob und durch wen danach ein Akutspital, eine Spezialklinik, eine Rehaklinik oder das Pflegezentrum, wie es der Kanton vorsieht, darin betrieben wird.» Das Spitalgrundstück sei eine zentrumsnahe Fläche für öffentliche Nutzungen und habe daher strategische Bedeutung für Wattwil,

Spitalregion auf finanzielle Hilfe angewiesen

Heute bildet das Spital Wattwil zusammen mit Wil die Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Diese schrieb vergangenes Jahr ein Minus von 10 Millionen Franken. Für das laufende Jahr wird mit einem Defizit von 8,5 Millionen Franken gerechnet. Die Spitalregion ist auf staatliche Hilfe angewiesen: Ohne Unterstützung müsste dieses Jahr für den laufenden Betrieb auf die Eigenmittel zurückgegriffen werden. Mitte Juni müssen die St.Galler Stimmberechtigten daher auch entscheiden, ob sie bereit sind, der Spitalregion mit 30 Millionen unter die Arme zu greifen.