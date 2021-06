Spitalschliessung «Es wird einfach ausgelöscht»: Ab Freitagabend ist das Spital Flawil Vergangenheit – so geht es einem langjährigen Mitarbeiter Marcel Baechler arbeitet seit 25 Jahren am Spital Flawil. «Es ist noch ein Spital und doch keines mehr. Es ist nur noch eine Hülle», sagt der Stationsleiter Notfall, Überwachung, Ambulatorien am Tag, an dem das Spital abends geschlossen wird – für immer. Ein Gespräch zwischen Aufräumen, Abschied und Aufbruch. Regula Weik 18.06.2021, 05.00 Uhr

Marcel Baechler vor dem Spital Flawil. Bild: Tobias Garcia

Jeden Morgen betritt er das Spital Flawil. Jeden Abend verlässt er es. Manchmal ist er auch nachts da. Manchmal auch an den Wochenenden. Und das seit bald 25 Jahren. So lange arbeitet Marcel Baechler am Spital Flawil. Doch ab Freitag ist alles anders. Wenn um 17 Uhr der Spitaleingang geschlossen wird, dann bleibt er für immer zugesperrt. Ab Freitagabend ist das Spital Flawil Vergangenheit. Baechler wird nächste Woche an zwei, drei Tagen letzte Aufräumarbeiten erledigen. Ambulante Angebote gibt es noch eine Woche. Dann ist definitiv Lichterlöschen. Nicht nur das: Das Spital wird abgerissen.

«Einfach ausgelöscht, das ist schon speziell», sagt Baechler. Flawil ist für ihn mehr als Arbeitsort. Mit dem Spital sind viele Erinnerungen verbunden. Hier wurde auch eines seiner beiden Kinder geboren. Der Abbruch sei «schwer nachvollziehbar». Flawil zähle zu den moderneren Spitälern im Kanton.

«So ist der Lauf der Zeit.»

Das geplante Gesundheits-, Therapie- und Spezialpflegezentrum hat andere Platzbedürfnisse.

Auf dem Weg zu Baechlers Büro zeigt sich: Die Bettenzimmer sind leer. Der Notfall seit zwei Wochen geschlossen. Der Telefonhörer abmontiert. Was weiter genutzt wird, säuberlich beschriftet. Was entsorgt wird, aufgetürmt. «Normal arbeiten?», fragt Baechler zurück. «Nein, das ist vorbei.»

Beim Einkaufen Spital entdeckt

Der Zürcher kam eher zufällig nach Flawil. Er hatte eine Stelle auf einer Intensivpflegestation gesucht und sich am Kantonsspital St.Gallen beworben. Auf der Rückfahrt kaufte er in Flawil ein und entdeckte: Da gibt es ja auch ein Spital. So startete er als Krankenpfleger auf der Überwachungsstation. Später wurde er Leiter der Notfall- und Überwachungsstation. Dann kamen das onkologische Ambulatorium, die medizinische Diagnostik und der Aufwachraum dazu. «Eine vielfältige Aufgabe.» Und:

«Jede und jeder des Teams konnte fast überall eingesetzt werden.»

28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen dazu. Einige toppen sogar Baechlers Treue zum Spital Flawil, arbeiteten 35 oder 40 Jahren hier.

«Diesmal blieb es gespenstisch ruhig»

Trotz Leitungsaufgabe: Ganz hat sich Baechler nie von der Pflege verabschiedet. Er hilft bis zum Schluss als Springer auf der Überwachungsstation und dem Notfall aus. Das Pflegepersonal und dessen Löhne wurden während der Pandemie oft thematisiert. Baechler mag nicht in das Klagelied einstimmen:

«Krankenpflege ist, auch wenn es ein Frauenberuf ist, nicht per se unterbezahlt.»

Wirklichen Aufholbedarf gebe es im Detailhandel oder in der Gastronomie, sagt der 56-Jährige, der sich als SP-Wähler zu erkennen gibt. Wann wurde ihm so richtig bewusst, dass er seinen Arbeitsort verlieren wird? Er habe die Septembersession des Kantonsparlaments am Bildschirm verfolgt. «Danach wusste ich: Es wird ernst.»

War die lange Ungewissheit schwierig auszuhalten? «Schon.» Beim Aufräumen hat er in alten Unterlagen geblättert: Flawil sei erprobt, wenn es um Schliessungsdebatten gehe.

«Früher gingen die Leute für das Spital auf die Strasse. Diesmal blieb es gespenstisch ruhig.»

Sein neuer Job ist am Kantonsspital

Drei Mitarbeitende aus seinem Team haben gekündigt, drei gehen vorzeitig in Pension, alle andern wechseln ans Kantonsspital St.Gallen. Auch Baechler. Er wird dort künftig in der zentralen Bettendisposition arbeiten.

«Ich fühlte mich gleich beim ersten Gespräch willkommen.»

Er schmunzelt: «Ich bin schon recht harmoniebedürftig.»

Baechler wusste als letzter seines Teams, wie es beruflich mit ihm weiter geht. Der Job werde ein anderer sein. Weniger vielfältig? «Anders.» Er werde nicht «abgeriegelt» arbeiten, sondern mit verschiedenen Stationen Kontakt haben. Und: Er kann teils Schicht arbeiten. Wochenendeinsätze machen ihm nichts aus; umso mehr schätzt er, unter der Woche frei zu haben.

Abstand gewinnen und Lavendel riechen

Kommt Wehmut auf, jetzt, da der Abschied vom Spital Flawil naht? «Ich habe sie bislang verdrängt», sagt er und fügt an:

«Ich bin gut im Verdrängen.»

Marcel Baechler will erst einmal «richtig Abstand» von Flawil gewinnen. Bild: Tobias Garcia

Dinge, die sich nicht mehr ändern liessen, zu nahe an sich heranzulassen, mache einen «nur verrückt». Doch bevor Baechler in St.Gallen startet, will er «richtig Abstand» von Flawil gewinnen. Er macht zwei Monate Pause, reist nach Frankreich, in die Provence. Er könne die Lavendelfelder schon riechen. Und er hat sich eine neue Kamera gekauft. Er will sich wieder mehr Zeit fürs Fotografieren nehmen.

Er begleitet den Gast zum Ausgang. Leere Schränke, leere Zimmer. «Ein kläglicher Anblick», sagt er.

«Es ist noch ein Spital und doch keines mehr. Nur noch eine Hülle.»

Wird er ein letztes Foto des Spitals machen? «Nein.» Dann zögert er: «Vielleicht doch.»