Spitalschliessung Im Spital Rorschach herrscht Geisterstunde – ein letzter Rundgang durch die leeren Räume Rorschach hat ab Montag noch ein Ambulatorium, das Spital ist ab Freitagabend Vergangenheit. Ein letzter Spitalbesuch. Regula Weik 29.01.2021, 05.00 Uhr

Nach wenigen Metern ist es da: dieses beklemmende Gefühl, das einen als Spitalbesucher rasch befällt. An diesem Tag bleibt es nicht allein dabei. Hinzu kommt eine gespenstische Ruhe – keine vorbeieilenden Pflegefachfrauen, keine blinkenden Lichter über den Türen zu den Patientenzimmern, keine piepsenden Geräte. Nichts von alldem. Nur Ruhe und Leere. Am Freitagabend ist das Spital Rorschach Vergangenheit; als erstes im Kanton wird es geschlossen. Flawil, Altstätten und Wattwil sollen folgen, so beschloss es das Kantonsparlament Anfang Dezember. Das Toggenburg kämpft dagegen an; SP, Gewerkschaften und lokale Gruppierungen sammeln Unterschriften. Auch in Rorschach gab es Proteste gegen die Spitalschliessung – vereinzelt und verhalten. Der grosse Aufschrei blieb aus.

Karin Kern, Leiterin Pflege medizinische Diagnostik. Bild: Tobias Garcia

Karin Kern, Leiterin Pflege medizinische Diagnostik, öffnet ein Patientenzimmer: zwei Betten, abgedeckt mit Plastik. Das nächste Zimmer: leer geräumt. Im Stationszimmer stapelt sich Büromaterial. Die Medikamentenschränke sind ausgeräumt. Karin Kern sagt:

«Was wir hier noch brauchen können, wurde bereits gezügelt.»

Nach und nach würden sämtliches Material, Instrumente, Betten, Kästen geprüft. Was noch in gutem Zustand ist, gehe zurück an die Materialzentrale des Kantonsspitals St.Gallen. Aus einem Zimmer dringen Stimmen. Patienten? Karin Kern schüttelt den Kopf: Diese Bettenstation sei bereits vor Weihnachten geschlossen worden. «Wir nutzen einige Zimmer für Reanimationsschulungen – Auffrischungskurse für das Personal.»

Die Belegung der Betten nahm stetig ab

50 Patientenbetten zählte das Spital Rorschach im Frühling noch. 2019 waren es noch 64, 2017 noch 81 Betten gewesen. Die Auslastung sei stetig zurückgegangen, sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals. Seit dem Frühling erst recht. Seit März wird in Rorschach nicht mehr operiert. Die drei Operationssäle stehen leer, die Instrumentenschränke sind ausgeräumt, in einem Saal wurden Operationstische und Betten zusammengeschoben. Eine geisterhafte Atmosphäre. Eine ideale Krimiszenerie, schiesst es dem Besucher durch den Kopf.

Leere Bettenstationen, leere Operationssäle, leere Notfallaufnahme. Der Notfall wurde bereits Mitte Januar geschlossen. Seither hätten nur noch «ganz vereinzelt» Patienten nach der Notfallaufnahme gefragt. 14 Notfalleintritte sind letztes Jahr durchschnittlich pro Tag verzeichnet worden – «ambulant und stationär zusammengezählt», sagt Lutz.

Wer durch die leeren Räume und Stockwerke des Spitals schlendert, fragt sich unweigerlich: Hat es hier überhaupt noch stationäre Patientinnen und Patienten? Mitte Woche waren es noch vier. Sie alle konnten vor dem Wochenende das Spital verlassen.

Leere Gänge: Einzelne Stationen sind schon länger geschlossen. Bild:Tobias Garcia

Die nächste Frage, die sich aufdrängt: Bleibt hier überhaupt noch etwas? Oder werden alle Spitalgebäude ausgeräumt? Das bisherige ambulante Angebot bleibt bestehen: Neben der Hämodialyse und dem onkologischen Ambulatorium finden unter anderem Sprechstunden für chirurgische, orthopädische, kardiologische, gastroenterologische oder urologische Probleme statt. «Willkommen im Ambi Rorschach» heisst es denn auch auf dem neuen Flyer. Und weiter: «Ab 1. Februar führt das Kantonsspital St.Gallen den Standort Rorschach als Ambulatorium.»

Einige Untersuchungsräume seien umgruppiert worden, um die Abläufe zu vereinfachen, sagt Karin Kern. Allzu gross sei die Umstellung für die Mitarbeitenden nicht. Jedenfalls nicht die räumliche.

«Ein bisschen Wehmut ist schon dabei.»

50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es künftig in Rorschach noch. Für 125 heisst es Abschied nehmen. Wie viele Kündigungen wurden ausgesprochen? «Keine», Lutz sagt.

«Alle haben ein Jobangebot erhalten.»

Ein Grossteil wechsle innerhalb des Unternehmens nach St.Gallen.

Der bisherige Spitaleingang wird zugesperrt

Michael Sutter, Leiter Hauswirtschaft und Areal. Bild: Tobias Garcia

Der Geruch von frischer Farbe steigt in die Nase. Letzte Handwerker sind noch im Haus. Es seien nur wenige bauliche Anpassungen nötig gewesen, sagt Michael Sutter, Leiter Hauswirtschaft und Areal. So wird der Zugang zum Ambulatorium auf der Seeseite sein; der heutige Spitaleingang wird zugesperrt. Auch alle andern ungenutzten Räume und Etagen werden geschlossen. «Es wird künftig nur noch rund ein Drittel der Räume genutzt», sagt Sutter.

Rundgang durchs Spital Mitte Woche: Letzte Handwerker sind noch an der Arbeit. Tobias Garcia

Ambulatorium für mehrjährige Übergangsphase

Weshalb führt das Kantonsspital überhaupt noch ein Ambulatorium in Rorschach? Den Gemeinden, die ihr Spital verlieren, wurde doch ein Gesundheits- und Notfallzentrum versprochen? Daran habe sich nichts geändert. Lutz spricht von einer Übergangsphase von vier bis fünf Jahren. Denn das künftige Gesundheits- und Notfallzentrum soll an zentraler Lage in Rorschach zu stehen kommen. Den Lead dafür hat die Stadt. «Die Planung ist in vollem Gange», sagt Stadtpräsident Robert Raths. Diverse Abklärungen und Gespräche über mögliche Standorte hätten bereits stattgefunden.

Dass eine Spitalschliessung ihre Tücken hat, erfuhr Sutter. Die Spitalkapelle kann nicht einfach zugesperrt und nicht mehr genutzt werden. Sutter schickte deshalb dem Bischof ein Profanierungsgesuch, auf dass die kirchliche Nutzung des Andachtsraums beendet werden darf. Noch brennt das ewige Licht – während rundum das Lichterlöschen längst begonnen hat. Da ist es wieder, dieses beengende Gefühl.