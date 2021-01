Spitalschliessung «Dieses Signal der Bevölkerung ist unmissverständlich» – 8557 Personen haben das Referendum gegen die Schliessung des Spitals Wattwil unterschrieben 4000 Unterschriften waren nötig. Mehr als doppelt so viele haben die St.Galler SP, Gewerkschaften und Toggenburger Gruppierungen seit Weihnachten gesammelt – auf dass das Spital Wattwil erhalten bleibt. Das letzte Wort haben nun die St.Galler Stimmberechtigten. Sie werden voraussichtlich im Juni an der Urne über die Zukunft des Landspitals entscheiden. Regula Weik 29.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitglieder des Referendumskomitees auf dem Weg zur Übergabe der Unterschriften. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 29. Januar 2021)

«Das Kantonsparlament wollte das Volk aussen vor lassen – ganz bewusst», sagt Joel Müller, Vizepräsident der St.Galler SP. Das haben ihm SP, Gewerkschaften und Toggenburger Gruppierungen nun erfolgreich vermiest. Sie haben im Eilzugstempo 8557 Unterschriften gesammelt – mehr als doppelt so viele wie nötig gewesen wären.

Joel Müller, Vizepräsident SP Kanton St.Gallen. Bild: Beat Lanzendorfer

Müller spricht denn auch von einer eigentlichen «Bürgerbewegung», die entstanden sei. Gegen 80 Leute hätten sich vor dem Start gemeldet und ihre Hilfe beim Sammeln der Unterschriften angeboten – auf der Strasse oder auch im privaten Umfeld. «Es kam etwas ins Rollen», sagt Müller. Und, so der Wattwiler, weiter:

«Wir haben viel Dank und Wertschätzung gespürt, dass wir uns für das Toggenburger Spital einsetzen.»

Weitere Frustrationen oder Auftrag ans Parlament?

Das Spital Wattwil ist nicht das einzige im Kanton, dem es an den Kragen geht. Anfang Dezember beschloss das Kantonsparlament, die Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil zu schliessen. In Rorschach werden am Freitagabend die Schlüssel gedreht, danach ist das Spital in der Seegemeinde Vergangenheit. Das Toggenburg hat sich von Beginn weg vehement und lautstark gegen die Schliessung des Spitals gewehrt. Der Protest gegen die «Abbaupolitik» von Regierung und Parlament hält bis heute an – und das, obwohl das Tal in der Spitalfrage gespalten ist. Das hatte die Debatte im Kantonsparlament gezeigt, und das zeigt auch ein aktueller Schlagabtausch in den Leserbriefspalten.

Das Sammeln von Unterschriften werde «nur weitere Frustrationen auslösen», hatte da der Lichtensteiger Stadtpräsident und CVP-Kantonsrat Mathias Müller geschrieben.

«Denn egal, was abgestimmt wird, es wird sich nichts mehr ändern.»

Das Kantonsparlament bestimme die Spitalstandorte abschliessend. Die Befürworter des Toggenburger Landspitals blieben Müller die Antwort nicht schuldig. «Wenn die Bevölkerung dem Referendum zustimmt, dann ist dies ein Auftrag an das Parlament, das Spital Wattwil wieder auf die Spitalliste zu setzen», schrieb wenige Tage später Max Lemmenmeier, Präsident der St.Galler SP.

«Wer Ja zu einem Bauvorhaben sagt, der geht zu Recht davon aus, dass es auch genutzt wird»

Müller kennt die Argumente seines Namensvetters aus Lichtensteig und weiterer bürgerlicher Politiker im Tal. Und er weiss auch: Ist das Referendum an der Urne erfolgreich, so heisst das zunächst lediglich, dass die 2014 beschlossenen Bauvorhaben fertig realisiert werden müssen. Der Entscheid des Kantonsparlaments, im Toggenburg kein Spital mehr zu betreiben, ist damit noch nicht aufgehoben. Müller sagt:

«Wer an der Urne Ja zu einem Bauvorhaben sagt, der geht zu Recht auch davon aus, dass es auch genutzt wird.»

Er zweifelt nicht daran, dass Parlament und Regierung bei einem Volks-Ja auf ihren Entscheid zurückkommen werden. Sie dürften sich kaum ein zweites Mal leichtfertig über den Volkswillen hinwegsetzen, so der Vizepräsident der SP.

«Ein derart unmissverständliches Signal der Bevölkerung kann nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden.»

Und weiter meint er: «Die letzten 25 Millionen nach einem Erfolg an der Urne zu verbauen und das Spital dann nicht zu nutzen, wäre unsinnig.» 85 Millionen Franken hatten die St.Galler Stimmberechtigten 2014 für die Sanierung und Erweiterung des Spitals Wattwil genehmigt, 60 Millionen davon sind bereits verbaut.

Der Erhalt des Spitals sei für das Toggenburg wirtschaftlich und gesundheitspolitisch lebensnotwendig. «Es wird daher eine Abstimmung über Perspektiven für die Landbevölkerung», sagt Müller, «aber auch gegen den Abbaukurs im Gesundheitswesen und gegen weitere drohende Spitalschliessungen». Denn Wil und Uznach seien keineswegs sicher, auch wenn die beiden Standorte von den aktuellen Schliessungen nicht betroffen seien.

Vorbereitungen für Abstimmungskampf laufen

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil.

Bild: Benjamin Manser

«Volksentscheide müssten aus staatspolitischen Gründen durch das Volk geändert werden – und nur durch das Volk», hatte der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner beim Start der Unterschriftensammlung festgehalten. Der Gemeinderat unterstützte denn auch das Referendum. Gunzenreiner – er präsidiert auch den Förderverein Regionalspital Wattwil – ist zufrieden, dass es zu einer Abstimmung kommt und «der Souverän nun nochmals einen Entscheid fällen kann».

Barbara Gysi, St.Galler

SP-Nationalrätin. Bild: KEYSTONE

Das Spital stärke die Region Toggenburg, sagt Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbundes. Es biete Ausbildung-, Weiterbildungs- und Arbeitsplätze. «Und es vergibt dem lokalen Gewerbe Aufträge und ist so wichtiger Teil der regionalen Volkswirtschaft. Zugleich ist es ein wichtiger Pluspunkt für die strukturschwache Region im Standortwettbewerb.»

Mit der Einreichung der Unterschriften am Freitagmorgen geht die Arbeit für das Referendumskomitee aufs Neue richtig los: Es steckt bereits in den Vorbereitungen für den Abstimmungskampf. Die St.Galler Stimmberechtigten dürften im Juni an der Urne über den Erhalt des Spitals Wattwil entscheiden.