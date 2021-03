SPITALSCHLIESSUNG Auch die Abstimmung zum Spital Wattwil hat keinen Einfluss mehr auf den Schliessungsentscheid: Dieser Ansicht ist die St.Galler Regierung – die SP wehrt sich Das Spital Wattwil soll definitiv ein Gesundheits-, Notfall- und Zentrum für spezialisierte Pflege werden. Geplant ist eine Nachfolgelösung mit dem Pflegeheimdienstleister Solviva. Auch eine Annahme des Referendums im Juni würde nichts mehr daran ändern, künftig in Wattwil kein Akutspital mehr zu betreiben. Christoph Zweili 11.03.2021, 16.49 Uhr

Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen stimmen am 13. Juni darüber ab, ob die 2014 beschlossene Erweiterung des Spitals Wattwil doch noch fertig umgesetzt wird oder nicht: Seit Anfang Februar steht nämlich fest, dass das entsprechende Referendum von SP, Gewerkschaften und Toggenburger Gruppierungen mit 8557 Unterschriften zu Stande gekommen ist – das sind mehr als doppelt so viele, als nötig gewesen wären.

Bei einem Ja des Stimmvolks zum Referendum lägen die Folgen auf den ersten Blick auf der Hand: Das Bauvorhaben müsste fertig realisiert werden. Der Nesslauer SVP-Kantonsrat Ivan Louis will es nun aber genauer wissen: Was wären die Folgen bei einem Volks-Nein zur Aufhebung des Kantonsratsbeschlusses über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwils?

St.Galler Regierung: «Fertigstellung ist nicht zielführend»

Die Fertigstellung des Spital-Projekts beurteilt die Regierung in der Antwort auf den politischen Vorstoss erwartbar lustlos als «nicht zielführend», wie Regierungspräsident Bruno Damann auf Anfrage sagt. Wie bekannt hatten die Stimmberechtigten Ende November 2014 dem Spitalprojekt zugestimmt und dafür einen Kredit von 85 Millionen Franken bewilligt – davon wurden 63 Millionen Franken bis heute verbaut.

In der Novembersession 2020 hat der Kantonsrat die künftigen Spitalstandorte festgelegt – die Folgen sind gemeinhin bekannt: Die Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und – eben – Wattwil werden geschlossen. Rorschach, das Spital in der Seegemeinde, ist bereits geschlossen. Dasselbe blüht auch dem Spital Altstätten, wo zwar auch Projektkosten für eine Erweiterung aufgelaufen sind, aber anders als im Toggenburg kein Referendum ergriffen worden ist. In Flawil ist die Schliessung für Mitte Jahr vorgesehen.

Für Wattwil heisst das: «Der Kantonsrat hat den Spitalstandort aufgehoben», sagt Gesundheitschef Damann.

«Dieser Beschluss ist rechtsgültig und betrifft die Referendumsabstimmung nicht, weil es nur um den Kredit geht. Eine allfällige Annahme des Referendums wäre deshalb nicht gleichbedeutend mit dem Erhalt von Wattwil als Akutspital-Standort.»

Konkret heisst das: Nehmen die Stimmberechtigten das Referendum an, müsste die Spitalregion Fürstenland Toggenburg das ursprüngliche Bauprojekt in Wattwil fertigstellen.

SP: «Volks-Ja bedeutet den Erhalt einer stationären Gesundheitsversorgung»

Für die SP bedeutet ein Volks-Ja am 13. Juni einzig «den Erhalt einer stationären Gesundheitsversorgung», wie die Kantonalpartei am Donnerstag schreibt. Bei einem Nein zur Schliessung würden Kantonsrat und Regierung den Volksentscheid «kein zweites Mal ignorieren können».

«Wir haben damals den Ausbau gestoppt, als wir gesehen haben, dass wir das Spital Wattwil nicht weiterführen können», sagt dagegen Damann. Die Solviva AG, die in der Schweiz mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, sich in der Spezialpflege engagiert und über Erfahrung in der Umwandlung von Spitälern in Gesundheitszentren verfügt, ist am Betrieb des Gesundheitszentrums in Wattwil interessiert, wo sie grössere Investitionen tätigen will.

Die ausgebaute Infrastruktur würde bei der Umwandlung in ein Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP) nicht mehr benötigt, behauptet der Kanton. Im Communiqué heisst es:

«Die Fertigstellung des Bauvorhabens wäre somit gleichbedeutend mit einer Fehlinvestition von 22 Millionen Franken.»

Werde das GNP zusammen mit der medizinischen Alkoholkurzzeittherapie und einer psychiatrischen Abteilung realisiert, dann könne ein Teil des Neubaus genutzt werden. Das sei aber nicht der Fall, wenn die nächsten zwei Etappen noch gebaut würden.

«Solviva will zwar weiter bauen, setzt aber auf ambulante Strukturen und nicht auf die Weiterführung eines Spitals.»

Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St.Gallen.

Das Referendumskomitee gehe davon aus, dass die Fertigstellung des Bauprojekts auch den Erhalt des Spitals Wattwil sichert. «Das ist aber nicht so», sagt Damann. «Dafür müsste der Kantonsrat auf seinen mit deutlicher Mehrheit gefassten Beschluss über die Festlegung der Spitalstandorte zurückkommen.»

Max Lemmenmeier, Präsident der SP Kanton St.Gallen, bekräftigt noch einmal die Haltung des Komitees:

«Ein Volks-Nein zur Schliessung des Spitals Wattwil steht selbstverständlich über der Abbruchhaltung des Kantonsrats und wäre für diesen ein glasklarer Auftrag!»

Die SP erwarte keinen weiteren Spitalausbau – «das ist eine infame Unterstellung!» –, «sondern eine Lösung für das Toggenburg und für diesen Kanton».

Laut Regierung würde die Aufrechterhaltung des Spitalstandorts Wattwil eine Überarbeitung der Spitalstrategie bedingen. Laut ihrem Communiqué vom Donnerstag wäre dabei zu klären, ob und wie am Standort Wattwil die Qualität und Sicherheit der Versorgung längerfristig garantiert werden könnte. Wie aktuelle Zahlen zeigen, wäre die Spitalregion Fürstenland Toggenburg nicht in der Lage, den Spitalstandort weiterzuführen. Der Spitalbetrieb ist stark defizitär.

Bereits im Dezember hatte das Kantonsparlament Finanzspritzen von insgesamt 88 Millionen für die Spitalregion beschlossen. Zudem wurden die Kontokorrentlimiten laufend erhöht, um die Liquidität des Spitals zu sichern. Laut Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde, hat die Spitalregion Fürstenland Toggenburg 2022 kein Eigenkapital mehr und sei «eigentlich bankrott», wie er kürzlich sagte.

Für Gesundheitschef Bruno Damann ist das die Crux:

«Würden wir den Standort Wattwil wieder eröffnen, blieben die Defizite dennoch gross, das Eigenkapital würde schwinden und der Kanton müsste wieder Geld einschiessen.»

Laut Communiqué würden bei einer Weiterführung des Standorts Wattwil auch am Standort Wil «die für einen kostendeckenden Betrieb notwendigen Frequenzen» nicht erreicht. Die Folge wären hohe jährliche Defizite und entsprechende Beiträge des Kantons zur Aufrechterhaltung der Spitalstandorte.