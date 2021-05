Spitalpolitik «Kommt es zum Rechtsstreit, sind wir weg» – der CEO von Solviva über den umstrittenen Kaufpreis für das Spital Wattwil und die Störfeuer der Gemeinde Das Spital Wattwil werde verscherbelt, sagen jene, die es erhalten wollen. «Mehr zu zahlen, wäre unternehmerisch dumm», sagt dagegen Ulrich Kläy. Er ist CEO des Familienunternehmens Solviva, das in Wattwil ein Zentrum für spezialisierte Pflege realisieren will. Was sich künftig in Wattwil tut - oder eben nicht tut, entscheidet sich am 13. Juni an der Urne. Interview: Regula Weik 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir machen es nicht besser. Wir machen es anders und etwas anderes»: Ulrich Kläy, CEO des Pflegeunternehmens Solviva. Bild: Arthur Gamsa

Solviva ist heute in Solothurn, Bern und Aargau tätig. Nun drängen Sie in die Ostschweiz. Weshalb?

Ulrich Kläy: Weil wir angefragt wurden, die Nachfrage nach spezialisierten Langzeitpflegeplätzen gross ist und sich für uns hier eine Chance ergibt.

Wer kam auf Sie zu?

Vertreter der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und der Regierung. Sie wussten, dass wir in Grenchen ein Spital total umgebaut haben und dort nun Spezialpflegeplätze anbieten.

Solviva in Wattwil, Solviva in Flawil: Womit zogen Sie die hiesigen Verantwortlichen über den Tisch?

Wir machten einen Vorschlag. Nicht mehr, nicht weniger. Kaum jemand in der Schweiz nutzt Spitäler derart klar um wie wir. Die hiesigen Verantwortlichen wussten das und sahen in unserem Ansatz eine mögliche Lösung, wenn hier Spitäler aufgehoben werden.

Sie wollen das Spital Wattwil für 10 Millionen kaufen – ein Schnäppchenpreis. Ist Ihnen ernst damit?

Die Liegenschaft ist uns einfach nicht mehr als 10 Millionen wert.

Das müssen Sie erklären.

Auch wenn der Kanton 63 Millionen investiert hat und es fast neu ist: Es kauft niemand für diesen Preis ein Spital, das er nicht als solches betreiben darf. Wenn wir ein Haus auf der grünen Wiese planen, rechnen wir 250000 Franken pro Bett. Wir werden zusätzlich 1,5 bis 2 Millionen in den neuen Bettentrakt investieren müssen, um ihn unseren Bedürfnissen anzupassen. Und weitere gut 20 Millionen in den Umbau des alten Teils; diese Arbeiten hat der Kanton ja gestoppt.

Hat der Kanton zu teuer gebaut?

Das beurteile ich nicht. Wir sind ein Pflegeunternehmen, wir rechnen anders. Wir zahlen nicht mehr für Wattwil, weil es aus unserer Sicht unternehmerisch dumm wäre. Punkt, Ende.

Das Spital Wattwil. Bild: Arthur Gamsa

Solviva kauft marode Kleinspitäler und baut sie in rentable Pflege- zentren um. Was machen Sie besser als die öffentliche Hand?

Wir machen es nicht besser. Wir machen etwas anderes. Wir haben nicht dieselben Kosten, wir haben beispielsweise keine Operationssäle. Und wir machen es anders, wir haben Partner. Wir erstellen ein Pflege- oder Gesundheitszentrum, und dann ziehen Partner ein. Ich glaube nicht, dass es das Spital Wattwil schlecht macht. Es gibt einfach zu viele Spitäler auf zu engem Raum.

In Flawil ist Ihr Vorhaben bereits weiter. Dort hat Solviva das Spital gekauft...

... noch nicht. Der Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben.

Streiten Sie noch über den Preis?

Nein, wir sind uns mit der Regierung nahezu einig.

Wie viel bezahlen Sie?

Es ist ein ortsüblicher Preis.

Sind Sie zur Geheimhaltung verpflichtet?

Die Summe ist noch nicht fix. Zuerst muss der politische Prozess abgeschlossen sein.

Das ist er für Flawil doch längst.

Wenn wir unsere Pläne in Wattwil nicht realisieren können, hat das Einfluss auf Flawil.

Sie bauen dann grösser in Flawil?

Wir planen in Wattwil bis zu 45 Betten für spezialisierte Pflege. Wir können uns vorstellen, diese nach Flawil mitzunehmen, wenn wir in Wattwil nicht bauen können. Dann brauchen wir in Flawil aber mehr Land, entsprechend verändert sich der Kaufpreis.

Der Kanton Solothurn trat Ihnen die Spitalgebäude in Grenchen gratis ab. Streben Sie das hier auch an?

Nein, gratis war nie eine Diskussion in Wattwil. Das wäre dreist. In Flawil ist die Situation eine andere. Dort reissen wir das Spital ab. Klar hätten wir daher gerne auch nur einen Franken bezahlt wie damals in Grenchen – dort allerdings verbunden mit hohen Auflagen. Hier ist die Situation anders. Kurz: Wir zahlen auch in Flawil.

Ist das Paraplegiker-Zentrum Nottwil noch mit an Bord?

Absolut, die Zusage liegt vor. Offen ist noch, ob es ambulante Behandlungen und Beratungen anbietet oder auch stationäre Betten. Das hängt auch von den Angeboten der anderen Partner ab.

Interesse soll eine weitere schweizweit tätige Organisation haben, die mit Hirntraumapatienten arbeitet. Wie konkret ist das?

Wir sind noch in Verhandlung. Ich wage aber zu sagen: Sie ist zu 90 bis 95 Prozent als Partnerin dabei. Damit würde sich die Zahl der Pflegebetten mehr als verdoppeln.

Um wen handelt es sich?

Das sage ich Ihnen, wenn die Verträge unterzeichnet sind.

Sie gefährden die Zukunft der Pflegeheime in der Region.

Nein, wir nehmen keine über 80-jährigen Personen auf, die keine spezialisierte Pflege benötigen. Wir beantragen auch keine Bewilligung für übliche Alterspflegeplätze. Wir konkurrenzieren die bestehenden Pflegeheime nicht. Wir trafen uns mit Heimleitern aus dem Toggenburg: Auch sie sehen uns nicht als Konkurrenz.

Ulrich Kläy: «Wir konkurrenzieren die bestehenden Pflegeheime nicht.» Bild: Arthur Gamsa

In Wattwil ist Solviva nicht wirklich willkommen. Warum lassen Sie es nicht einfach bleiben?

Die Gemeinde hat uns bislang nie beleidigt oder schlechtgeredet. Sicher sind ihre Störfeuer nicht einfach. Wenn die Standortgemeinde gegen das Projekt ist, erschwert dies das Vorwärtskommen. Das müssen wir aushalten, und wir halten es aus. Ich bin Berner, mir wurde auch immer wieder erklärt: Wattwil ist nicht das Toggenburg.

Haben Sie eine Deadline gesetzt?

Klar ist: Wenn das Volk Mitte Juni für den Erhalt des Spitals stimmt, dann ziehen wir ab. Ohne Groll, dann ist es so. Wenn der Entscheid an der Urne für uns ausfällt, dann haben wir tatsächlich nicht mehr allzu lange Geduld mit der Gemeinde. Dann erwarten wir von ihr bis Ende Juni ein Commitment, dass sie das Projekt mitträgt. Sie muss uns nicht mit wehenden Fahnen empfangen, aber sie muss das Projekt mittragen. Die Gemeinde weiss von dieser Erwartung unsererseits.

Danach wollen Sie zügig loslegen.

Ja, die Baueingabe ist Anfang 2022 vorgesehen, die Arbeiten im Altbautrakt sollen im Sommer 2022 beginnen, wenn es tatsächlich klappt.

Das klingt skeptisch?

Sollte es nach der Abstimmung zu einer rechtlichen Auseinandersetzung über das Rückkaufsrecht der Gemeinde kommen, sind wir weg. Denn ein Rechtsstreit dauert Monate oder gar Jahre. Eine solche Verzögerung schlucken wir nicht. Dann orientieren wir uns neu.

Angenommen, es läuft rund für Sie: Dann ziehen das Notfallzentrum und die Alkoholkurzzeittherapie ein. Für länger? Oder werfen Sie sie nach wenigen Jahren wieder raus?

Wir würden gerne mit ihnen Mietverträge über 20 Jahre abschliessen. Doch das bekommen wir nicht. 10 Jahre ist für uns die minimale Mietdauer, die wir fordern.

Ulrich Kläy: «Zehn Jahre ist die minimale Mietdauer, die wir fordern.» Bild: Arthur Gamsa

Sie bauen derzeit drei Heime. In Wattwil und Flawil wollen Sie auch 70 Millionen investieren. Wie finanzieren Sie das alles?

Mit Eigenmitteln, Banken und Investoren. Wir haben zwei, drei Investoren, die immer wieder anklopfen, vor allem Versicherungen. In Grenchen ist Swiss Life eingestiegen.

Übertun Sie sich finanziell nicht?

Die Eigenkapitalquote hat sich verkleinert. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass wir mit unseren Finanzen äusserst sorgsam und umsichtig umgehen.

Böse Zungen beschreiben Ihr Geschäftsmodell so: billig aufkaufen, aufmöbeln, abzocken. Geht es Ihnen um schnelle Rendite?

Wir sind nicht immobiliengetrieben, wie uns immer wieder unterstellt wird. Wir haben keines der Heime, keines der Spitäler, die wir aufgekauft haben, weiterverkauft und betreiben sie auch alle noch selber.

Noch nie gescheitert?

Doch. Wir kauften zwei private Spitex-Organisationen in Basel. Nach eineinhalb Jahren mussten wir feststellen: Als privater Anbieter wurden wir von der öffentlichen Spitex derart bekämpft, dass wir wieder ausgestiegen sind.

Sie fahren anschliessend ins Linthgebiet. Steht dort Ihr nächstes Investitionsprojekt?

Die Verantwortlichen eines Pflegeheims haben uns für ein Gespräch angefragt. So läuft das bei uns: Wir sind an mehreren Orten mit Kantonen, Gemeinden oder Zweckverbänden in Diskussion.