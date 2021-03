Spitalpolitik «Die Verluste dürfen nicht einfach durch neue Steuergeld-Spritzen kompensiert werden» – die St.Galler FDP reagiert auf die tiefroten Zahlen der Spitäler 70 Millionen letztes Jahr, 42 Millionen dieses Jahr: Die St.Galler Spitäler schreiben hohe Verluste. Weitere Finanzspritzen werden nötig sein. Die St.Galler Freisinnigen fordern eine raschere Umsetzung der Spitalstrategie. «Sonst droht den Kantonsfinanzen neues Ungemach.» Regula Weik 04.03.2021, 11.59 Uhr

Die St.Galler Spitäler bleiben finanziell noch länger eine Baustelle. Fabienne Engbers (Baustellenbesichtigung Kantonsspital St.Gallen, Juni 2020)

Die St.Galler Spitäler fahren 2020 ein Defizit von über 100 Millionen Franken ein. Effektiv. Dass sie schliesslich «nur» einen Verlust von 70 Millionen ausweisen, ist rasch erklärt: Sie haben gut 34 Millionen vom Kanton als Entschädigung für die Ausfälle erhalten, die sie während des Lockdowns im Frühling erlitten haben – unverschuldet. Der Bundesrat hatte ihnen damals verboten, nicht zwingende Behandlungen, Untersuchungen und Therapien vorzunehmen. Doch: Die Finanzprobleme der St.Galler Spitäler hatten sich bereits vor Corona abgezeichnet. Dies war denn auch der Auslöser für die im Dezember vom Kantonsparlament beschlossene Schliessung von vier Landspitälern im Kanton.

Raphael Frei, FDP-Parteipräsident und St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Nun fordern die Freisinnigen, die neue Spitalstrategie rascher umzusetzen. Denn:

«Die strukturellen Probleme der Spitäler verschärfen sich weiter.»

Und sie befürchten:

«Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bisherige und künftige Coronahilfen auch zur Finanzierung längst bekannter Probleme aufgewendet werden.»

Das dürfe nicht passieren. Die strukturellen Verluste und die Einbussen wegen der Pandemie müssten «klar und eindeutig voneinander abgegrenzt werden, auch wenn dies nicht ganz einfach sein wird», so die Partei. Alles andere führe zu einer Wettbewerbsverzerrung.

Die bisherige Coronahilfe reicht nicht aus

Die Freisinnigen sorgen sich nicht von ungefähr: Die bisherige Coronahilfe für die Spitäler reicht nicht aus. Noch ist völlig offen, welche Löcher die zweite Welle reissen wird und wie lange die Pandemie die Spitäler noch beschäftigen wird. Es dürfte ein weiteres Unterstützungspaket nötig werden – und dieses wird es im Kantonsparlament schwieriger haben. Das zeichnet sich schon heute ab.

Yvonne Suter, St.Galler

CVP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Bereits in der Februarsession wurden Stimmen laut, die in eine ähnliche Richtung zielten wie nun die Freisinnigen. So kritisierte die Fraktion von CVP und EVP, dass die Kontokorrentlimite laufend erhöht werde, um die Liquidität der Spitäler zu sichern. Inzwischen betrage sie fast 150 Millionen. Yvonne Suter, Sprecherin der Fraktion, hielt denn auch fest:

«Das ist nichts anderes, als eine versteckte Subvention und stellt eine klare Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten der öffentlichen Spitäler dar.»

Heute stehen die Spitäler beim Kanton mit 600 Millionen in der Kreide.

FDP sieht keinen Spielraum mehr

Seit die Jahresabschlüsse der Spitäler auf dem Tisch liegen, ist auch klar: Der Kanton wird ihnen – über die Coronaunterstützung hinaus – weitere Finanzhilfe leisten müssen. Die FDP sieht freilich keinen Spielraum mehr. Die Kantonsfinanzen würden durch die Pandemiebekämpfung bereits arg strapaziert. Daher hält die Partei klar fest:

«Die Verluste der Spitäler können und dürfen nicht einfach durch zusätzliche Steuergeld-Spritzen kompensiert werden. Ansonsten drohen Millionenverluste und Millionenabschreiber, die sich der Kanton aktuell nicht leisten kann.»

Und so schlägt die FDP vor: Die Spitalstrategie müsse beschleunigt umgesetzt werden.

«Es sind weitere operative Sparanstrengungen der Spitäler nötig.»