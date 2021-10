Nachfolge für Spital Flawil: Weitere Spezialkliniken mit an Bord

Spitalschliessungen «Wir sind auf Kurs»: Die Nachfolgelösung für das Spital Flawil ist auf der Zielgeraden – im November fallen wichtige Entscheide In den vergangenen Wochen ist es ruhig um die Nachfolgelösung für das Spital Flawil geworden. Doch die Arbeiten laufen im Hintergrund weiter: Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil ist seit längerem im Boot. Nun liegen die Absichtserklärungen von zwei weiteren Spezialkliniken vor. Regula Weik Jetzt kommentieren 22.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Spital Flawil: Heute sind die Lichter gelöscht, das Spital ist seit Sommer geschlossen.

Bild: Michel Canonica (Flawil, Dezember 2020)

Erst Rorschach, dann Flawil: Zwei Spitäler sind im Kanton bereits geschlossen. Bald folgt Wattwil: Dort ist im Frühling Lichterlöschen. Am weitesten ist die Planung der Nachfolgelösung derzeit in Flawil. Gemeinde, Kanton und Interessent haben sich in der Fürstenländer Gemeinde rasch gefunden – rascher als andernorts. Geplänkel, Reibereien oder gar Streitereien blieben aus – und sollte es sie gegeben haben, so drangen sie weder nach draussen, noch wurden sie in der Öffentlichkeit ausgetragen.

Elmar Metzger, Gemeindepräsident von Flawil. Bild: PD

Darauf angesprochen antwortet Gemeindepräsident Elmar Metzger: «Flawil hatte aufgrund der Nähe zum Kantonsspital und zum Spital Wil schlechtere Karten als andere Landspitäler im Kanton. Das war uns bereits zu Beginn der Spitaldebatte klar.» Die Gemeinde habe daher früh alle Kraft darauf verwendet, eine gute Nachfolgelösung für die Bevölkerung von Flawil und der Region zu finden und zu realisieren.

Der Ausgang der Volksabstimmung zum Spital Wattwil im Frühsommer habe sie bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dieser heisst für Flawil: Gesundheitszentrum, Therapieangebote, spezialisierte Langzeitpflege.

Die beiden bekannten Partner: Nottwil und KSSG

In den vergangenen Monaten wurde es ruhig um das Vorhaben. Die Diskussionen um die Zukunft der Spitäler spielten sich andernorts ab – im Toggenburg und im Sarganserland. Doch wo steht das Flawiler Projekt?

Bereits länger bekannt ist: Das private Pflegeunternehmen Solviva will das ehemalige Spital kaufen und auf dem Gelände einen Neubau erstellen. Gegen 35 Millionen Franken will es in Flawil investieren, gut 80 Betten für spezialisierte Pflege sind geplant, etwas über 200 Arbeitsplätze wird das neue Zentrum dereinst bieten – in etwa gleich viele wie das frühere Spital. Das Pflegeunternehmen betreibt das Zentrum nicht selber, es arbeitet mit Partnerinnen und Partnern zusammen.

Ein prominenter Partner, den Solviva in die Ostschweiz mitbringt, ist schon länger bekannt: Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil will Flawil zur Ostschweizer Aussenstelle für die ambulante Versorgung von Menschen mit einer Querschnittslähmung und Personen mit komplexen neurologischen Erkrankungen machen.

Ulrich Kläy, CEO des Pflegeunternehmens Solviva.



Bild: Arthur Gamsa

Mit an Bord ist auch das Kantonsspital St.Gallen. Das wurde im Vorfeld der Spitalschliessung bereits fix vereinbart und gelte als gesichert, sagt Ulrich Kläy, CEO von Solviva. Das Kantonsspital wird im neuen Zentrum Sprechstunden und ambulante Behandlungen in Orthopädie, Chirurgie, Urologie, Kardiologie, Gastroenterologie und Schmerztherapie anbieten.

Bis es so weit ist, führt es in Flawil ein ambulantes Grundangebot weiter. Es umfasst spezialärztliche Sprechstunden und ist im Ärztezentrum untergebracht.

Neu sind noch zwei Spezialkliniken mit im Boot

Solviva ist weiter mit zwei Spezialkliniken im Gespräch. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten: Von beiden Kliniken liegen Absichtserklärungen vor. Beide sind im Bereich der Akut-Rehabilitation tätig, arbeiten unter anderem mit Hirntraumapatientinnen und -patienten. Ihre Namen mag Kläy noch nicht nennen. «Wir werden darüber informieren, wenn die Verträge unterzeichnet sind.»

Auch zu den Verhandlungen mit dem Kanton über Kaufvertrag und Leistungsauftrag äussert sich der CEO nicht. Nur so viel:

«Die vertraglichen Grundlagen sind erarbeitet. Wir stehen kurz vor dem Abschluss.»

Die Gerüchte, wonach das Flawiler Vorhaben auf der Kippe stehe, sind auch ihm zu Ohren gekommen. Darauf angesprochen, antwortet er: «Das Projekt ist auf Kurs. Alle beteiligten Partner sind guter Dinge, dass wir das Vorhaben wie geplant umsetzen werden.»

«Wir sind uns stets auf Augenhöhe begegnet»

Das heisst auch: Der zeitliche Fahrplan wird eingehalten – Einreichung des Baugesuchs im Frühling 2022, Start der Abbrucharbeiten im Sommer 2022, Inbetriebnahme des Neubaus im Herbst 2024. Die Gemeinde treibt denn auch ihre Vorbereitungsarbeiten voran. Gemeindepräsident Metzger sagt: «Unser Ziel ist ein schlankes Baubewilligungsverfahren und eine ortsbaulich gute Lösung an dieser zentralen Stelle im Dorf.»

Sie könnten dem Bauherrn die Architektur der geplanten Gebäude nicht vorschreiben, solange sie sich innerhalb der Regelbauweise bewegt, doch sie stünden in regem Austausch mit Solviva – und das von Beginn weg.

«Das Schlimmste für die Gemeinde wäre gewesen, wenn die Spitalliegenschaft über Jahre leer stünde.»

Visualisierung des geplanten Neubaus. Bild: PD

Auch während der Turbulenzen in Wattwil – das Pflegeunternehmen wollte auch die dortige Spitalliegenschaft erwerben, scheiterte damit aber – habe der Gemeinderat nie am Willen von Solviva gezweifelt, das Flawiler Projekt umzusetzen. «Wir sind uns stets auf Augenhöhe begegnet.» Gab es in der Flawiler Bevölkerung keine Opposition gegen die Pläne wie wenige Kilometer weiter oben im Toggenburg? Metzger verneint. Kritische Stimmen habe es gegeben – «wegen der Spitalschliessung, nicht wegen der Nachfolgelösung».