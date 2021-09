Spitalimmobilien Im Kanton St.Gallen stehen mehrere Spitäler zum Verkauf – so weit sind die Verhandlungen in Flawil, so sieht es in Wattwil aus Die SP wehrte sich in Flawil wie in Wattwil gegen den Verkauf der Spitalliegenschaften an private Interessenten. Inzwischen sprang im Toggenburg der Interessent ab. In Flawil ist er noch an Bord. In ihrer Antwort auf einen Vorstoss der Linken orientiert die Regierung über den Stand der Verhandlungen. Regula Weik Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Gebäude und Areal des ehemaligen Spitals in Flawil. Bild: Ralph Ribi

Die St.Galler Spitäler sollen nicht an Private verkauft werden. Die SP wehrte sich in Flawil wie in Wattwil dagegen. In einem Vorstoss forderte die SP-Fraktion im Kantonsparlament die Regierung auf, den Verkauf der Immobilien und Grundstücke an den beiden Orten zu überdenken. Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Doch in der Zwischenzeit hat sich die Ausgangslage verändert.

Das private Pflegeunternehmen Solviva ist in Wattwil ausgestiegen, das geplante Gesundheits-, Notfall- und Spezialpflegezentrum ist geplatzt. Doch es gibt einen neuen Interessenten: die Gemeinde Wattwil. Sie hatte über Monate an ihr Rückübertragungsrecht erinnert und dieses eingefordert. Inzwischen ist die Regierung bereit, ihr die Spitalimmobilie abzutreten.

«Gleiche Konditionen zugesichert»

Eine erste Aussprache aller Beteiligten hat stattgefunden. Konkrete Resultate liegen noch nicht vor. Die Regierung äussert sich in ihrer Antwort denn auch nur knapp zu Wattwil. Doch die Gemeinde hatte nach dem Scheitern des Gesundheits-, Notfall- und Spezialpflegezentrums in ihrer Medienmitteilung festgehalten: «Dem Gemeinderat Wattwil wurde von der Regierung die Rückübertragung der Liegenschaft zu den gleichen Konditionen zugesichert, wie diese für die Firma Solviva AG vorgesehen waren.»

Das private Pflegeunternehmen hätte das Spital Wattwil für zehn Millionen Franken erwerben wollen; die Regierung wäre darauf eingestiegen. Dies hatte ihr harsche Kritik eingetragen, da der Kanton in den letzten Jahren über 60 Millionen ins Toggenburger Spital investiert hatte. Nun dürfte auch die Gemeinde vom «Schnäppchenpreis» profitieren. Der Bilanzwert der Gebäude hatte Ende 2020 gut 55 Millionen Franken, jener des Bodens 3 Millionen betragen.

Zur Frage der SP, was räumlich mit der Alkoholkurzzeittherapie in Wattwil geschehe, hält die Regierung fest: Eine Einmietung in die Spitalliegenschaft sei vorerst kein Thema mehr. Geplant war gewesen, dass sich diese im Gesundheits-, Notfall- und Spezialpflegezentrum einmieten würde. Derzeit wird geprüft, ob die Alkoholkurzzeittherapie neu am Spital Linth angeboten werden kann. Das Spital Wattwil wird Ende März 2022 geschlossen.

So soll das Spitalareal aufgeteilt werden

Das Spital Flawil will das Pflegeunternehmen Solviva weiterhin kaufen. Zur dortigen Situation äussert sich die Regierung konkreter: Der Gebäudetrakt mit dem Gastrobereich soll abparzelliert und gratis ans Wohn- und Pflegeheim Flawil übertragen werden. Es ist an weiteren 500 Quadratmetern interessiert, wofür es allerdings zahlen müsste. Solviva will Zweidrittel der restlichen 12'000 Quadratmeter erwerben. Der Rest bleibt als Reserveland im Besitz der Spitalanlagengesellschaft des Kantonsspitals; ein befristetes Kaufrecht für Solviva darauf soll im Grundbuch eingetragen werden. Zum konkreten Kaufpreis äussert sich die Regierung nicht. Der Bilanzwert der Gebäude hatte Ende 2020 gut 5,3 Millionen Franken, jener des Bodens 2,7 Millionen betragen. Das Spital Flawil wurde im Juni geschlossen.